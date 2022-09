„Unde e Jackie?” Joe Biden caută în public o deputată care a murit în august – VIDEO

Președintele Joe Biden a întrebat unde se află Jackie Walorski, o membră a Camerei Reprezentanților care a murit într-un accident de mașină în august, în timp ce participa miercuri la un summit privind alimentația, potrivit Reuters.

Joe Biden a mulțumit organizatorilor conferinței, după care a întrebat: „Jackie, ești acolo? Unde este Jackie?”

Jackie Walorski, politician republican care a sponsorizat summitul, a murit la începutul lunii august într-un accident auto. La momentul respectiv, Casa Albă a emis o declarație în care Joe Biden a spus că el și soția sa Jill au fost „șocați și întristați” de vestea morții acesteia.

Între anii 2000-2004, Jackie Walorski și soțul ei, Dean, au locuit în România ca misionari, unde au pus bazele unei organizații care oferea hrană și echipament medical copiilor săraci.

În accident au mai murit Zachery Potts, în vârstă de 27 de ani, din Mishawaka, Indiana, Emma Thomson, în vârstă de 28 de ani, din Washington, D.C., și Edith Schmucker, în vârstă de 56 de ani, din Nappanee, Indiana, potrivit biroului șerifului.

„Aceasta este cu adevărat o gafă îngrozitoare și rușinoasă”, a scris pe Twitter Vicky Hartzler, membră republicană a Congresului din Missouri.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, care în ultimul timp are misiunea de a încerca să acopere gafele și politicile președintelui american, Karine Jean-Pierre, a declarat că Joe Biden „recunoaște munca ei incredibilă”, adăugând că președintele american plănuise deja să primească vineri familia lui Jackie Walorski la Casa Albă pentru semnarea unui proiect de lege.

"Jackie, where's Jackie?," Joe Biden says about Rep. Jackie Walorski who died in a car accident a few months ago. pic.twitter.com/khdiesmEsx

— Greg Price (@greg_price11) September 28, 2022