RAPORT | 1 din 8 creștini din întreaga lume este persecutat „din cauza credinței în Isus”

Conform unui nou raport, unul din opt creștini din întreaga lume se confruntă cu persecuții, de la închisoare și cenzură la martiraj extra-judiciar.

„În fiecare an, aproximativ 300 de milioane de creștini din întreaga lume sunt persecutați din cauza credinței lor în Isus. Frații și surorile noastre în Hristos sunt bătuți, întemnițați și chiar uciși pentru credința lor”, se arată în Indexul de persecuție globală 2025 al International Christian Concern (ICC), publicat recent, care documentează cazurile în care guvernele refuză să acorde drepturi unei părți din cei aproximativ 2,38 miliarde de creștini din lume, citat de The Washington Stand.

„În multe țări, este ilegal pentru ei să împărtășească Evanghelia”.

„Detaliile despre persecuție pe care le veți citi în raportul nostru nu sunt incidente izolate”, a clarificat președintele ICC, Jeff King. Aceste acte represive reprezintă realitatea „creștinilor din întreaga lume care se confruntă zilnic cu amenințări la adresa vieții și libertății lor religioase”.

Indicele, cunoscut anterior ca raportul „Persecutorii anului”, a clasificat 20 de țări în funcție de pericolul pe care îl reprezintă pentru populația lor creștină: roșu (unde creștinii sunt torturați sau uciși în mod regulat pentru credința lor), portocaliu (unde națiunile „oprimă grav” creștinii) și galben („infractori mai mici” care supun creștinii la arestări, atacuri sau opresiune).

„2024 a fost un an dureros pentru un număr masiv de creștini din întreaga lume”, se arată în raportul CPI, „de la bisericile subterane din China până la satele izolate din Nigeria”.

Concluziile ICC se suprapun cu „lista roșie 2025 GCR” a Global Christian Relief, care documentează cele mai grave 25 de națiuni în ceea ce privește persecuția creștinilor, împărțite în cinci categorii separate.

Patru dintre cele mai letale cinci națiuni pentru creștini se află în Africa subsahariană, conform GCR: Nigeria, Republica Democrată Congo, Mozambic și Etiopia. Lista roșie a raportului ICC include, de asemenea, Somalia și Eritreea, dictatura marxistă din Coreea de Nord, precum și Pakistan și Afganistan, dominate în prezent de talibani (dar exclude Etiopia).

Cele mai populate două națiuni ale lumii, China și India, se situează chiar sub cel mai rău nivel de persecuție, pe lista portocalie a ICC, alături de Iran și Arabia Saudită. Lista galbenă a ICC include Azerbaidjan, Egipt, Indonezia, Malaysia, Myanmar, Nicaragua, Rusia și Vietnam.

Ambele rapoarte sunt de acord că creștinii se confruntă cu cea mai mare persecuție în regiunea Sahel din Africa: Burkina Faso, Camerun, Ciad, Gambia, Guineea Mauritania, Mali, Niger, Nigeria și Senegal.

Nigeria devine cea mai periculoasă națiune din lume pentru creștini după ce Biden renunță la critici

„Nigeria este cel mai periculos loc de pe pământ pentru creștini, unde se confruntă cu cea mai intensă violență”, a declarat Isaac Six, director senior de advocacy pentru Global Christian Relief. „Am documentat 9.814 de asasinate într-o perioadă de doi ani”. Nigeria se află, de asemenea, în fruntea listei GCR pentru răpiri și agresiuni anticreștine, cu 9.311.

Siguranța creștinilor nu a făcut decât să se deterioreze de când președintele Joe Biden a retras desemnarea Nigeriei ca țară care prezintă motive de îngrijorare deosebită (CPC), pe care președintele Donald Trump a aplicat-o pentru prima dată.

„Aveam o tendință pozitivă în timpul ultimei administrații Trump și totul a fost pierdut”, a deplâns președintele Family Research Council, Tony Perkins.

În schimb, administrația Biden-Harris a exercitat puterea SUA pentru a încerca să convingă națiuni precum Sierra Leone să își liberalizeze legile privind avortul și a creat un boicot economic menit să constrângă Uganda să abroge o lege care scoate în afara legii molestarea homosexuală a copiilor, întreținerea în cunoștință de cauză de relații sexuale cu alte persoane în timp ce acestea sunt purtătoare ale virusului SIDA și drogarea sau constrângerea persoanelor vulnerabile să întrețină relații sexuale homosexuale fără consimțământ – acte pe care legea le descrie drept „homosexualitate agravată”. Între timp, populația creștină din Nigeria continuă să își mărturisească credința chiar și până la moarte.

„Poveștile care vin din Nigeria sunt aproape inimaginabile. Și cred că dacă biserica americană ar auzi unele dintre aceste povești în mod regulat, ar fi șocată”, a spus Six. El a subliniat povestea unei femei nigeriene răpite de grupul terorist fundamentalist islamist Boko Haram. „Patru dintre fiii ei au fost executați în fața ei imediat ce a fost luată prizonieră. Apoi a petrecut încă un an și jumătate în captivitate [înainte de] a scăpa în cele din urmă și nu a avut nimic”, a spus Six. „Unul dintre pastorii pe care îi sprijinim acolo a găsit-o. Am reușit să îi oferim o casă nouă în care să locuiască, să se reunească cu copiii ei. Am ajutat-o să înceapă o nouă afacere și, practic, să-și reînceapă viața și să se pună din nou pe picioare”.

India „suprimă în masă Biserica”

Infracțiunile împotriva proprietății reprezintă o preocupare majoră în India, care se află în fruntea listei GCR privind atacurile îndreptate împotriva proprietății creștine, cu 4.949 de atacuri. Vechea comunitate creștină din regiunea Kerala crede că apostolul Toma a plantat credința creștină în timpul misiunii sale apostolice din secolul I. Dar astăzi, Biserica Ortodoxă Malankara și Biserica Catolică Syro-Malabar se confruntă cu atacuri țintite.

„Nu este vorba doar de violență aleatorie. Persecutorii folosesc violența pentru a alunga creștinii, pentru a prelua controlul și a captura cultura în unele dintre aceste țări”, a declarat Six.

„Acesta este un deceniu de ocupare sistematică, planificată și organizată a unor zone creștine. Și acum s-a ajuns la punctul în care fiecare treaptă a societății civile și a guvernului este înarmată împotriva comunităților creștine sărace”, care „nu au nicio cale de atac”.

India se angajează în „suprimarea în masă a bisericii”, a observat Six. Cu toate acestea, Perkins a spus că India „este lăsată deoparte de mulți occidentali, din cauza puterii sale economice în creștere”.

Persecuția anticreștină alimentată de dictaturile comuniste și de extremismul islamist

„Din China, care a rafinat și a exportat această credință în întreaga lume, până în Nicaragua, unde biserica catolică este văzută ca un inamic politic al statului, dictatorii de pretutindeni par să se concentreze tot mai mult pe controlul religiei sau pe eliminarea creștinismului”, se arată în raportul CPI. În Nicaragua, „guvernul comunist sandinist supraveghează, reține și forțează liderii creștini să plece în exil”. Printre națiunile comuniste care preocupă ICC se numără China, Coreea de Nord, Nicaragua și Vietnam.

Persecuția islamistă include raiduri ucigașe ale Statului Islamic (ISIS), al-Qaeda, al-Shabab în Somalia și Boko Haram în Nigeria. „Creșterea insurgențelor islamiste radicale în Africa subsahariană, Sahel și acum adânc în părțile de sud și sud-est ale Africii dezrădăcinează lucrurile acolo. Mozambic este unul dintre multele locuri unde au avut loc strămutări în masă ale creștinilor”, a declarat Six pentru Perkins. „Acestea sunt locuri în care, cu doar 10 ani în urmă, creștinii și musulmanii se înțelegeau în general pașnic. Nu existau atât de multe disensiuni. Și întregul peisaj se schimbă”.

Eritreea se află la intersecția dintre extremismul islamist și persecuția socialistă. Frontul Popular pentru Democrație și Justiție (PFDJ) al președintelui eritreean Isaias Afwerki „reprezintă o ideologie naționalistă radicală de stânga care este complet închisă libertăților civile și drepturilor politice”, se arată în raportul CPI.

„Ideologic, Eritreea urmează multe dintre modelele observate în China comunistă. Președintele Afwerki chiar a călătorit în China în anii 1960 pentru a studia maoismul, întorcându-se inspirat și gata să pună în aplicare politicile maoiste în țara sa.” Deși creștinii din Eritreea reprezintă între 47% și 63% din populație, „oficialii impun limitele înguste ale cultului aprobat de stat cu sancțiuni severe, inclusiv tortura, închisoarea și chiar moartea”, se arată în raport. În 2022, liderul Bisericii Ortodoxe Tewahedo din Eritreea, Patriarhul Antonios, a murit după 16 ani de arest la domiciliu pentru că s-a opus intervenției guvernului în treburile bisericii.

Persecuția creștinilor se reia sau se intensifică în zonele de conflict politic, economic sau etnic. Africa Subsahariană conține „o bogăție minerală imensă”, a declarat Six. Acesta a estimat că aproximativ 70% din producția mondială de cobalt, care este utilizat în baterii, are loc în Republica Democrată Congo. Situația s-ar putea înrăutăți în Siria, după ce dictatura familială a regimului Assad a fost răsturnată în decembrie de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), o „fostă” filială al-Qaeda care, potrivit experților, continuă să aibă o viziune jihadistă asupra lumii.

„Aceste zone sunt sfâșiate de acest conflict, astfel încât acesta va avea efecte în întreaga lume. Și de aceea avem nevoie ca oamenii din biserica din America să se implice, pentru că ne pot ajuta să stăm împotriva acestui val”, a îndemnat Six.

Crime, strămutări

După Nigeria, Republica Democrată Congo a înregistrat 390 de asasinate documentate ale creștinilor, urmată de Mozambic (262) și Etiopia (181).

Rusia s-a clasat pe locul al cincilea, după ce fundamentaliștii islamiști au vizat membri ai Bisericii Ortodoxe Răsăritene vara trecută. „Multe dintre cifrele pe care le-am verificat sunt rezultatul unei insurecții islamiste în Caucazul de Nord, într-o regiune numită Daghestan, care se învecinează cu Azerbaidjan și Georgia și cu Marea Caspică.

Și astfel, acolo vedem creștini ortodocși ruși și alții care sunt ținta violenței islamiste”, a declarat Six pentru Perkins. Membrii grupării teroriste ISIS-K au ucis 20 de persoane (inclusiv un preot în vârstă de 66 de ani) și au rănit 46 în atacuri coordonate asupra bisericilor ortodoxe ruse și a unei sinagogi din Daghestan cu ocazia sărbătorii ortodoxe a Rusaliilor.

Creștinii armeni au suferit mai multe strămutări decât orice altă națiune, datorită invaziei unui vecin majoritar musulman. „Azerbaidjanul a alungat 120.000 de creștini la sfârșitul anului 2023. Ei au șters 1.700 de ani de prezență creștină într-o zonă numită Nagorno-Karabah”, a explicat Six.

Istoricii cred că Armenia ar fi putut deveni prima națiune creștină din lume, când Sfântul Grigore Iluminatorul a adus creștinismul în această națiune în 301 d.Hr. Biserica Apostolică Armenească, parte a comuniunii ortodoxe orientale, reprezintă aproximativ 92% din populație.

Acest conflict a pătruns ocazional în Statele Unite. După cum a documentat cercetătoarea Arielle Del Turco de la Family Research Council într-un raport cuprinzător, în 2023 vandalii au profanat o biserică armeană din Massachusetts cu mesajul „Artsakh este mort, Karabakh este Azerbaidjan”. Six speră că liderii americani vor începe „să facă presiuni asupra Azerbaidjanului pentru a redeschide acel coridor, pentru a da acestor oameni dreptul de a se întoarce acasă – chiar dacă nu vor renunța la teritoriu”.

China a arestat 1.559 de creștini anul trecut, mai mulți decât orice altă țară, potrivit GCR.

„Sângele martirilor este sămânța Bisericii”

În ciuda persecutării severe, „creștinismul este religia cu cea mai rapidă creștere din Asia și pare să înflorească, într-un fel, chiar și în zonele în care conducătorii despotici lucrează neîncetat pentru a-l elimina. În teocrația islamică clericală din Iran, creștinismul crește într-un ritm atât de rapid încât unii estimează că biserica iraniană ar putea fi biserica cu cea mai rapidă creștere din lume”, se arată cu speranță în raportul CPI.

Raportul pare să verifice parafraza apropiată a scriitorului Bisericii primare Tertulian, un susținător al libertății religioase, care a scris: „Sângele martirilor este sămânța Bisericii”.

Foto: International Christian Concern

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...