Raport: 100.000 de californieni se mută anual în Texas. „Don’t California my Texas!”

În ciuda unei expresii populare din Texas, „Don’t California my Texas” (Nu transforma Texasul în California), și a unei melodii despre acest fenomen,

În ciuda unei expresii populare din Texas, „Don’t California my Texas” (Nu transforma Texasul în California), și a unei melodii despre acest fenomen, californienii se mută din ce în ce mai mult în Texas.

Aproximativ 100.000 de californieni se mută în Texas în fiecare an, ceea ce echivalează cu populația orașului Santa Barbara, potrivit unui nou studiu realizat de StorageCafe.

„Acest lucru face din California cea mai mare sursă de noi texani, reprezentând aproximativ 16% din totalul migrației interstatale către Texas, urmată de Florida și Louisiana”, se arată în raport.

Raportul a constatat că șase dintre cele mai importante 10 rute de mutare din California în Texas au pleacă din Los Angeles.

O „migrație constantă de la vest la est” este „din ce în ce mai urgentă”, se arată în analiză, deoarece politicile din California nu s-au îmbunătățit.

„Costurile ridicate ale locuințelor, impozitele pe venit și accesibilitatea generală din California îi determină pe mulți californieni să caute alternative mai ieftine și mai bogate în oportunități”, se arată în analiză.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

„Pentru familii, lucrători la distanță și pensionari deopotrivă, Texasul oferă atracția locuințelor spațioase, care sunt cu 63% mai ieftine, diversitatea locurilor de muncă și lipsa impozitului pe venit – o combinație puternică într-o perioadă de fluctuații economice”.

Dintre californienii care se mută în Texas, 31% sunt millennials, urmați de Gen Z, cu 20%, și Gen X, cu aproape 15%.

Conform datelor, Districtele Travis și Harris din Texas sunt cele mai populare destinații. Austin și Houston rămân principalele destinații, datorită costurilor mai mici ale locuințelor și condițiilor economice mai bune. Raportul arată că cele două districte primesc peste 10.000 de californieni pe an. Migrația din California a avut un impact semnificativ asupra pieței imobiliare din zona Houston.

Sub guvernarea lui Greg Abbott, Texas continuă să fie liderul SUA în ceea ce privește creșterea locurilor de muncă, este în mod repetat statul de top pentru afaceri și migrație internă în fiecare an și înregistrează un excedent de miliarde de dolari în fiecare exercițiu financiar.

Sub guvernarea lui Gavin Newsom, California a fost marcată de scăderea populației, pierderea locurilor de muncă și deficite. Potrivit datelor recensământului SUA evaluate de StorageCafe, peste 683.000 de californieni părăsesc statul în fiecare an.

Share this: Facebook

X

