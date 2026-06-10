Programul Campionatului Mondial de Fotbal 2026 – SUA, Canada și Mexic

Cupa Mondială de Fotbal va avea debuta joi, 11 iunie, și se va încheia duminică, 19 iulie 2026. Turneul se va desfășura în Statele Unite, Canada și Me

Cupa Mondială de Fotbal va avea debuta joi, 11 iunie, și se va încheia duminică, 19 iulie 2026. Turneul se va desfășura în Statele Unite, Canada și Mexic, cu 48 de echipe și 104 meciuri pe parcursul a 39 de zile. Programul Cupei Mondiale conține atât ora locală a fiecărui meci, cât și ora României.

Cupa Mondială din 2026 va fi prima ediție care va avea loc cu 48 de echipe, față de cele 32 din 2022.

Pentru faza grupelor, echipele vor fi împărțite în douăsprezece grupe a câte patru echipe. Primele două echipe din fiecare grupă, plus cele mai bune opt echipe clasate pe locul trei, vor trece în (noua) rundă de 32.

Toate meciurile de după faza grupelor se vor desfășura în format eliminatoriu.

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Grupele Cupei Mondiale din 2026 au fost stabilite în urma tragerii la sorți finale din 5 decembrie 2025 și a meciurilor finale de calificare din 31 martie 2026.

Meciurile se vor desfășura în 16 locații din Canada, Mexic și SUA. Finala Cupei Mondiale din 2026 va avea loc pe 19 iulie 2026, în New Jersey.

Grupele Cupei Mondiale 2026

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Republica Coreea, Cehia

Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia și Herțegovina

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

Grupa D: Statele Unite, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E: Germania, Curaçao, Coasta de Fildeș, Ecuador

Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, Uzbekistan, Columbia, Republica Democratică Congo

Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

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