Punerea sub acuzare a lui Donald Trump a început în urmă cu 40 de ani

Punerea sub acuzare a lui Donald Trump pentru presupuse infracțiuni privind „cumpărarea tăcerii“ unei amante în timpul campaniei din 2016 era așteptată de mult timp, analizează Rick Moran pentru PJ Media.

Trump a fost un personaj marcant în presa din New York încă din anii ’80 și, datorită emisiunii sale de televiziune și laudelor sale constante, a creat condițiile care au dus la punerea sa sub acuzare.

Trump a fost un dezvoltator imobiliar neînsemnat până în anii 1980, când a renovat hotelul Commodore – un edificiu emblematic al orașului New York – și a construit Trump Tower și Trump Plaza.

Acest lucru l-a transformat pe omul de afaceri din Queens într-o celebritate pe piața imobiliară de lux din Manhattan. Din acel moment, Trump a intrat în lumina reflectoarelor și nu a mai ieșit.

Lui Trump îi plăcea să fie în atenția presei. Dar și-a dat seama că, pentru a ieși în evidență, era necesar să-și creeze o nouă imagine: aceea a unei celebrități afemeiate, care atrăgea atenția comentatorilor de bârfe din New York.

„Secretul modului în care mă promovez este bravada: Pun în practică fanteziile oamenilor. Oamenii nu au întotdeauna idei mărețe, dar pot fi foarte atrași de cei care le au“, scria Trump în best-sellerul său din 1987, The Art of the Deal.

„De aceea, puțină exagerare nu strică niciodată“.

A fost mai mult decât „puțină exagerare“.

Potrivit Politico:

„Trump a negat relația, dar a recunoscut că a rambursat personal plata făcută către Daniels. Este un scenariu care sună familiar pentru cei care i-au urmărit cariera de-a lungul timpului: bani și sex și folosirea influenței pentru a suprima articolele nefavorabile.

Numai că, de data aceasta, nu doar tabloidele au fost interesate de poveste, ci și instanțele de judecată. Două persoane avizate au confirmat că se pregătea o punere sub acuzare, ale cărei detalii urmau să fie dezvăluite de procurorul districtului Manhattan în zilele următoare“.

Mutarea lui Trump în Florida nu a schimbat nimic. Poți să scoți omul din New York, dar nu poți scoate New York-ul din om. Aceleași tabloide care l-au ridicat dintr-o relativă obscuritate și l-au făcut celebru în întreaga lume relatează acum entuziasmate fiecare detaliu al punerii sale sub acuzare.

„Trump este o creație a orașului și a petrecut ani de zile folosindu-se de piața mediatică vorace și hipercompetitivă a acestuia pentru a se propulsa de la statutul de dezvoltator imobiliar obscur venit dinafară pe scena strălucitoare a înaltei societăți din Manhattan.

S-a zbătut pentru a fi acceptat de elita cu sânge albastru a metropolei. A fost considerat prea vocal, prea grosolan. S-a înfuriat din cauza criticilor, dar, în cele din urmă, nu a ținut să se schimbe; sau poate că pur și simplu nu a putut“.

Când trăiești prin intermediul presei de scandal, mori tot datorită ei. Adevărul este că apetitul vorace al presei newyorkeze de a concura în a fi cât mai răutăcioasă, cât mai plină de ură față de fostul președinte nu este o noutate. La fel procedează cu orice altă celebritate care cade în dizgrație.

Le face la fel de multă plăcere să atace o persoană în momentul în care aceasta e jos, pe cât de mult le-a plăcut să o ajute să se ridice.

Traducere și adaptare

Tribuna.US