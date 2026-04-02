Trump o demite pe Pam Bondi, procurorul general SUA

Bondi va fi înlocuită de adjunctul său, Todd Blanche, care va ocupa funcția de procuror general interimar

Președintele Donald Trump a declarat pe 2 aprilie că Pam Bondi nu va mai ocupa funcția de procuror general al Statelor Unite.

Trump a confirmat această decizie privind personalul într-o postare pe Truth Social. El a descris-o pe Bondi drept „o mare patriotă americană și o prietenă loială”.

Președintele a declarat că adjunctul acesteia, Todd Blanche, va îndeplini temporar funcția de procuror general interimar.

„O apreciem pe Pam, iar ea va trece la un nou post extrem de necesar și important în sectorul privat, care va fi anunțat în curând”, a spus Trump.

Bondi a fost confirmată în funcție de Senatul SUA cu 54 de voturi pentru și 46 împotrivă în februarie 2025.

Trump a devenit „din ce în ce mai frustrat” de Bondi în ultima perioadă, a declarat o persoană familiarizată cu discuțiile de la Casa Albă și citată de NBC, adăugând că, deși o apreciază ca persoană, nu consideră că ea „a pus în practică viziunea sa” așa cum și-ar fi dorit el.

Bondi este al doilea membru al Cabinetului demis de președinte. Kristi Noem a fost demisă luna trecută din funcția de secretar pentru securitate internă, într-o situație similară cu cea a lui Bondi. Trump era din ce în ce mai nemulțumit de Noem, dar că prestația acesteia în cadrul a două audieri în Congres a fost cea care i-a costat în cele din urmă postul.

