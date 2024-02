Procuror special: Biden are o memorie „semnificativ limitată”, nu-și amintește când a fost vicepreședinte. Biden confirmă în direct | VIDEO

Ancheta penală a procurorului special Robert Hur asupra președintelui Joe Biden a documentat numeroase cazuri în care Biden a avut probleme serioase de memorie, o problemă de top care îi preocupă pe alegători în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2024. În ziua apariției raportului, Joe Biden a demonstrat LIVE că problemele sale medicale sunt reale.

În raport se arată că, deși Biden „a păstrat și dezvăluit cu bună știință materiale clasificate după ce a fost vicepreședinte, când era un cetățean privat”, procurorii au ajuns la concluzia că „nu se justifică nicio acuzație penală în această chestiune” – o acuzație identică pentru care fostul președinte Donald Trump este pus sub acuzare.

Deși administrația și campania de realegere a lui Biden nu au anticipat că Biden va fi acuzat în cadrul investigației, au fost îngrijorate că raportul ar putea dăuna eforturilor sale de realegere.

Rezumatul raportului cu privire la sănătatea mintală a lui Biden va fi probabil extrem de dăunător pentru un electorat care în proporție covârșitoare, 76%, este îngrijorat de sănătatea mentală și fizică a lui Biden, în vârstă de 81 de ani.

„Memoria domnului Biden a fost limitată în mod semnificativ, atât în timpul interviurilor sale înregistrate cu scriitorul fantomă în 2017 [cu care a împărtășit materiale clasificate], cât și în interviul său cu biroul nostru în 2023”, se arată în rezumatul raportului. „De asemenea, am luat în considerare faptul că, la proces, domnul Biden s-ar prezenta probabil în fața unui juriu, așa cum a făcut-o în timpul interviului nostru cu el, ca un om în vârstă simpatic, bine intenționat, cu o memorie slabă”.

Procurorii au declarat că, pe baza modului în care se prezintă Biden, jurații „vor dori să identifice un dubiu rezonabil” și că ar fi „dificil să convingă un juriu că ar trebui să îl condamne – pe atunci un fost președinte trecut de 80 de ani – pentru o infracțiune gravă care necesită o stare mentală de intenție”.

Înregistrările din momentul în care Biden a fost intervievat de scriitorul fantomă în 2017 au arătat că, până și atunci, el „se străduia să își amintească evenimentele și se străduia uneori să citească și să transmită propriile însemnări din carnețelul său”, a declarat procurorul special, adăugând că și atunci dădea semne de „facultăți diminuate și memorie defectuoasă”.

„În interviul cu biroul nostru, memoria domnului Biden s-a înrăutățit”, a spus Hur. „Nu și-a amintit când a fost vicepreședinte, uitând în prima zi a interviului când s-a încheiat mandatul său (“dacă era 2013 – când am încetat să mai fiu vicepreședinte?”) și uitând în a doua zi a interviului când a început mandatul său (“în 2009, mai sunt încă vicepreședinte?”)”.

„Nu-și amintea, nici măcar în decurs de câțiva ani, când a murit fiul său Beau”, continuă raportul. „Iar memoria sa părea încețoșată atunci când descria dezbaterea despre Afganistan, care a fost cândva atât de importantă pentru el. Printre altele, el a spus în mod eronat că “a avut o diferență reală” de opinie cu generalul Karl Eikenberry, când, de fapt, Eikenberry era un aliat pe care domnul Biden l-a citat cu aprobare în memoriul său de Ziua Recunoștinței către președintele Obama”.

În ziua apariției acestei raport, președintele Biden a susținut o conferință de presă la Casa Albă, aprofundând și mai mult descoperirile privind starea sa de sănătate. „Memoria mea este bună”, le-a spus Biden jurnaliștilor.

Ca la scurt timp, discutând despre războiul Israelului împotriva teroriștilor Hamas, Biden s-a referit la președintele egiptean Abdel Fatah El-Sisi ca fiind „președintele Mexicului”.

„Cred că, după cum știți inițial, președintele Mexicului, El-Sisi, nu a vrut să deschidă granița pentru ca ajutoarele umanitare să intre (în Gaza). Am vorbit cu el. L-am convins să o deschidă”, a declarat Biden.

