Prizonierii Jugendamt | Cazul Furdui – Este Ministerul Afacerilor Externe al României brațul propagandistic al Jugendamt?

Dacă ar fi să dăm crezare MAE, totul e bine și în regulă privind Familia Furdui și relația ei cu statul german. Mai bine nici că s-ar putea. Ni se spune că copiii cei mai mari se pot vedea cu părinții la sfârșitul săptămânii și, că, de fapt, își vizitează părinții acasă. Incredibil ce mare favoare a făcut Jugendamt Familiei Furdui! Incredibil ce mare favoare ne face statul secular când, după ce ne confiscă copiii, ne lasă și pe noi să ne bucurăm de prezența lor în familie o zi sau două pe săptămână!

Nu treceți cu vederea nici limbajul de lemn și propagandistic al mesajului. Copiii, se spune, sunt “plasați în custodie”. Asta este versiunea orwelliană a adevărului, și anume: copiii au fost răpiți / confiscați de la părinți. Fără mandat judecătoresc. Asta poate fi doar răpire de copii, iar plasamentul nimic altceva decât un centru de detenție. Un lagăr.

MAE, aflăm în continuare, “menține un dialog constant cu autoritățile germane”. Nu trebuie, deci sa ne îngrijorăm. Corect? Doar că MAE a făcut absolut zero să elibereze din mâinile Jugendamt 7 cetățeni români minori care pe zi ce trece se înstrăinează tot mai mult de părinți și de identitatea lor română, dar și religioasă.

MAE, în plus, informează că autoritățile germane “exercită temporar custodia copiilor”. Nu putem numi “temporar” atrocitatea care a început pe 29 aprilie 2021, și care continuă fără a vedea lumina de la capătul tunelului. Nu cred că noi, cei care am stat în solidaritate practică cu Familia Furdui în ultimul an și jumătate putem accepta această dezinformare crasă.

Asemenea unui cerșetor, MAE a solicitat permisiunea autorităților germane să participe la dezbaterile din instanță privind soarta copiilor Furdui. Greu de priceput. Poate așa este cutuma diplomatică, dar dacă Germania se mândrește cu un sistem judiciar de tip “open courts / tribunale deschise publicului”, te întrebi de ce ar trebui MAE să solicite permisiunea de a fi prezent în spațiul public german? Iar dacă tribunalele Jugendamt sunt închise publicului – și se pare că sunt – ele nu sunt altceva decât tribunale secrete de genul tribunalelor politice de pe vremea lui Stalin. Germania nu se poate mândri cu așa ceva.

Revoltătoare e și afirmația MAE că fiica cea mai mică încă rămâne “la familia ocrotitoare”. Personal eu văd această afirmație ca una defăimătoare la adresa Familiei Furdui, și mai ales a mamei care i-a dat viață. Asta ar da de înțeles că părinții Furdui nu și-au “ocrotit” copiii și că familia fetiței ar fi o familie de abuzatori. Pe lângă faptul că ar fi o calomnie, afirmația aceasta e și iresponsabilă.

Se teme oare MAE atât de mult de Germania încât preferă să ne dezinformeze, în loc să spună românilor adevărul? Probabil. Asta nu ajută la creșterea încrederii cetățenilor în autoritățile române să îi protejeze în străinătate. Ne gândim aici, inevitabil, la zecile de familii aflate în situații similare cu ale Familiei Furdui. Pia Seiler, de exemplu.

Dragi politicieni, ne așteptăm la mai mult din partea voastră. Ne dorim o diplomație română robustă, care să sconteze succese. Rezolvarea imediată a cazului Furdui și a cazului Seiler ar fi un început bun în acest sens.

Semnați petiția pentru reîntregirea familiei Furdui – https://citizengo.org/en-us/208952-when-will-furdui-children-be-reunited-their-family

Peter Costea