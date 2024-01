Un ghid al conflictelor intense din Orientul Mijlociu în 6 hărți

Violențele din Liban, Irak până la Marea Roșie sunt aproape echivalente cu un război regional nedeclarat, teroriștii susținuți de Iran luptând împotriva Israelului și a SUA.

Conflictul s-a extins în Orientul Mijlociu de la atacul surpriză al Hamas asupra Israelului în octombrie și de la contraatacul violent al Israelului în Fâșia Gaza. Din Liban până în Irak și până la Marea Roșie, violențele sunt aproape echivalente cu un război regional nedeclarat, care implică grupurile teroriste susținute de Iran împotriva Israelului și SUA. The Wall Street Journal, Institute for the Study of War și AEI’s Critical Threats Project au compilat aceste conflicte în 6 hărți.

Gaza și West Bank (Cisiordania)

Campania militară israeliană s-a redus în interiorul și în jurul orașului Gaza după ce invazia terestră și campania aeriană au distrus o mare parte din nordul fâșiei. Dar luptele intense continuă în sud, unde se suspectează că liderii de vârf ai Hamas se ascund în tuneluri cu ostatici israelieni răpiți.

Între timp, armata israeliană efectuează aproape zilnic raiduri în Cisiordania în ceea ce afirmă că sunt operațiuni de eliminare a suspecților de terorism. Operațiunile au recurs la atacuri aeriene și cu drone, care altădată erau rare în Cisiordania.

Frontiera Liban-Israel

La frontiera Libanului cu Israelul există schimburi zilnice între armata israeliană și teroriștii libanezi Hezbollah, susținuți de Iran, un grup terorist desemnat de SUA care a promis că va continua să tragă asupra pozițiilor israeliene pe toată durata războiului din Gaza. Israelul, la rândul său, spune că dorește ca Hezbollah să-și retragă forțele de la graniță. Israelul spune că ar prefera diplomația, dar că este pregătit pentru război.

Marea Roșie

Teroriștii Houthis, susținuți de Iran, au efectuat atacuri care au vizat peste 20 de nave în Marea Roșie și în Golful Aden, perturbând traficul naval care se îndreaptă spre și dinspre Canalul Suez.Ca răspuns, SUA au condus zeci de lovituri asupra Yemenului în ultimele săptămâni.

Iran

Gruparea teroristă ISIS-K a atacat o ceremonie de doliu iraniană pentru generalul Qassem Soleimani, care a fost ucis într-un atac american în 2020. Ulterior, Iranul a lansat rachete cu rază lungă de acțiune vizând ceea ce a declarat că sunt teroriști din Siria, Irak și Pakistan.

Analiștii au declarat că Iranul și-a demonstrat capacitățile de armament în fața lumii, și în special a SUA și a Israelului. La rândul său, Pakistanul a ripostat împotriva Iranului, dar a avut grijă să declare că nu dorește o escaladare.

Irak

Teroriștii susținuți de Iran au lansat zeci de rachete asupra bazelor americane din Irak și Siria. Ca răspuns, SUA au efectuat un atac care a ucis un comandant de top al milițiilor irakiene. Irakul spune acum că se gândește din nou să găzduiască trupe internaționale.

Tribuna.US