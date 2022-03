Prea riscant să te căsătorești la 20 de ani? Nu, dacă eviți mai întâi coabitarea

În decembrie-februarie este sezonul cererilor în căsătorie – perioada dintre Ziua Recunoștinței și Ziua Îndrăgostiților, când aproape 40% dintre cupluri decid să se logodească. Sărbătorile tind să-i provoace pe oameni să se gândească la căsătorie. Deci, care este cea mai potrivită vârstă pentru asta? O analiză WSJ.

Este o întrebare care cântărește foarte mult pentru femeile educate, care se trezesc prinse între ambițiile lor de carieră și presiunea de a se stabili și întemeia o familie. Înțelepciunea convențională este că ar trebui să se lanseze profesional la 20 de ani și să aștepte până la 30 sau după pentru a se căsători. Apoi se pot stabili ca adulți independenți înainte de a găsi și de căsători cu un partener la același nivel. Această strategie ar trebui, de asemenea, să maximizeze șansele lor de a avea o legătură durabilă, deoarece înțelepciunea convențională susține, de asemenea, că mariajul timpuriu crește riscul de divorț.

Se crede că dacă aștepți până la 30 de ani sau mai mult pentru a te căsători, este mult mai probabil să ai maturitatea necesară atât pentru a face o alegere bună, cât și pentru a fi un soț bun. Faptul că vârsta medie la prima căsătorie pentru femeile americane este acum de aproape 29 de ani (30 de ani pentru bărbați) – și mai înaintată în dreptul celor cu cel puțin o diplomă de colegiu – sugerează că această opinie este larg răspândită.

Când vine vorba de divorț, cercetările susțin, în general, convingerea că cel mai bine este să aștepți până la 30 de ani pentru a te căsători. Sociologul Nicholas Wolfinger de la Universitatea din Utah a descoperit că femeile care s-au căsătorit „prea devreme” (mijlocul anilor 20 sau mai devreme) aveau mai multe șanse să se despartă decât alte femei care s-au căsătorit aproape de 30 de ani.

După cum am descoperit recent, totuși, există o excepție interesantă de la ideea că așteptarea până la 30 de ani este cea mai bună. Analizând rapoartele de căsătorie-divorț de la peste 50.000 de femei din cadrul National Survey of Family Growth, am constatat că există un grup de femei pentru care căsătoria înainte de 30 de ani nu este riscantă: femeile care s-au căsătorit direct, fără a conviețui vreodată cu partenerul lor înainte de căsătorie. De fapt, femeile care s-au căsătorit între 22 și 30 de ani, fără a trăi mai întâi împreună cu partenerul lor, au avut unele dintre cele mai scăzute rate de divorț din acest grup.

Prin contrast, pentru cele aproximativ 70% dintre femeile din eșantionul nostru care au coabitat cu unul sau mai mulți parteneri înainte de căsătorie, regula convențională a fost valabilă. Pentru ele, așteptarea până la 30 de ani era legată de un risc mai mic de divorț.

Ce se întâmplă aici? Pentru tânărul adult obișnuit există, fără îndoială, un oarecare merit să aștepte să se căsătorească în termeni de factorul de maturitate, mai ales când se ia în considerare căsătoria înainte de 20 de ani. Dar așteptarea prea lungă are și dezavantajele sale. Înseamnă adesea acumularea de bagaje relaționale, inclusiv o listă de foști/foste din relații coabitante care le pot împovăra căsnicia odată ce se căsătoresc. Femeile care se căsătoresc direct în anii 20 au mai multe șanse să evite să capete acest bagaj în drum spre altar (la fel și bărbații).

Ideea că trăirea împreună înainte de căsătorie este riscantă pare surprinzătoare, având în vedere că majoritatea tinerilor adulți consideră că această conviețuire este o modalitate bună de a pretesta calitatea partenerului și a relației, crescând astfel calitatea și stabilitatea căsătoriei tale. Dar un număr tot mai mare de cercetări indică faptul că americanii care locuiesc împreună înainte de căsătorie au mai puține șanse să aibă o căsnicie fericită și mai multe șanse să ajungă în instanță la divorț.

Analizând istoricul marital a mii de femei din SUA, am constatat că femeile care au conviețuit cu partenerii lor aveau cu 15% mai multe șanse de a divorța. Mai mult, un studiu Stanford indică faptul că riscul este deosebit de mare pentru femeile care au conviețuit cu cineva în afară de viitorul lor soț. Existau de două ori mai multe șanse să ajungă la divorț.

Cu privire la acest tipar, psihologul Galena Rhoades de la Universitatea din Denver constată că „În general, credem că a avea mai multă experiență este mai bine… Dar ceea ce descoperim în relații este exact opusul. A avea mai multă experiență este legat de a avea o căsnicie mai puțin fericită mai târziu”. Unul dintre motive, sugerează cercetarea ei, este că conviețuirea anterioară le poate oferi soților și soțiilor experiența de despărțire din relații coabitante serioase, determinându-i să se îndrepte mai probabil spre ieșire atunci când lucrurile devin dificile.

În estimarea prof. Rhoades, a avea un istoric cu alți parteneri de concubinaj te poate face, de asemenea, să-ți compari partenerul în mod critic cu partenerii anteriori, în moduri în care ajungi să-ți ignori soțul sau soția.

O altă teorie a fost formulată de un cuplu proaspăt căsătorit la începutul anilor 20, Joey și Samantha Paris, care locuiesc în Dallas. S-au cunoscut în New York și și-au surprins apropiații căsătorindu-se la 24 de ani, fără a trăi mai întâi împreună. Din punctul de vedere al lui Joey, coabitarea îi făcea adesea pe prietenii lui mai epuizați de relația lor după ce s-au căsătorit. „Cred că acea partea a atracției căsătoriei și-a pierdut strălucirea pentru că, în ochii lor, pot obține toate beneficiile căsătoriei” în afara căsătoriei, spune el. Joey își amintește că a întrebat un prieten care a trăit în concubinaj înainte de căsătorie: „Cum te simți acum? Și el a răspuns: „Voi fi sincer, nu atât de diferit”. Nu înțeleg de ce se entuziasmează lumea de căsătorie”.

Joey și Samantha au avut o experiență foarte diferită. „Am fost atât de surprinsă de frumusețea mondenului”, a spus Samantha, precum gătitul împreună, spălatul hainelor împreună, decorarea de Crăciun împreună – ca să nu mai vorbim de petrecerea nopților împreună.

Nu știm exact de ce femeile tinere care se căsătoresc direct la vârsta de 20 de ani, fără să trăiască în coabitare, au rate de divorț relativ scăzute. Este experiența mai puțină de despărțiri, mai puțini parteneri anteriori pentru comparații, un sentiment mai puternic că mariajul este un statut relațional diferit sau faptul că astfel de femei sunt disproporționat religioase? Nu este clar.

Ceea ce este clar este faptul că dacă ești o tânără care se gândește să se căsătorească, dar îți faci griji în legătură cu divorțul, cercetările noastre sugerează că nu trebuie să aștepți până la 30 de ani – atât timp cât îți găsești un partener bun și nu coabitezi cu nimeni până după ziua nunții tale.

Traducere și adaptare

Tribuna.US