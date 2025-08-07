Actorul din „Superman” devine agent ICE: „Avem un sistem disfuncțional”

Dean Cain, actorul american cunoscut pentru rolul principal în serialul „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, a anunțat că va deveni agent ICE pentru a sprijini politica anti-imigrație a președintelui Donald Trump. Acesta urmează să fie învestit oficial în contextul unei campanii masive de recrutare și al intensificării raziilor de deportare în SUA.

Dean Cain, cunoscut pentru rolul lui Superman în serialul Lois & Clark din anii ’90, a anunțat că decis să devină agent în cadrul Immigration and Customs Enforcement (ICE), pentru a sprijini agenda anti-imigrație a președintelui american Donald Trump.

ICE a intensificat raziile de imigrație de la revenirea lui Trump la Casa Albă și a primit recent o finanțare suplimentară de 75 de miliarde de dolari prin pachetul legislativ supranumit „Big Beautiful Bill”, care include fonduri pentru angajarea a încă 10.000 de agenți ICE până în 2029.

Într-un interviu acordat Fox News, Cain a spus că a decis să se alăture ICE după ce a distribuit un videoclip de recrutare al agenției pe contul său de Instagram.

„Sunt deja adjunct de șerif cu jurământ și ofițer de poliție în rezervă, dar după ce am postat acel clip și tu ai spus ceva despre el în emisiune, lucrurile au explodat”, a spus Cain. „Așa că am vorbit cu niște oficiali de la ICE și voi fi investit oficial ca agent ICE cât mai curând”.

Întrebat ce l-a motivat să facă acest pas, Cain a răspuns: „Această țară a fost construită de patrioți care au făcut ce era corect, fie că era popular sau nu. Cred cu tărie că acesta e lucrul corect.”

„Avem un sistem de imigrație disfuncțional. Congresul trebuie să-l repare, dar între timp, președintele Trump a promis această reformă. El își respectă promisiunea. Asta au votat oamenii. Asta am votat și eu. Și îmi voi face partea, să mă asigur că se va întâmpla”, a mai spus el.

Cain a mai spus că speră ca și alții să i se alăture în acest demers: „Eu fac un pas în față. Sper că mulți alți foști ofițeri sau foști agenți ICE vor face la fel, ca să atingem rapid obiectivele de recrutare și să ajutăm la protejarea acestei țări”.

Datele ICE arată că arestările imigranților ilegali sunt în creștere

Autoritățile federale de imigrare au arestat aproape 150.000 de imigranți ilegali în întreaga SUA de la începutul lunii ianuarie, cu puțin timp înainte ca președintele Donald Trump să preia funcția și să lanseze o operațiune de deportare în masă, a declarat Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA.

Între ianuarie și aprilie, ICE a efectuat 68.714 arestări, o medie de aproximativ 17.000 pe lună. Cifrele au crescut în lunile următoare la 25.645 în mai, 34.962 în iunie și 19.763 la jumătatea lunii iulie.

Arestările au crescut de când un oficial al Casei Albe a criticat dur oficialii ICE la sfârșitul lunii mai și a ordonat poliției federale să îi urmărească pe toți imigranții ilegali, inclusiv pe cei găsiți în locuri care, în mod tradițional, nu au fost vizate.

