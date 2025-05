Proiect de lege pentru sinuciderea asistată: New York, aproape de o decizie tulburătoare

Marți, 29 aprilie, Adunarea Statului New York a adoptat Legea privind ajutorul medical pentru moarte, denumită în mod impropriu „Medical Aid in Dying

Marți, 29 aprilie, Adunarea Statului New York a adoptat Legea privind ajutorul medical pentru moarte, denumită în mod impropriu „Medical Aid in Dying Act”, cu un vot de 81-67, aproximativ 20 de democrați rupând rândurile pentru a se alătura republicanilor în opoziție. Deși mai trebuie să treacă de Senat și să primească semnătura guvernatorului Kathy Hochul, aceasta este prima dată când un proiect de lege privind sinuciderea asistată a trecut de una dintre camerele legislative ale statului, semnalând o schimbare îngrijorătoare în abordarea New York-ului față de demnitatea umană.

În forma sa actuală, proiectul de lege ar permite pacienților să solicite în scris un cocktail de medicamente letale în cazul în care suferă de „o boală sau o afecțiune incurabilă și ireversibilă” care le dă șase luni sau mai puțin de trăit. Aprobarea este supusă hotărârii a doi medici, care trebuie să „examineze pacientul și dosarele medicale relevante ale acestuia” pentru a confirma că are o astfel de boală terminală.

Evaluările medicilor nu sunt infailibile. Abundă poveștile cu pacienți cărora li s-au dat luni de zile de trăit, dar care au supraviețuit ani de zile. Dar în loc să insufle speranță, New York ar oferi distrugere garantată – cu puține garanții.

Proiectul de lege nu impune ca pacienții să fie evaluați psihiatric înainte de a opta pentru sinucidere, lăsându-se la latitudinea celor doi medici evaluatori. De asemenea, nu prevede un mecanism care să asigure recuperarea cocktailului de medicamente letale de la persoanele care îl solicită, dar care apoi decid să nu se sinucidă, ceea ce crește posibilitatea ca compușii letali să ajungă în mâini greșite.

Mai mult, Legea privind ajutorul medical pentru moarte nu impune ca medicii să efectueze examinarea medicală în persoană, adică sunt permise evaluările virtuale. New York ar putea deveni astfel o destinație pentru „turismul sinucigaș – practica de a călători într-un loc în care sinuciderea asistată este legală pentru a-și pune capăt zilelor – la fel ca Elveția. Evaluările virtuale deschid ușa diagnosticelor inexacte și a căutării de medici.

Promotorii au încercat și au eșuat ani de zile să legalizeze sinuciderea asistată în New York. Unii au susținut că clauzele de protecție egală și proces echitabil din Constituția statului garantează pacienților dreptul de a obține o rețetă pentru doze letale de medicamente.

Susținătorii Legii privind ajutorul medical la moarte susțin că aceasta oferă o opțiune plină de compasiune pentru cei care suferă și au dureri în ultimele luni de viață. Dar argumentul lor eșuează din mai multe motive.

În primul rând, legea nu condiționează eligibilitatea de senzația de durere. O persoană care află brusc că are o formă de cancer în fază terminală este eligibilă aproape imediat, chiar și fără simptome dureroase. De asemenea, persoanele grav bolnave care nu simt durere în ultimele lor zile sunt totuși eligibile pentru sinucidere asistată în temeiul proiectului de lege.

Mai mult, în ultimele decenii, medicamentele și tehnicile de gestionare a durerii – în special îngrijirile paliative – s-au îmbunătățit dramatic. Dacă dorința de a pune capăt vieții a pornit cândva de la dorința de a scăpa de suferință, progresul medical a slăbit acum acest raționament. Terapiile moderne permit medicilor să își păstreze rolul de vindecători și să respecte jurământul lui Hipocrate.

Dar chiar dacă se acceptă afirmațiile susținătorilor la valoarea nominală, Legea privind ajutorul medical pentru moarte transmite un mesaj îngrijorător: că viața încetează să mai merite trăită atunci când devine prea dificilă sau se apropie de sfârșit. Acest mesaj contravine eforturilor statului de prevenire a sinuciderilor – în special celor care vizează numărul tot mai mare de tineri care se luptă cu bolile mintale. De ce, s-ar putea întreba aceștia, unele suferințe justifică sinuciderea, în timp ce alte forme nu o fac?

Cardinalul catolic Timothy Dolan a declarat că proiectul de lege privind ajutorul medical pentru moarte va transforma medicii din „vindecători în ucigași” și va pune presiune pe „bolnavi, bătrâni și deprimați pentru a-și pune capăt propriei vieți”.

Proiectul de lege este „contrar a tot ceea ce prețuim” și „o idee teribilă”, a spus cardinalul.

„Este o cutie a Pandorei clasică; odată deschisă, consecințele sale nu pot fi reținute. Medicii ar fi obligați să mintă pe certificatele de deces, susținând că cauza morții a fost boala de bază a persoanei și nu ceea ce a ucis-o de fapt – combinația letală de medicamente”, a scris el. „Trimite un mesaj tinerilor noștri – care se luptă deja cu o criză de sănătate mintală fără precedent – că viața este de unică folosință și că este perfect în regulă să-ți pui capăt vieții dacă ți se pare împovărătoare sau dacă te simți fără speranță”.

Biserica Catolică din America, a explicat cardinalul Dolan, are o istorie lungă și mândră în domeniul asistenței medicale, deschizând primele spitale din țară și îngrijind „victimele războiului, rujeola, persoanele fără adăpost, boala, violența, SIDA și toate bolile și afecțiunile cunoscute de om”.

