Trump autorizează armata SUA să elimine cartelurile de droguri din America Latină

Președintele Donald Trump a semnat în secret o directivă prin care ordona Pentagonului să înceapă utilizarea forței militare împotriva cartelurilor de droguri din America Latină pe care administrația le-a etichetat drept organizații teroriste, a raportat vineri dimineață The New York Times.

Ordinul include o bază legală oficială pentru ca armata Statelor Unite să desfășoare operațiuni anti-cartel în țări străine, iar oficialii militari au început deja să elaboreze planuri pentru a urmări anumite grupuri, a raportat Times, citând „persoane familiarizate cu discuțiile”. Nu a fost clar imediat împotriva căror bande sau carteluri de droguri anume noua directivă a lui Trump dă undă verde operațiunilor militare.

Sub administrația Trump, Statele Unite au desemnat șapte carteluri de droguri și două bande criminale internaționale drept organizații teroriste străine: Tren de Aragua (TdA), Mara Salvatrucha (MS-13), Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (CDN), La Nueva Familia Michoacana (LNFM), Cártel de Golfo (CDG) și Cárteles Unidos (CU).

Administrația Trump a adăugat recent cartelul venezuelean Cartel de los Soles pe lista sa, afirmând că acesta este condus de președintele venezuelean Nicolás Maduro și de alți înalți oficiali guvernamentali, potrivit Times. Joi, Statele Unite au mărit recompensa pentru Maduro la 50 de milioane de dolari, invocând legăturile sale cu bandele transnaționale și cartelurile de droguri.

„Maduro folosește organizații teroriste străine precum TDA, Sinaloa și Cartelul Soarelui pentru a introduce droguri mortale și violență în țara noastră. Până în prezent, DEA a confiscat 30 de tone de cocaină legate de Maduro și asociații săi, dintre care aproape șapte tone sunt legate de Maduro însuși”, a declarat procurorul general Pam Bondi.

Majoritatea cartelurilor desemnate de administrația Trump ca organizații teroriste operează în Mexic, în timp ce TdA își are rădăcinile în Venezuela, iar MS-13 a luat naștere în Los Angeles ca o bandă de stradă salvadoriană. Atât TdA, cât și MS-13 au celule care operează în America Centrală, potrivit Departamentului de Stat.

Ordinul lui Trump este una dintre cele mai importante măsuri pe care le-a luat pentru a-și îndeplini promisiunea de a „declara război” cartelurilor care au traficat fentanil și alte droguri în Statele Unite, ducând la moartea a zeci de mii de americani.

În luna mai, președintele Trump a declarat că i-a propus președintei mexicane Claudia Sheinbaum un acord care ar fi permis trimiterea trupelor americane în Mexic pentru a lupta împotriva cartelurilor de droguri.

„Sunt oameni oribili care ucid oameni la dreapta și la stânga. Au făcut avere din vânzarea de droguri și distrugerea poporului nostru”, a declarat Trump reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One. „Dacă Mexicul ar dori ajutor în lupta împotriva cartelurilor, am fi onorați să intervenim și să o facem”.

Sheinbaum a respins propunerea lui Trump, spunând: „Suveranitatea nu este de vânzare. Suveranitatea este iubită și apărată”.

Foto: U.S. Air Force

