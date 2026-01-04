În culisele operațiunii Delta Force de capturare a lui Nicolas Maduro

În august, o echipă clandestină de ofițeri ai Agenției Centrale de Informații (CIA) a pătruns în Venezuela cu un plan de a colecta informații despre N

În august, o echipă clandestină de ofițeri ai Agenției Centrale de Informații (CIA) a pătruns în Venezuela cu un plan de a colecta informații despre Nicolas Maduro, președintele țării, pe care administrația Trump îl desemnase drept narco-terorist, dezvăluie The New York Times. Operațiunea Absolute Resolve era iminentă.

Echipa CIA s-a deplasat prin Caracas, capitala Venezuelei, operând nedetectată timp de luni de zile cât s-a aflat în țară. Informațiile obținute despre mișcările zilnice ale liderului venezuelean – combinate cu o sursă umană apropiată de Maduro și cu o flotă de drone stealth care zburau în secret deasupra orașului – au permis agenției să cartografieze în detaliu minuțios rutinele sale.

A fost o misiune extrem de periculoasă. Cu ambasada SUA închisă, ofițerii CIA nu puteau opera sub acoperirea diplomatică. Dar a fost extrem de reușită.

Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Întrunit, a declarat la o conferință de presă că, datorită informațiilor strânse de echipă, SUA știau unde se deplasa Maduro, ce mânca și chiar ce animale de companie avea.

Aceste informații au fost esențiale pentru operațiunea militară care a urmat: un raid înainte de ivirea zorilor, sâmbătă, realizat de comando-uri de elită ale Army Delta Force, cea mai riscantă operațiune militară americană de acest tip de la uciderea lui Osama bin Laden de către membri ai Navy Seal Team 6 într-o casă conspirativă din Pakistan, în 2011.

Rezultatul a fost o operațiune tactică precisă și executată rapid, care l-a extras pe Maduro din țară fără pierderi de vieți omenești americane, un rezultat salutat de președintele Donald Trump, în contextul unor întrebări mai ample privind legalitatea și rațiunea acțiunilor SUA în Venezuela.

Trump a justificat ceea ce a fost numit Operațiunea Absolute Resolve ca un atac împotriva traficului de droguri. Însă Venezuela nu este nicidecum un jucător atât de important în comerțul internațional cu droguri precum alte țări.

Anterior, oficialii le spuseseră liderilor Congresului că obiectivul lor în Venezuela nu era schimbarea regimului. Iar Trump a afirmat de mult timp că se opune ocupațiilor externe ale SUA.

Totuși, sâmbătă președintele a proclamat că oficialii americani erau la conducerea Venezuelei și că SUA vor reconstrui infrastructura petrolieră a țării.

Acoperirea tuturor scenariilor

Spre deosebire de intervențiile americane haotice din trecut – ale armatei în Panama sau ale CIA în Cuba – operațiunea de capturare a lui Maduro a fost practic impecabilă, potrivit mai multor oficiali familiarizați cu detaliile, unii dintre ei vorbind sub condiția anonimatului pentru a descrie planul.

În perioada de pregătire, comando-urile Delta Force au repetat extracția într-un model la scară reală al complexului lui Maduro, construit de Comandamentul Comun al Operațiunilor Speciale în Kentucky. Au exersat spargerea ușilor de oțel într-un ritm din ce în ce mai rapid.

Armata se pregătea de zile întregi să execute misiunea, așteptând condiții meteo favorabile și un moment în care riscul de victime civile să fie minimizat.

Pe fondul tensiunilor crescute, Maduro se muta între șase și opt locații, iar SUA nu aflau întotdeauna unde intenționa să rămână decât târziu seara. Pentru a executa operațiunea, armata americană avea nevoie de confirmarea că Maduro se afla în complexul asupra căruia se antrenaseră să atace.

În zilele premergătoare raidului, SUA au desfășurat un număr tot mai mare de aeronave pentru Operațiuni Speciale, avioane specializate de război electronic, drone Reaper înarmate, elicoptere de căutare și salvare și avioane de vânătoare în regiune – întăriri de ultim moment care, potrivit analiștilor, indicau că singura întrebare era când va avea loc acțiunea militară, nu dacă.

A fost cea mai recentă dintr-o serie de mișcări menite să crească presiunea asupra lui Maduro și să pregătească raidul pentru capturarea sa. Cu o săptămână mai devreme, CIA efectuase un atac cu drone asupra unei instalații portuare din Venezuela. Iar de luni de zile, armata SUA desfășoară o campanie contestată din punct de vedere legal, care a distrus zeci de ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri și a ucis cel puțin 115 persoane în Caraibe și estul Pacificului.

În ultimele zile, Maduro a încercat să prevină un raid american, oferind SUA acces la petrolul venezuelean, a declarat Trump sâmbătă.

Un oficial american a spus că acordul, oferit pe 23 decembrie, ar fi presupus ca Maduro să părăsească țara pentru Turcia. Dar Maduro a respins furios acest plan, a spus oficialul. Era clar, a adăugat acesta, că Maduro nu era serios.

Eșecul discuțiilor a pregătit terenul pentru misiunea de capturare

Probabil că guvernul venezuelean nu avea mari îndoieli că SUA urmau să acționeze. Dar armata a depus eforturi pentru a menține așa-numita surpriză tactică, așa cum a făcut și în timpul operațiunii din vara lui 2025 de distrugere a instalațiilor nucleare ale Iranului.

Identificarea momentului potrivit

Trump autorizase armata SUA să acționeze încă din 25 decembrie, dar a lăsat momentul exact în seama oficialilor Pentagonului și a planificatorilor de Operațiuni Speciale, pentru a se asigura că forța de atac era pregătită și că condițiile de la sol erau optime.

Armata americană a dorit să desfășoare operațiunea în perioada sărbătorilor, deoarece mulți oficiali guvernamentali erau în vacanță și un număr semnificativ de militari venezueleni se aflau în concediu, potrivit unui oficial american.

Vremea neobișnuit de nefavorabilă a amânat operațiunea cu câteva zile. Totuși, în această săptămână vremea s-a îmbunătățit, iar comandanții militari au analizat o „fereastră rulantă” de oportunități de atac în zilele următoare.

Trump a dat ordinul final de execuție la ora 11:46 pm, vineri

Dacă vremea nu s-ar fi îmbunătățit, misiunea ar fi putut fi amânată până la mijlocul lunii ianuarie, a declarat un oficial pentru NYT.

Operațiunea a început oficial în jurul orei 4:30 pm, vineri, când oficialii americani au dat primele aprobări pentru lansarea anumitor mijloace aeriene. Dar asta nu însemna că întreaga misiune era autorizată. Pe parcursul a șase ore oficialii au continuat să monitorizeze condițiile de la sol, inclusiv vremea și locul unde se afla Maduro.

Trump și-a petrecut seara pe terasa de la Mar-a-Lago, clubul său din Florida, unde a luat cina cu consilieri și secretari de cabinet.

Consilierii președintelui i-au spus că îl vor suna mai târziu în acea seară, în jurul orei 10:30 pm, pentru aprobarea finală. El a făcut-o prin telefon, apoi s-a alăturat principalilor săi oficiali de securitate națională într-o locație securizată de pe proprietate.

Totul sau nimic

În interiorul Venezuelei, operațiunea a început cu o acțiune cibernetică care a întrerupt alimentarea cu energie electrică în zone întinse din Caracas, cufundând orașul în întuneric pentru a permite avioanelor, dronelor și elicopterelor să se apropie nedetectate.

Peste 150 de aeronave militare, inclusiv drone, avioane de vânătoare și bombardiere, au participat la misiune, decolând de pe 20 de baze militare diferite și de pe nave ale Marinei.

Pe măsură ce aeronavele se apropiau de Caracas, agențiile militare și de intelligence au stabilit că surpriza tactică fusese menținută: Maduro nu fusese avertizat că operațiunea urma să aibă loc.

Sâmbătă dimineață devreme, explozii puternice au zguduit Caracasul, pe măsură ce avioanele de război americane au lovit radare și baterii de apărare antiaeriană. Deși unele dintre exploziile postate pe rețelele sociale păreau dramatice, un oficial american a spus că, în mare parte, era vorba de instalații radar și turnuri de transmisie radio care erau distruse.

Cel puțin 40 de persoane au fost ucise în atacul de sâmbătă asupra Venezuelei, inclusiv militari și civili, potrivit unui oficial venezuelean de rang înalt care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie rapoarte preliminare.

Ulterior, Caine le-a spus reporterilor că avioanele de vânătoare, bombardierele și dronele au intrat în Venezuela pentru a găsi și distruge sistemele de apărare aeriană ale țării, pentru a crea un culoar sigur pentru elicopterele care transportau forțele de Operațiuni Speciale ale temuților militari Delta Force.

Chiar dacă apărarea aeriană venezueleană a fost neutralizată, elicopterele americane au fost supuse focului pe măsură ce se apropiau de complexul lui Maduro, în jurul orei 2:01 am. Caine a spus că elicopterele au răspuns cu „forță copleșitoare”.

Unul dintre elicoptere a fost lovit. Doi oficiali americani au spus că aproximativ șase soldați americani au fost răniți în cadrul întregii operațiuni.

Operatorii Delta Force desemnați să-l captureze pe Maduro au fost transportați rapid la țintă – cea mai fortificată bază militară din Venezuela – de o unitate de elită de aviație pentru Operațiuni Speciale ale Armatei, Regimentul 160 Aviație pentru Operațiuni Speciale, care zboară cu elicoptere MH-60 și MH-47 modificate.

Regimentul 160, supranumit „Night Stalkers”, este specializat în misiuni cu risc ridicat, la joasă altitudine și pe timp de noapte, inclusiv inserții, extracții și raiduri. Unitatea a desfășurat ceea ce Pentagonul a numit misiuni de antrenament în apropierea coastei Venezuelei în ultimele luni.

Odată ajunși la sol, soldații Delta Force s-au deplasat rapid prin clădire pentru a-l găsi pe Maduro. La peste 2.000 km distanță, într-o cameră din interiorul Mar-a-Lago, Trump și principalii săi consilieri au urmărit raidul în timp real, prin intermediul unei camere amplasate pe o aeronavă aflată deasupra.

În timp ce Caine relata evenimentele de pe ecran, președintele îl bombarda cu întrebări despre modul în care se desfășura operațiunea.

„Am urmărit operațiunea literalmente ca și cum m-aș fi uitat la un film”, a spus Trump sâmbătă dimineață, la Fox & Friends Weekend.

În timp ce președintele monitoriza raidul din Florida, operatorii Delta Force au folosit explozibili pentru a pătrunde în clădire.

Oficialul american a spus că forțele de Operațiuni Speciale au avut nevoie de trei minute după aruncarea în aer a ușii pentru a ajunge, traversând clădirea, la locația lui Maduro.

Trump a spus că, odată ce forțele de Operațiuni Speciale au ajuns la camera lui Maduro, liderul venezuelean și soția sa au încercat să se refugieze într-o cameră întărită cu oțel, dar au fost opriți de forțele americane.

„Încerca să ajungă într-un loc sigur”, a spus Trump în timpul conferinței de presă cu Caine, adăugând: „Era o ușă foarte groasă, o ușă foarte grea. Dar nu a reușit să ajungă la acea ușă. A ajuns la ușă, dar nu a putut să o închidă”.

La aproximativ cinci minute după intrarea în clădire, Delta Force a raportat că Maduro se afla în custodia SUA.

Finalizarea misiunii

Armata a fost însoțită de un negociator de ostatici al Biroului Federal de Investigații (FBI), în cazul în care Maduro s-ar fi baricadat într-o cameră securizată sau ar fi refuzat să se predea.

Aceste negocieri s-au dovedit însă inutile. Operatorii Delta Force i-au urcat rapid pe cei doi în elicoptere, care se întorseseră la complex. Până la ora 4:29 am, Maduro și soția sa au fost transferați pe USS Iwo Jima, o navă de război americană din Caraibe, staționată la aproximativ 160 km de coasta Venezuelei în timpul operațiunii.

Cuplul a fost transferat de pe Iwo Jima la baza navală americană de la Guantanamo Bay, unde FBI avea pregătit un avion guvernamental 757 pentru a-l transporta la un aeroport controlat de armată, la nord de orașul New York.

Trump a urmărit operațiunea până când forțele de Operațiuni Speciale au ieșit din Venezuela, zburând deasupra oceanului, a spus un oficial.

Trump a declarat că Statele Unite erau pregătite să desfășoare un al doilea val de atacuri împotriva Venezuelei, dar că nu credea că va fi necesar. El a transmis un avertisment și altor lideri venezueleni: era dispus să vină și după ei.

Foto: The White House

Share this: Facebook

X

