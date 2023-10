Presa mainstream trebuie trasă la răspundere pentru știrea falsă despre Gaza care a instigat la violențe în întreaga lume

Știm că mass-media corporatistă este părtinitoare, dar reportajele despre Gaza arată că este dispusă să facă propagandă – chiar dacă relatările lor false riscă să provoace moartea unor oameni.

Armin Rosen de la Tablet, un reporter foarte bun care nu este străin de Israel și de Orientul Mijlociu, a spus următoarele despre acoperirea mediatică eronată de către mass-media a unei rachete care ar fi lovit miercuri un spital din Gaza:

„Noaptea trecută a fost cea mai mare greșeală mediatică pe care am văzut-o vreodată. În ceea ce privește gradul /seriozitatea informațiilor greșite, numărul/prestigiul/diversitatea geografică a punctelor de informare care au dat-o în bară, credibilitatea generală, impactul în lumea reală, lipsa de reflecție/remușcări etc. Obține nota 10 la toate categoriile”.

„Ca un adevărat cunoscător al proastei practici mediatice, nu sunt sigur că este cea mai rea din toate timpurile, dar este un concurent sigur. Pentru că sunt de modă veche și pentru că îmi place să-mi țin copiii offline, am un exemplar tipărit al Wall Street Journal livrat la mine acasă în fiecare zi. Un abonament la WSJ nu este ieftin. De fapt, plătesc sute de dolari pe an pentru livrarea la domiciliu, și fac acest lucru în ciuda faptului că am probleme serioase cu ziarul”, analizează Mark Hemingway pentru The Federalist.

Paginile de știri nu au împărtășit niciodată înclinația conservatoare a paginilor editoriale – de fapt, tensiunile politice interne dintre cele două secțiuni ale ziarului s-au manifestat destul de public în ultimii ani – iar alunecarea către o acoperire mediatică isterică și ideologică a echipei de știri a WSJ a fost vizibilă.

Miercuri dimineață, m-am trezit cu titlul pe care îl vedeți mai sus: „Explozia de la spitalul din Gaza ucide sute de oameni”. Al doilea paragraf citează în mod credibil oficiali Hamas care dau vina pe Israel pentru atac și spun că 500 de persoane au fost ucise, înainte de a cita dezmințiri israeliene. Bineînțeles, până când ziarul a ajuns în curtea mea în acea dimineață, oamenii făcuseră deja de câteva ore găuri în afirmațiile credule ale Hamas cu privire la atac.

Într-adevăr, potrivit oficialilor americani din serviciile de informații, explozia a fost cauzată de o rachetă Hamas care a căzut în gol, ceea ce validează afirmațiile israeliene cu privire la cele întâmplate. Mai mult, nici “decimarea” spitalului citată de WSJ nu s-a întâmplat cu adevărat. Se pare că racheta a lovit o parcare din apropierea spitalului, iar victimele sunt mult mai puține decât au susținut oficialii Hamas.

Singurul lucru bun pe care îl pot spune despre relatarea WSJ este că nu a fost la fel de proastă ca în cazul New York Times, unde titlurile credulilor au fost chiar mai proaste.

Inițial, Times a publicat “Lovitura israeliană ucide sute de oameni în spital, spun palestinienii”. Pe măsură ce datele reale au început să apară, Times a renunțat să mai acuze în mod specific Israelul, dar apoi a mai făcut o prostie și a schimbat titlul în “Cel puțin 500 de morți în urma atacului asupra spitalului din Gaza, spun palestinienii”.

Bineînțeles, în momentul în care ați ajuns la al optulea paragraf al articolului din Times pe această temă, v-ați dat seama că propriul lor raport nu putea susține afirmațiile făcute în propriul titlu: “Ministerul sănătății din Gaza a estimat un bilanț de 500 sau mai mulți morți, pe care ministerul l-a schimbat ulterior în “sute”. Nicio cifră nu a putut fi confirmată în mod independent, dar imaginile de la spital, care este administrat de Biserica Anglicană, și relatările martorilor au arătat clar că numărul a fost exagerat”. Bună treabă, băieți. Trusturile de presă ar fi trebuit să știe mai bine ce tip de propagandă face Hamas.

Pe 11 octombrie, cu șase zile înainte ca racheta să aterizeze în parcarea spitalului din Gaza, Adam Rubenstein, a scris pe Twitter următoarele: „De asemenea, merită să rețineți că mulțimea care zice “doar au fost decapitați câțiva dintre copii” se va grăbi să citeze numărul de morți din Gaza fără nicio “verificare”, în afară de rapoartele Ministerului Sănătății din Gaza, o ramură a Hamas”.

În orice caz, The New York Times, împreună cu aproape toate celelalte mari organizații media corporatiste, trebuie să fie tras la răspundere pentru ceea ce s-a întâmplat în continuare:

„Furia provocată de explozia de la spitalul din Gaza a dus la o serie de proteste în Orientul Mijlociu și Africa de Nord marți seara, alimentând tensiunile într-o regiune deja zguduită de război. Urmărim evoluția situației”, a postat NYT pe X.

Aceste proteste nu au fost lipsite de consecințe. În mai multe orașe, mulțimi furioase s-au adunat în fața ambasadelor americane, ceea ce a dus la îngrijorări serioase că va avea loc un alt atac de tip Benghazi.

Apoi, au existat exemple de violență aleatorie, cum ar fi acesta din Tunisia:

„Atacul de la sinagoga din Tunisia a avut loc la câteva ore după ce mass-media a susținut în mod fals că Forțele de Apărare ale Israelului au bombardat spitalul Al-Ahli din Gaza. Oficiali americani și israelieni, împreună cu analiști independenți din domeniul informațiilor, au ajuns cu toții la concluzia că explozia s-a datorat unei rachete rătăcite lansate de gruparea teroristă palestiniană Jihadul Islamic, cu sediul în Gaza”, relatează The Algemeiner.

Nu știu dacă este îmbucurător sau deprimant să observăm că nu a fost o sinagogă funcțională, deoarece orice comunitate evreiască considerabilă a fost demult alungată din Tunisia musulmană.

Și în America, reprezentanta democrată Rashida Tlaib a participat miercuri după-amiază la un miting pro-palestinian și a izbucnit în lacrimi citând public rapoartele eronate despre atacul din spital, mult timp după ce aproape sigur știa că acestea au fost dezmințite. Aceiași “protestatari” pro-palestinieni în fața cărora vorbea, fără îndoială înfuriați de propaganda mincinoasă, au mărșăluit mai târziu în mod ilegal și au ocupat o clădire de birouri a Camerei Reprezentanților, unde au alergat distrugând pancarte pro-Israel.

Și a trecut doar o zi de când aceste rapoarte false din Gaza au fost publicate de aproape toate mijloacele de comunicare importante. Ideea că furia s-a potolit sau că indignarea alimentată de acest eșec mediatic masiv nu va duce la un atac terorist sau la un alt rezultat tragic este departe de a fi determinată. Nici mass-media nu și-a învățat lecția. Ei continuă să repete cu credulitate propaganda Hamas în tot felul de alte știri.

Și, în mod incredibil, mass-media continuă să “dea ambele părți” în rapoartele false despre atentatul cu bombă de la spital care nu a fost.

La începutul zilei, ABC News a relatat că “Reprezentanta democrată Rashida Tlaib a refuzat să își ceară scuze miercuri pentru că a spus marți că Israelul este vinovat pentru explozia de la spitalul din Gaza din acea zi, o acuzație care a declanșat reacții politice împotriva lui Tlaib din partea republicanilor, în timp ce Israelul neagă vina”.

În opinia presei, problema nu este că Tlaib repetă cu bună știință acuzații false care sunt folosite pentru a justifica violența; adevărata poveste aici este cum de există o reacție din partea republicanilor?

În acest moment, este mai mult decât obositor să subliniem că mass-media sunt părtinitoare și greșite, dar acest lucru este un nou nivel. Dacă vor continua să dea curs propagandei pentru că aceasta se potrivește viziunii lor dereglate asupra lumii, vor înrăutăți cu mult un conflict deja tragic și vor face ca și mai mulți oameni să fie uciși.

Acest lucru pur și simplu nu poate fi tolerat. În cursul săptămânii trecute, am văzut că mai mulți donatori importanți și-au retras banii de la universități care aprobă și tolerează protestele pro-teroriste. Dacă mass-media persistă în a relata propaganda pro-Hamas, merită să înceapă să simtă durerea acută din partea abonaților și a agenților de publicitate deopotrivă.

Tribuna.US