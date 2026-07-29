Raport: ICE verifică și arestează în aeroporturile din SUA

Conform unui nou raport, ofițerii Serviciului de Imigrare și Vamă au început să rețină imigranții ilegali în aeroporturile din întreaga țară. ICE a

Conform unui nou raport, ofițerii Serviciului de Imigrare și Vamă au început să rețină imigranții ilegali în aeroporturile din întreaga țară.

ICE a încheiat un parteneriat cu o altă agenție a Departamentului Securității Interne, Administrația pentru Securitatea Transporturilor, pentru a detașa ofițeri de deportare la punctele de control de securitate unde călătorii care nu au părăsit Statele Unite înainte de expirarea vizei pot fi identificați, reținuți și, eventual, arestați și plasați în centre de detenție pentru imigranți, informează ABC News.

Agenții ICE au arestat persoane care au depășit termenul de ședere permis de viză în aeroporturi din nouă state, printre care California și Virginia. Avocații specializați în dreptul imigrației au declarat pentru ABC News că ICE viza persoanele care călătoresc pe teritoriul Statelor Unite.

Această măsură reprezintă cea mai recentă inițiativă a administrației Trump de a accelera ritmul arestărilor, în contextul în care Casa Albă continuă operațiunea de deportare în masă. Ofițerii ICE au arestat peste 600.000 de imigranți ilegali pe durata celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, conform datelor furnizate de DHS.

Cum funcționează această procedură

Partajarea datelor cu TSA: Măsura se bazează pe un protocol de colaborare extins între agenția de securitate a aeroporturilor (TSA) și serviciul de imigrare (ICE)

Identificarea automată: Când pasagerii își scanează biletele sau actele la punctele de identitate (check-in sau porți de îmbarcare), sistemul electronic semnalează dacă viza asociată numelui respectiv a expirat.

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Arestarea la poartă: Agenții ICE (adesea în haine civile) sunt poziționați direct la terminale sau la porțile de îmbarcare pentru a prelua pasagerii vizați înainte ca aceștia să urce în avion.

Cine este vizat

Spre deosebire de trecut, când ICE prioritiza doar persoanele cu antecedente penale grave, noua directivă vizează orice persoană cu viză expirată.

Sub noua directivă a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), orice persoană care a rămas în SUA peste termenul aprobat pe formularul I-94 poate fi arestată pe loc în aeroporturi atunci când încearcă să efectueze un zbor intern. În aceeași situație se află și persoanele cu permise de muncă valabile, dar care tehnic au vizele de bază expirate și nu au primit încă aprobarea finală pentru rezidență (Green Card).

Documentele obținute de ABC News nu precizează când au început operațiunile la aeroport, dar arată că, până în prezent, au fost arestate 27 de persoane.

Într-o declarație, Departamentul pentru Securitate Internă a afirmat:

„DHS a anulat politica dezastruoasă din era Biden care le permitea străinilor aflați ilegal în țara noastră să călătorească cu avionul pe teritoriul țării”, potrivit unui purtător de cuvânt al DHS. „Sub președinția lui Trump, DHS nu va mai tolera acest lucru. Această administrație depune eforturi susținute pentru a se asigura că străinii aflați ilegal în țara noastră nu vor mai putea zbura cu avionul, cu excepția cazului în care părăsesc țara pentru a se auto-deporta”.

La începutul acestei primăveri, agenții ICE au fost detașați la diverse aeroporturi importante din SUA, pe fondul celei mai îndelungate întreruperi a activității guvernamentale din istoria Departamentului Securității Interne (DHS), care i-a determinat pe angajații TSA să nu se prezinte la serviciu. Spre deosebire de angajații TSA, agenții ICE au fost plătiți pe durata întreruperii activității guvernamentale.

Ofițerii TSA nu fac parte din forțele de ordine și nu au competența de a efectua arestări. Poliția locală și cea statală prezentă la punctele de control TSA nu poate aplica legile federale privind imigrația, această sarcină revenind exclusiv agenției ICE sau altor agenții federale de imigrare, care sunt singurele împuternicite să efectueze arestări în acest context.