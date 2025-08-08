Protectoratul Democrat din Illinois

Puțini sunt mai buni la manipularea circumscripțiilor electorale decât democrații din Springfield Democrații din Texas au fugit în Illinois pentru

Puțini sunt mai buni la manipularea circumscripțiilor electorale decât democrații din Springfield

Democrații din Texas au fugit în Illinois pentru a scăpa de obligația de a vota în Austin asupra planului republicanilor de a modifica harta districtelor electorale din statul Lone Star. Destinația este amuzantă, deoarece nimeni nu știe mai multe despre manipularea partizană a hărților electorale decât democrații din Illinois.

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, și aliații săi se declară indignați de noua hartă a statului Texas, care ar putea aduce Partidului Republican între trei și cinci noi locuri în Camera Reprezentanților. Dar bătrânul JB știe cum se face asta. Illinois are 17 locuri în Camera Reprezentanților, iar 14 dintre ele sunt deținute de democrați.

Datorită succesivelor delimitări ale circumscripțiilor electorale realizate de democrați, fără controlul Partidului Republican, circumscripțiile statului se numără printre cele mai manipulate din țară. Democrații controlează 82,4% din locurile din Camera Reprezentanților a statului, deși în 2024 au câștigat doar 52,8% din voturile populare din acele districte. Alegerile prezidențiale nu au fost cu adevărat contestate în stat, dar președintele Trump a câștigat totuși 43,5% din voturi.

Harta alăturată oferă o idee despre talentul artistic necesar pentru a realiza această manipulare electorală. Democrații au concentrat republicanii în trei circumscripții electorale în mare parte rurale și suburbane, care le asigură victoriile: circumscripțiile 12, 15 și 16. Trei circumscripții democratice merită menționate în mod special pentru modul în care au fost concepute, astfel încât să includă cât mai mulți alegători democrați.

Al 13-lea district este atent delimitat în interiorul unui district republican înconjurător. Se întinde de la East St. Louis, trecând prin capitala statului Springfield, până la orașul universitar Champaign.

Al 17-lea district este, de asemenea, o sculptură modernă între două districte republicane, șerpuit pentru a include Rockford în nord, Moline și Rock Island în Quad Cities, la granița cu Iowa, și în jos pentru a include Peoria.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Al șaselea district este mai puțin artistic, dar a fost construit cu atenție după recensământul din 2020 pentru a obține mai multe voturi democratice în suburbiile din apropierea orașului Chicago, astfel încât să fie mai sigur pentru un democrat decât era în anii 2010.

Domnul Pritzker amenință că, dacă Texasul va merge mai departe cu noua sa hartă, Illinois ar putea să-și redesenzeze harta pentru a elimina cei trei republicani rămași. Acest lucru ar fi posibil – Massachusetts are nouă democrați în Camera Reprezentanților, dar niciun republican. Dar vă rugăm să ne scutiți de ipocrizia că gerrymanderingul din Texas reprezintă o amenințare unică la adresa competiției democratice.

Share this: Facebook

X

