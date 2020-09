Primarul Democrat din Portland, forțat să se mute după ce anarhiștii i-au atacat reședința (video)

Primarul Democrat al orașului Portland, Ted Wheeler, le-a comunicat vecinilor din clădirea de apartamente în care locuiește că intenționează să se mute din clădire după ce aceasta a fost atacată de extremiștii de stânga, spunând că o face pentru siguranța lor.

Cotidianul Oregonian a raportat că Wheeler le-a spus vecinilor că ar fi „cel mai bine pentru mine și pentru siguranța și pacea tuturor celorlalți” să găsească o nouă casă.

„Vreau să-mi exprim sincere scuze pentru pagubele aduse casei noastre și pentru teama pe care o experimentați din cauza poziției mele”, a transmis Wheeler prin email vecinilor. „Este nedrept față de toți cei care nu au niciun rol în politică sau în administrația mea”.

În urma atacurilor asupra clădirii de apartamente, Departamentul de Poliție din Portland a emis următoarea declarație:

Far left extremists attack an occupied apartment building in Portland and set a fire inside. There are kids living inside. pic.twitter.com/OfASXps04p

— Ian Miles Cheong (@stillgray) September 1, 2020