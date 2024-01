Președintele Argentinei eviscerează elitele globale de la Forumul Economic Mondial, Davos

El avertizează elitele ce se poate întâmpla dacă Occidentul rămâne pe „calea servituții” socialiste de astăzi

Acesta este un fragment din discursul de miercuri al președintelui argentinian Javier Milei în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, potrivit WSJ.

Lumea occidentală este în pericol, și este în pericol pentru că cei care ar trebui să apere valorile Occidentului sunt cooptați de o viziune a lumii care duce inexorabil la socialism și, prin urmare, la sărăcie.

Din păcate, în ultimele decenii, motivați de unii indivizi bine intenționați, dornici să-i ajute pe alții, iar alții motivați de dorința de a aparține unei caste privilegiate, principalii lideri ai lumii occidentale au abandonat modelul de libertate pentru diferite versiuni a ceea ce numim colectivism.

Suntem aici pentru a vă spune că experimentele colectiviste nu sunt niciodată o soluție la problemele care îi afectează pe cetățenii lumii. Mai degrabă, ele sunt cauza principală. Credeți-mă, nimeni nu este mai bine plasat decât noi, argentinienii, pentru a confirma aceste două aspecte.

Când am adoptat modelul de libertate în 1860, în 35 de ani am devenit o putere mondială de prim rang. Iar când am adoptat colectivismul în ultimii 100 de ani, am văzut cum cetățenii noștri au început să sărăcească sistematic, iar noi am coborât pe locul 140 la nivel mondial.

Din moment ce nu există nicio îndoială că ideea capitalismului de întreprindere liberă este superior din punct de vedere productiv, opinia publică de stânga a atacat capitalismul invocând probleme de moralitate. Ei spun: capitalismul este rău pentru că este individualist, în timp ce colectivismul este bun pentru că este altruist – bineînțeles, cu banii altora – și, prin urmare, pledează pentru justiție socială.

Dar acest concept, care în lumea dezvoltată a devenit la modă în ultimul timp, în țara mea a fost o constantă în discursul politic de peste 80 de ani. Problema este că justiția socială nu este justă și nici nu contribuie la bunăstarea generală. Dimpotrivă, este o idee intrinsec nedreaptă, deoarece este violentă.

Este nedrept pentru că statul se finanțează prin impozite, iar impozitele sunt percepute coercitiv – sau poate cineva dintre noi să spună că plătește impozite în mod voluntar? Ceea ce înseamnă că statul este finanțat prin coerciție și că, cu cât este mai mare povara fiscală, cu atât este mai mare coerciția și mai mică libertatea.

Din nefericire, aceste idei dăunătoare au luat amploare în societatea noastră. Neomarxiștii au reușit să coopteze bunul simț al lumii occidentale, iar acest lucru s-a realizat prin acapararea mass-media, a culturii, a universităților – și, de asemenea, a organizațiilor internaționale.

Cel din urmă caz este probabil cel mai grav, deoarece acestea sunt instituții care au o influență enormă asupra deciziilor politice și economice ale țărilor care formează organizațiile multilaterale.

Un alt conflict prezentat de socialiști este cel al oamenilor împotriva naturii, susținând că noi, ființele umane, dăunăm unei planete care trebuie protejată cu orice preț, mergând chiar până la a susține mecanisme de control al populației sau agenda avortului. Din nefericire, aceste idei nocive au luat amploare în societatea noastră. Neomarxiștii au reușit să coopteze bunul simț al lumii occidentale, prin acapararea mass-mediei, a culturii, a universităților, dar și a organizațiilor internaționale.

Din fericire, suntem din ce în ce mai mulți cei care îndrăznim să ne facem auzite vocile, pentru că vedem că, dacă nu luptăm cu adevărat și cu hotărâre împotriva acestor idei, singura soartă posibilă este să avem niveluri din ce în ce mai mari de reglementare statală, socialism, sărăcie și mai puțină libertate și, prin urmare, vom avea standarde de viață mai proaste.

Din păcate, Occidentul a început deja să meargă pe această cale. Știu că pentru mulți poate părea ridicol să sugereze că Occidentul a trecut la socialism, dar este ridicol doar dacă ne limităm la definiția economică tradițională a socialismului, care spune că este un sistem economic în care statul deține mijloacele de producție.

În opinia mea, această definiție ar trebui să fie actualizată în lumina circumstanțelor actuale. Astăzi, statele nu trebuie să controleze direct mijloacele de producție pentru a controla fiecare aspect al vieții indivizilor. Cu instrumente precum tipărirea de bani, datoriile, subvențiile, controlul ratei dobânzii, controlul prețurilor și reglementările pentru a corecta așa-numitele eșecuri ale pieței, ei pot controla viețile și destinele a milioane de oameni.

Așa am ajuns în punctul în care, folosind nume sau înfățișări diferite, o bună parte din ofertele politice general acceptate în majoritatea țărilor occidentale sunt variante colectiviste, fie că se proclamă în mod deschis comuniste, fasciste, naziste, socialiste, social-democrate, socialiste, creștin-democrat, neokeynesiene, progresiste, populiste, naționaliste sau globaliste.

În fond, nu există diferențe majore. Toți spun că statul ar trebui să dirijeze toate aspectele vieții oamenilor. Cu toții apără un model contrar celui care a condus omenirea la cel mai spectaculos progres din istoria sa.

Am venit astăzi aici pentru a invita restul țărilor din lumea occidentală să revină pe calea prosperității, a libertății economice, a guvernării limitate și a respectării nelimitate a proprietății private – elemente esențiale pentru creșterea economică. Iar sărăcirea produsă de colectivism nu este o fantezie și nici o soartă inevitabilă.

Dar este o realitate pe care noi, argentinienii, o cunoaștem foarte bine. Am trăit acest lucru, am trecut prin asta, pentru că, așa cum am spus mai devreme, de când am decis să abandonăm modelul de libertate care ne-a îmbogățit, am fost prinși într-o spirală descendentă în cadrul căreia suntem din ce în ce mai săraci, zi de zi. Așadar, este ceva ce am trăit și suntem aici pentru a vă avertiza cu privire la ceea ce se poate întâmpla dacă țările din lumea occidentală care s-au îmbogățit prin modelul de libertate rămân pe această cale a servituții.

Cazul Argentinei este o demonstrație empirică a faptului că, oricât de bogat ai fi sau oricât de multe resurse naturale ai avea sau oricât de calificată sau educată ar fi populația ta, sau oricât de multe lingouri de aur ai avea în banca centrală, dacă se adoptă măsuri care împiedică libera funcționare a piețelor, concurența liberă, sistemele de prețuri libere, dacă se împiedică comerțul, dacă se atacă proprietatea privată, singura soartă posibilă este sărăcia.

Prin urmare, în încheiere, aș dori să las un mesaj pentru toți oamenii de afaceri prezenți aici și pentru cei care nu sunt aici în persoană, dar care ne urmăresc din întreaga lume. Nu vă lăsați intimidați, nici de casta politică, nici de paraziții care trăiesc de pe urma statului. Nu vă predați în fața unei clase politice care vrea doar să rămână la putere și să-și păstreze privilegiile.

Sunteți binefăcători sociali. Sunteți eroi. Sunteți creatorii celei mai extraordinare perioade de prosperitate pe care am văzut-o vreodată. Nu lăsați pe nimeni să vă spună că ambiția voastră este imorală. Dacă faceți bani, este pentru că oferiți un produs mai bun la un preț mai bun, contribuind astfel la bunăstarea generală.

Nu vă predați în fața avansului statului. Statul nu este soluția. Statul este însăși problema. Voi sunteți adevărații protagoniști ai acestei povești și fiți siguri că, începând de astăzi, Argentina este aliatul vostru necondiționat și statornic.

Vă mulțumesc foarte mult și trăiască libertatea!

Milei, un politician „anti-sistem” care s-a opus peroniştilor şi liberalilor aflaţi la putere în Argentina de 20 de ani, l-a devansat cu peste 11 puncte pe ministrul centrist al economiei, Sergio Massa. El a obţinut 55,6% din voturi, faţă de 44,3% pentru contracandidatul său, potrivit rezultatelor oficiale înregistrate la alegerile prezidențiale din Argentina, din 20 noiembrie 2023.

Milei, în vârstă de 53 de ani, a promis în discursul său de victorie să „pună capăt decadenţei” şi să „reconstruiască Argentina”, avertizând în acelaşi timp că nu vor exista „jumătăţi de măsură”.

Tribuna.US