Preoți catolici și evrei ortodocși dau în judecată guvernatorul statului New York pentru încălcarea drepturilor civile

Guvernatorul statului New York Andrew Cuomo, Procurorul său General Letitia James și primarul orașului New York, Bill de Blasio, sunt dați în judecată de doi preoți catolici din statul New York și de un trio de evrei ortodocși din Brooklyn pentru încălcarea drepturilor civile prin ordinele executive prejudiciabile ale acestora și pentru aplicarea selectivă.

Procesul federal, înregistrat pe 10 iunie 2020, la Curtea de District a Statelor Unite pentru Districtul de Nord din New York, acuză guvernatorul, procurorul general și primarul pentru încălcarea drepturilor reclamanților la exercitarea liberă a religiei, libertatea de exprimare, adunarea și asocierea expresivă și dreptul la un proces echitabil, în conformitate cu Primul și Amendamentul 14 din Constituția Statelor Unite ale Americii.

Guv. Cuomo este, de asemenea, acuzat că a acționat împotriva legii statului New York și a Constituției statului New York. Judecătorul Gary L. Sharpe a ordonat inculpaților să depună un răspuns până la 15 iunie 2020.

Avocatul special al Thomas More Society Christopher Ferrara a explicat punctele cheie ale procesului:

„Aceste ordine, atât în starea de izolare de urgență, cât și în declarațiile privind planul de redeschidere, discriminează în mod clar lăcașurile de închinare. Sunt bazate și elaborate ilegal pe pseudo-științe și arbitrar. Guvernatorul și agenții săi, împreună cu primarul orașului New York, au acționat cu favoritism și politic împotriva oamenilor de credință”.

Ferrara continuă și menționează că pe lângă caracterul neconstituțional și discriminatoriu al ordinelor Guv. Cuomo și aplicarea lor de către Procurorul General James și primarul Blasio, „așa numită știință” este irațională.

„De ce este o adunare de cult considerată mai periculoasă decât un protest în masă, plin de oameni care țipă, lipiți unul de altul?”

Această întrebare evidențiază că reclamanții sunt tratați în mod extraordinar cu un dublu standard de către Cuomo și Blasio. În perioada în care serviciile religioase au fost interzise sau restricționate, protestele în masă au fost trecute cu vederea.

Pe 4 iunie, Blasio, fără a purta masca pe care o cere de la alții, a participat și s-a adresat unei adunări politice la Cadman Plaza din New York. Nici limita de 10 persoane, nici distanța socială pe care el și Cuomo le-au prescris pentru „adunări neesențiale”nu au fost observate la miting.

Câteva zile mai târziu, în Williamsburg, New York, un mic grup de evrei a fost dat afară dintr-un parc de un ofițer de poliție care a aplicat limita de 10 persoane impusă de Cuomo și de Blasio pentru „adunările neesențiale”.

La sfârșitul lunii aprilie, de Blasio a amenințat comunitatea evreiască cu arestări și acțiuni penale pentru întâlniri religioase „ilegale” și a venit personal să se asigure că poliția din New York va dispersa participanții la un eveniment funerar al evreilor.

„Este timpul să punem capăt experimentului monarhic din New York”, a spus Ferrara. „Cerem instanței să pună capăt acestor ordine executive neconstituționale și aplicării lor prejudiciabile”.

Plângerea detaliază multe abuzuri inclusiv:

▪ Într-un abuz de putere fără precedent, inculpații au exploatat pandemia COVID-19 pentru a crea, în ultimele trei luni, o adevărată dictatură prin intermediul unui web complex al ordinelor executive ale inculpatului Cuomo.

▪ Prin aceste ordine executive, inculpații au impus și aplicat selectiv „distanțarea socială” sub un „blocaj” practic tuturor aspectelor vieții sociale, politice, religioase și economice ale celor 8.3 milioane de rezidenți din New York, sub pretextul „sănătății publice”, dar cu numeroase excepții pe care acești inculpați le-au considerat admisibile în conformitate cu propria rațiune, inclusiv demonstrații în masă cu mii de persoane pe care le-au aprobat.

▪ Pârâții Cuomo, James și de Blasio au pus în aplicare „blocajul” lui Cuomo prin amenințarea cu urmăriri penale și puneri sub acuzare, inclusiv amenzi de 1000 de dolari pentru infracțiunea nouă creată de încălcare a „Protocolului de distanțare socială” a lui Cuomo.

▪ Documentul oficial de măsuri în constantă schimbare pentru interpretarea și aplicarea ordinelor executive ale lui Cuomo și „Protocolul de distanțare socială” au interzis în mod special „adunarea pentru serviciile religioase în casele de cult” și „grupurile de congreganți pentru slujbă sau ceremonii religioase”, astfel singularizând exercitarea liberă a religiei pentru o reglementare strictă în conformitate cu „Protocolul de distanțare socială”.

▪ Această interdicție explicită a „închinării” a fost urmată de o interdicție mai strictă a „adunărilor neesențiale” cu mai mult de 10 persoane care încă se aplică arbitrat în New York.

▪ Limita de 10 persoane a „întrunirilor neesențiale” a redus serviciile religioase la care participă reclamanții sau desfășurarea evenimentelor congregațiilor.

▪ Cu toate acestea, pe 5 iunie, inculpatul Cuomo a anunțat că și-a „relaxat” „Protocolul de distanțare socială” pentru a „permite” adunări religioase la 25% din capacitatea lăcașurilor de cult din unele regiuni, reglementând astfel în mod specific religia – și nu numai religia – din nou.

Thomas More Society este o firmă de avocatură de interes public, nonprofit, dedicată restabilirii respectării legilor pentru viață, familie și libertate religioasă. Cu sediul în Chicago, Thomas More Society apără și încurajează sprijinul pentru aceste cauze, oferind servicii judiciare pro-bono de înaltă calitate în instanțele locale și până la Curtea Supremă a Statelor Unite.

