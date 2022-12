Puntea DRP dintre românii din SUA și România este întărită de către Secretarul de Stat Gheorghe Cârciu

Cu ocazia vizitei oficiale a Secretarului de Stat Gheorghe Cârciu, șeful Departamentului pentru românii de pretutindeni al Guvernului României, pe care Excelența Sa a întreprins-o la Chicago în perioada 26-30 noiembrie a.c., am avut onoarea de a fi vizitați la sediul central redacției publicației Tribuna Românească din orașul Des Plaines, în zona Chicago. Cu această ocazie am avut ca principale teme de discuție proiectele și prioritățile DRP din anul în curs și perspectivele lărgirii colaborării DRP atât cu asociațiile și organizațiile românești deja angajate în proiecte cu finanțare guvernamentală de către DRP, precum și cu alte organizații care nu s-au angajat încă pe astfel de proiecte de interes comun. Este de remarcat și de lăudat faptul că DRP și Secretarul de Stat Gheorghe Cârciu își doresc implementarea unor noi proiecte în vederea păstrării identității culturale, spirituale și lingvistice a românilor de pretutindeni.

Organizatorul acestei vizite oficiale a fost și de data aceasta Consulatul General al României la Chicago, iar Excelența Sa Tiberiu Trifan împreună cu d-na Cristina Ienei în calitate de Executive Assistent a Consulatului General, au participat desigur la toate întâlnirile din cadrul vizitei.

Secretarul de Stat Gheorghe Cârciu a fost însoțit în vizita sa din comunitatea românească din Chicago de către D-l Victor Ionescu, șef de cabinet, precum și d-ra Alina Ardeleanu, consilier cabinet. Pe urma discuțiilor cu delegația DRP ne-am bucurat de disponibilitatea domniiilor lor de a ne răspunde unor întrebări în scopul unei mai bune comunicări largi, de data aceasta cu cititorii publicației Tribuna Românească, nu doar din Chicago sau doar din SUA ci de pretutindeni deoarece mesajul Secretarului de Stat Gheorghe Cârciu este aplicabil tuturor românilor și asociațiilor românești de pretutindeni.

Domnule secretar de stat Gheorghe Cârciu, ce v-a determinat ca în prima vizită oficială în Statele Unite să alegeți să cunoașteți comunitatea românească în Chicago?

Fiecare comunitate de români are specificul ei, iar contactul direct cu reprezentanții mediului asociativ aduce un plus de valoare în proiectarea activității noastre viitoare. În acest sens, mi-am dorit să ajung în rândul comunității românești din Chicago și am avut, în timpul vizitei mele, o serie de discuții cu românii de aici, reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale, ai bisericii și ai mediului diplomatic. Fiecare dintre aceste părți a expus contextul cu care se confruntă și dorința comună de a dezvolta o comunitate închegată și puternică. Dorul de țară nu poate fi înlocuit, indiferent de situația materială, este cel care ne unește și ne alimentează dorința de a ne susține. Chiar în raportul “Monitorul Solidarității Românilor din SUA”, lansat de Romanian United Fund (RUF) și Federația Organizațiilor Româno-Americane (FORA) în perioada vizitei mele, proiect finanțat de DRP, regăsim aceste concluzii și, în plus, câteva direcții de urmat în viitoarele noastre proiecte. Dezvoltarea de programe pe zonele de educație și cultură rămâne prioritară, este foarte importantă implicarea tinerelor generații de români în menținerea identității noastre lingvistice, în păstrarea tradițiilor și obiceiurilor în rândul persoanelor aparținând minorității române.

După cum bine știți, comunitatea românească din Chicago este una dintre cele mai numeroase din Statele Unite ale Americii. Ce impresie v-au lăsat conaționalii în urma acestei vizite de lucru?

Comunitatea românească din Chicago este una numeroasă și bine integrată în țara de reședință. Cum menționam și mai sus, din discuțiile purtate cu reprezentanții românilor din aici, am simțit nevoia lor de a interacționa mai mult, fie prin intermediul unor proiecte culturale comune, fie profesionale. Desigur, timpul și distanțele mari nu le dau posibilitatea tuturor să se implice atât cât și-ar dori în activitățile comunității, însă tehnologia devine aici un aliat în a menține comunitatea informată, iar nouă, cei de la DRP, împreună cu reprezentanții mediulu asociativ și cu cei ai ambasadei, ne revine rolul de a-i antrena într-un dialog constructiv din care să rezulte acțiuni concrete.

Cum considerați faptul că de-a lungul timpului asociațiile din SUA au accesat finanțări de la DRP într-un număr mai mic, comparativ cu alte state?

Cum spuneam și mai devreme, fiecare comunitate are specificul ei, trebuie să ținem cont de anumite constrângeri, fie că vorbim de spațiul geografic sau legislația țărilor de reședință. Comparativ cu alte state, din Europa, de exemplu, numărul asociațiilor românești care activează în SUA este mai mic față de cel din Europa. Până la urmă, numărul asociațiilor este direct proporțional cu numărul românilor care trăiesc în zona respectivă. Am speranța, că prin eforturile și proiectele pe care le derulăm la DRP, să contribuim activ la o mai mare coeziune în rândul mediului asociativ românesc.

Puteți să ne faceți o scurtă prezentare a programelor și proiectelor finanțate în acest an, pe durata mandatului dumneavoastră? Pentru anul 2023 ce proiecte aveți pe agendă pentru românii de pretutindeni?

Desigur, o să trec în revistă elementele principale. Toate proiectele și acțiunile desfășurate anul acesta se pot regăsi pe site-ul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (https://dprp.gov.ro/web/).

Anul acesta, am acordat o mare importanță educației în limba română, dar și culturii. Evident, contextul actual din Ucraina ne-a afectat și pe noi, avem o comunitate semnificativă de etnici români care trăiesc acolo și care au nevoie de ajutorul și de protecția noastră. Astfel, eforturile noastre în această perioadă au fost concentrate în această direcție. Am deschis mai multe linii de finanțare sub formă de granturi pentru mediul asociativ românesc din Ucraina și educației în școlile cu predare în limba română. În plus, avem săptămânal întâlniri online cu românii de acolo și cu oficiile consulare ale României din teritoriu.

Menționez, tot referitor la Ucraina, faptul că anul acesta acordăm burse elevilor etnici români înscriși în clasele I-IV în școlile cu predare în limba română ca limbă maternă sau cu predarea unor materii în limba română pentru anul școlar 2021-2022, cuantumul bursei fiind de 2.000 de lei/elev.

De asemenea, am donat ghiozdane, laptopuri, tablete, materiale educative elevilor și studenților etnici români din regiunile Odesa, Cernăuți, Ismail și Transcarpatia, care învață limba română și doresc să își păstreze apartența la identitatea noastră națională, lingvistică, culturală dar și spirituală.

În același timp, merită să vă vorbesc și programul de tabere ARC de anul acesta, care a găzduit peste 1200 de tineri români de pretutindeni. Ne dorim ca la următoarea ediție din 2023 să invităm peste 5000 de elevi și studenți români să redescopere România.

Stimate Domnule Secretar de Stat Gheorghe Cârciu, vă mulțumim pentru disponibilitatea de a ne răspunde acestor întrebări și suntem convinși de faptul că dialogul nostru va continua în timp și astfel să ne putem informa cititorii cu privire la activitatea Departamentului pentru românii de pretutindeni pe care-l conduceți cu atâta pasiune și dedicație. Vă mulțumim de asemenea pentru vizita întreprinsă la sediul redacției publicației Tribuna Românească din zona Chicago și vă așteptăm din nou oridecâte ori veți avea ocazia să reveniți pe aceste meleaguri.

Redacția TRIBUNA.US