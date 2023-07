PragerU: Trăiesc americanii pe un teritoriu furat de la alții?

Dacă ați urmat o facultate, probabil că v-au fost predate următoarele concepte:

America a fost fondată prin acte de genocid, însoțite de jafuri la cea mai mare scară.

Columb și europenii care l-au urmat au navigat spre Lumea Nouă cu intenția de a exploata pe oricine ar fi găsit acolo – și, dacă era necesar, de a-i înrobi sau extermina.

La scurt timp după aceea, au început să importe persoane de culoare din Africa. Apoi au construit cea mai bogată țară din lume printr-o combinație de sclavie forțată, teritorii cotropite și distrugerea mediului înconjurător.

Mi-a scăpat ceva?, analizează Jeff Fynn-Paul pentru PragerU.

În calitate de istoric, vă pot asigura că această perspectivă este incorectă din cele mai multe puncte de vedere.

Dar perspectiva eronată reprezintă doar o parte a problemei. Problema mai mare este următoarea: dacă înveți generație după generație că țara, societatea și istoria lor sunt unice și îngrozitoare, este foarte probabil ca acești oameni să te creadă. Și este calea sigură spre eșec ca societate.

Acest lucru are consecințe nu doar pentru America, ci pentru întreaga lume. Mulți americani par să nu aibă habar în ce măsură SUA sunt încă percepute drept „un far călăuzitor“ și cât de important este acest far pentru milioane de oameni care trăiesc sub regimuri totalitare.

Dacă imaginea SUA este distorsionată în mod fundamental, dacă întreaga sa rațiune de a exista – motivul pentru care s-a născut – este compromisă, atunci un număr tot mai mare de oameni se vor întreba dacă democrația însăși merită osteneala.

Așadar, să corectăm perspectiva înainte de a fi prea târziu.

Citește și Ce ar trebui să predea școlile americane despre rasă, rasism și sclavie

Povestea „furtului de teritorii“ sau a „genocidului nativilor americani“ nu stă în picioare sub lupa oricărui istoric onest. Este o interpretare periculos de mioapă și unilaterală a istoriei.

Ea pune întreaga vină pe seama europenilor, care sunt considerați responsabili pentru aproape toate relele istorice, în timp ce așa-numitele populații indigene sunt simple victime – martiri inocenți, ca niște sfinți, ale căror civilizații erau aproape ideale.

Aceasta este o gândire simplistă, anti-istorică, care a câștigat teren doar pentru că majoritatea istoricilor practicanți și a profesorilor de istorie fie au cedat în fața mentalității de grup, fie au fost reduși la tăcere de teama de a-și pierde locul de muncă.

Nu există aproape nicio civilizație pe Pământ care să nu fi strămutat populația băștinașă sau care să nu se fi angajat în războaie urâte sau epurări etnice în diverse momente ale istoriei sale. Indiferent cine a „descoperit“ Lumea Nouă, era inevitabil ca o mare parte dintre locuitorii acesteia să moară în primele decenii după contactul inițial.

Populația din Lumea Nouă era mai redusă și mai omogenă decât cea din Lumea Veche. Astfel, oamenii aveau o imunitate mai scăzută la boli decât populația din Lumea Veche, unde comunitățile din Africa, Asia și Europa se contopeau de milenii.

Așadar, afirmațiile privind genocidul prin intermediul bolilor nu au aproape nimic de-a face cu acțiunile europenilor, în afară de faptul că aceștia au ajuns pur și simplu în Lumea Nouă. Și, bineînțeles, europenii din acea vreme nu aveau cum să prevadă repercusiunile epidemice la nivel continental ale acțiunilor lor.

Trebuie să recunoaștem, de asemenea, că societatea nativilor americani era la fel de războinică ca oricare alta din istoria omenirii. Viziunea antropologilor despre amerindienii americani, drept ecologiști ce fumează pipa-păcii, care a prins contur în anii 1970, a cedat de mult timp locul unei caracterizări mai hobbesiene a realității preColumbiene.

Citește și De ce am ales să devin cetățean american

În America de Nord, majoritatea nativilor erau agricultori primitivi. Acest lucru înseamnă că (cu unele excepții) nu aveau așezări permanente. Cultivau într-o zonă timp de câteva decenii, până la epuizarea solului. Apoi se mutau pe pășuni mai verzi, unde vânătoarea era mai profitabilă și pământul mai fertil.

Dacă cineva locuia deja pe acele pășuni mai verzi, asta însemna război. Dacă învingeai, pământul era al tău, iar tribul pe care îl învingeai era distrus sau asimilat. Acest scenariu se repeta la nesfârșit. În cea mai mare parte a Americii de Nord, ideea că o bucată de pământ a aparținut unui singur trib, pentru mai mult de 50 sau 100 de ani, este extrem de îndoielnică.

Ideea că europenii au furat teritorii care au aparținut în permanență unui trib este ridicolă.

Aceasta este logica de bază a întregii istorii umane: dacă îți poți apăra pământul, îl poți păstra. Dacă nu poți, îl pierzi. Acest lucru a fost valabil acum cinci mii de ani, acum 500 de ani și, într-o măsură extrem de reală, este valabil și astăzi. În aproape toate cazurile, cucerirea s-a făcut fără remușcări. Cezar nu a deplâns cucerirea Galiei.

Ceea ce este unic este faptul că, la cucerirea Americii de Nord, unii europeni și-au exprimat rețineri morale cu privire la ceea ce făceau. Acest lucru a fost valabil încă de la început.

Preotul Bartholomé de las Casas a redactat o pledoarie elocventă adresată monarhilor Spaniei încă din anii 1540, relatând în detaliu cum aventurieri fără scrupule au exploatat băștinașii împotriva dispoziției exprese a Coroanei spaniole.

Îngrijorările preotului au fost preluate de nenumărate alte persoane de-a lungul secolelor și continuă până în zilele noastre. Da, europenii vestici au fost cei care au pus problema drepturilor omului, motiv pentru care dezbatem, în primul rând, caracterul moral al acțiunilor de cucerire.

Dar cine vrea să vorbească despre asta?

Tribuna.US