Proasta guvernare de stânga, scânteia care a aprins incendiile din California

Gestionarea defectuoasă a pădurilor și a apelor, prioritățile nepotrivite și controlul prețurilor au jucat toate un rol

Când Juan Cabrillo a aruncat ancora în ceea ce este acum Golful San Pedro din Los Angeles, în toamna anului 1542, l-a numit imediat Golful Fumurilor. Incendiile anuale de vegetație alimentate de vânturile Santa Ana nu sunt o noutate în California de Sud. Acesta este modul în care natura grădinărește. Nu-i pasă ale cui vieți sunt distruse, ale cui case sunt arse sau cât timp este nevoie pentru a recupera terenul distrus, scrie Tom McClintock pentru WSJ.

Noi, muritorii, o facem. În cea mai mare parte a secolului XX, am luat măsuri pentru a minimiza frecvența și gravitatea incendiilor de vegetație. Am creat agenții de gestionare a terenurilor pentru a face noi înșine o parte din grădinărit. Am eliminat lemnul în exces, creând păduri rezistente, rezistente la incendii, economii montane prospere și o sursă profitabilă de venituri publice. Am dat în arendă terenuri publice crescătorilor de ovine și bovine, ale căror animale au împiedicat acumularea de mărăcini. Am stabilit o infrastructură competentă pentru a împiedica scăparea de sub control a incendiilor. Am tăiat fire de protecție în sol pentru a stăpâni flăcările.

Înainte de 1800, California pierdea în fiecare an o medie de aproximativ 4,5 milioane de acri în incendii. Pe măsură ce am introdus măsuri științifice de gestionare a terenurilor și de suprimare a incendiilor, până la sfârșitul secolului al XX-lea această medie a scăzut la aproximativ 250.000 de acri.

Dar, în 2020, California a suferit o pierdere de 4,3 milioane de acri din cauza incendiilor de vegetație într-un singur an. Între 2019 și 2023, o medie de peste 1,5 milioane de acri au ars în fiecare an.

Ce s-a întâmplat?

Stânga dă vina pe schimbările climatice. Dar asta nu explică lunga istorie a Californiei cu incendii masive de vegetație sau de ce incendiile au devenit mai puțin amenințătoare în cea mai mare parte a secolului XX.

Putem găsi un vinovat mai probabil în recentele politici sociale și de mediu extreme ale statelor.

Studiile de mediu impuse de National Environmental Policy Act din 1970 costă în prezent milioane de dolari și durează în medie 5,3 ani pentru ca proiectele de defrișare a pădurilor din California să fie aprobate. De multe ori, costurile sunt mai mari decât valoarea lemnului în sine. Cantitatea de lemn recoltat de pe terenurile publice a scăzut cu aproximativ 75% începând cu anii 1980, cu o creștere concomitentă a suprafețelor forestiere distruse de incendii.

Pășunatul oilor și vitelor pe terenurile publice, cândva obișnuit în sudul Californiei, a fost în mare parte abandonat prin restricții birocratice și taxe menite să descurajeze această practică. Restricțiile privind zonele sălbatice îngreunează suprimarea tufișurilor în cea mai mare parte a statului.

Ecologiștii de stânga au promis că legi precum National Environmental Policy Act, Wilderness Act și Endangered Species Act vor proteja și îmbunătăți mediul. Cincizeci de ani mai târziu, suntem îndreptățiți să întrebăm: cum merge? Între 2012 și 2021, am pierdut un sfert din suprafața forestieră a Californiei din cauza incendiilor. Un studiu UCLA a estimat că incendiile din 2020 din California au eliberat în atmosferă de două ori mai multe gaze cu efect de seră decât cele care au fost prevenite în cei 18 ani anteriori de restricții impuse în principal de guvern.

De asemenea, politica privind resursele s-a schimbat radical. Proiectele de apă vizionare din secolul al XX-lea au făcut loc unor edicte de conservare din ce în ce mai restrictive, în timp ce oficialii de stânga au neglijat infrastructura de apă de bază a regiunii. Autoritățile au obligat companiile de utilități publice să cheltuiască miliarde de euro pe proiecte eoliene și solare, bani care ar fi putut finanța altfel priorități disperate precum ignifugarea liniilor electrice.

Ca urmare, unul dintre statele care au investit cel mai mult în energia eoliană este nevoit să își închidă liniile electrice în zilele cu vânt puternic. Ca urmare a acestor nebunii, hidranții au cedat, iar mulți pompieri suprasolicitați au raportat că nu au avut de ales decât să se predea flăcărilor.

În ciuda impozitelor și a cheltuielilor guvernamentale foarte mari, oficialii din Los Angeles încă nu pot asigura o finanțare adecvată pentru departamentul de pompieri. Sub conducerea primarului Karen Bass, orașul a redus bugetul deja subfinanțat cu peste 17 milioane de dolari anul trecut. Între timp, municipalitatea cheltuiește aproape de două ori mai mult decât bugetul departamentului de pompieri pentru proiecte privind persoanele fără adăpost. Aceste proiecte sunt presate de problema imigranților ilegali din stat, care este alimentată în parte de faptul că Los Angeles s-a desemnat oraș sanctuar. Oficialii locali par mai preocupați de justiția socială decât de stingerea incendiilor reale.

Controlul impus de stat asupra prețurilor primelor de asigurare împotriva incendiilor a distrus și acest sector. Primele atribuie o valoare în dolari riscului de a locui într-o anumită zonă. Pe măsură ce riscul crește, cresc și primele. Dar nu și în California, unde autoritățile de reglementare au limitat capacitatea companiilor de a stabili primele de piață. Aceste controale ale prețurilor fac ceea ce fac întotdeauna: denaturează semnalele de preț de care consumatorii au nevoie pentru a lua decizii raționale și creează penurii de ceea ce este controlat. Asigurătorii de incendii nu mai pot percepe prime suficiente pentru a-și acoperi riscul, neavând de ales decât să iasă de pe piață.

Focul este o condiție a naturii, dar modul în care îl gestionăm este o alegere. Tragedia din sudul Californiei este rezultatul a zeci de ani de politici autodistructive elaborate de politicieni proști. Putem schimba politicile care ne-au adus în această încurcătură prin demiterea politicienilor care le-au elaborat. Să sperăm că vom face acest lucru înainte de următorul mare incendiu.

