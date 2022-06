Raport: Peste 1 milion de alegători au trecut la Partidul Republican în ultimul an

Vremurile se schimbă. În timp ce presa mainstream a acoperit cu sufletul la gură, pe tot parcursul weekend-ului, protestele față de decizia Curții Supreme de vineri, un nou raport arată că peste 1 milion de americani au trecut la Partidul Republican în ultimele 12 luni, informează Daily Wire.

„O schimbare politică începe să se instaleze în Statele Unite, în timp ce zeci de mii de alegători din suburbii care au ajutat la creșterea Partidului Democrat în ultimii ani devin republicani”, relatează Associated Press.

„Mai mult de 1 milion de alegători din 43 de state au trecut la Partidul Republican în ultimul an, potrivit datelor de înregistrare a alegătorilor analizate de The Associated Press. Numărul neraportat până acum reflectă un fenomen care se manifestă în aproape fiecare regiune a țării – state democrate și republicane, alături de orașe și localități mici – în perioada de când președintele Joe Biden l-a înlocuit pe fostul președinte Donald Trump”.

AP a precizat că explozia republicanilor în state cheie ar putea juca un factor în alegerile parțiale din 2022 și în alegerile prezidențiale din 2024.

„Dar nicăieri această schimbare nu este mai pronunțată – și periculoasă pentru democrați – decât în suburbii, unde alegătorii oscilanți bine educați care s-au întors împotriva Partidului Republican al lui Trump în ultimii ani par să se întoarcă. În ultimul an, un număr mult mai mare de oameni au trecut la GOP în comitatele suburbane de la Denver la Atlanta și Pittsburgh și Cleveland”, a scris AP. „De asemenea, republicanii au câștigat teren în comitatele din jurul orașelor de mărime medie, precum Harrisburg, Pennsylvania; Raleigh, Carolina de Nord; Augusta, Georgia; și Des Moines, Iowa”.

În timp ce democrații au acum problema avortului în perspectiva alegerilor din noiembrie, chiar și postul liberal CNN spune că lucrurile arată sumbru pentru partid la mijlocul mandatului.

„Reporterul senior de date al CNN, Harry Enten, a prezis luni o victorie zdrobitoare a republicanilor în alegerile de la mijlocul mandatului din 2022 în Camera Reprezentanților”, a scris HuffPost.

„Alegerile din noiembrie sunt la câteva luni distanță, dar concluziile lui Enten indică o direcție greșită pentru democrați, care dețin o majoritate de 12 locuri în Camera Reprezentanților. Enten a declarat că republicanii se află în cea mai bună poziție din ultimii peste 80 de ani. ‘Estimarea mea pentru componența Camerei din 2023, dacă alegerile ar avea loc astăzi, ceea ce, din nou, nu este așa… ar fi republicanii, 236 de locuri față de 241 de locuri. Democrații, 194 la 199’”, a spus el.

Tribuna.US