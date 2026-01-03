Primele imagini cu Nicolas Maduro capturat. Ce urmează

În dimineața zilei de 3 ianuarie 2026, președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost capturat de forțe speciale americane în cadrul unei operațiuni militare surpriză desfășurate pe teritoriul venezuelean, a anunțat președintele SUA, Donald Trump. Operațiunea a inclus lovituri aeriene și o misiune strategică a forțelor Delta Force, potrivit oficialilor americani. Maduro și soția sa au fost scoși din Venezuela și transferați pe teritoriul american.

Motivul arestării și acuzațiile din SUA

Statele Unite îl vizează pe Maduro de ani de zile cu acuzații grave. În 2020, un mare juriu din Districtul Sudic din New York a emis un rechizitoriu împotriva liderului venezuelean, punându-i în sarcină fapte legate de narco-terorism, conspirație pentru import de cocaină și alte infracțiuni conexe. Administrația americană susține că Maduro ar fi liderul unei rețele criminale transnaționale de trafic de droguri, cunoscută drept „Cartelul Los Soles“, și a oferit o recompensă de până la 50 milioane de dolari pentru informații care să conducă la arestarea sa.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a confirmat că Maduro și soția sa vor fi puși sub acuzare în Districtul de Sud al New York-ului și că vor fi aduși în fața justiției americane pentru a răspunde oficial pentru capetele de acuzare formulate.

Ce urmează în New York

Odată adus pe teritoriul american, Maduro va fi predat sistemului judiciar federal și va fi tratat ca orice inculpat acuzat de fapte grave. Va urma o procedură penală standard în instanțele din New York, unde acuzațiile de narcotrafict, conspirație și terorism narco vor trebui să fie susținute cu probe, iar el va avea dreptul la apărare. Oficialii americani au anunțat că nu sunt planificate alte operațiuni militare și că justiția va urma cursul legal.

Casa Albă publică primele imagini cu Nicolas Maduro după capturare

Într-un moment de amploare mediatică, Casa Albă a făcut publică prima imagine cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, după capturarea lui de către forțele americane.

Fotografia, difuzată de administrația președintelui american Donald Trump pe rețeaua oficială a Casei Albe, îl înfățișează pe Maduro la bordul navei de război USS Iwo Jima, în timp ce este escortat spre New York, unde va răspunde în fața justiției federale americane pe baza acuzațiilor de narcotrafict și terorism narco.

Imaginea – care îl arată pe Maduro într-o stare vizibil tensionată – marchează un moment rar în istoria relațiilor internaționale, în care un lider străin este prezentat vizual capturat de forțe americane și transportat pe solul Statelor Unite. Publicarea acestei fotografii apare după ce Casa Albă a confirmat oficial capturarea sa și evacuarea din Venezuela împreună cu soția sa.

Cine este Nicolás Maduro

Nicolás Maduro Moros s-a născut pe 23 noiembrie 1962, în Caracas, Venezuela. Înainte de a intra în politică, a lucrat ca șofer de autobuz și s-a implicat în mișcarea sindicală, apropiindu-se de stânga radicală venezueleană.

Ascensiunea sa politică a început odată cu venirea la putere a lui Hugo Chávez, liderul „revoluției bolivariene”. Maduro a fost deputat, apoi ministru de Externe (2006–2013), devenind unul dintre cei mai loiali aliați ai lui Chávez. În 2012, a fost numit vicepreședinte.

După moartea lui Hugo Chávez, în 2013, Maduro a câștigat alegerile prezidențiale și a devenit președintele Venezuelei, funcție pe care a păstrat-o prin mai multe mandate controversate. Conducerea sa a fost marcată de criză economică profundă, hiperinflație, penurie de alimente și medicamente, precum și de acuzații de autoritarism, reprimarea opoziției și încălcări ale drepturilor omului.

Pe plan internațional, Maduro a fost izolat de multe state occidentale, iar Statele Unite l-au acuzat oficial de narcoterorism și trafic de droguri, plasându-l pe lista celor mai căutați lideri străini.

