Reforma istorică inițiată de Maria Pappas de reducere a dobânzilor la impozitele imobiliare devine lege în Illinois

Guvernatorul statului Illinois a promulgat vineri (11 aug. a.c.) o reformă istorică pentru a remedia persistentele inegalități rasiale de lungă durată și abuzurile din sistemul de impozitare a proprietăților evidențiate în două studii publicate anul trecut de către trezorierul comitatului Cook, Maria Pappas.

Inițiativa legislativă a lui Pappas privind echitatea impozitelor pe proprietate va ajuta proprietarii din Cook County care au rămas în urmă cu plata impozitelor imobiliare prin reducerea la jumătate a ratelor de dobândă pentru plățile întârziate – de la 18% la 9% pe an. Reducerea aceasta va permite proprietarilor de case și întreprinderilor să economisească un total de 25 până la 35 de milioane de dolari pe an, cu cele mai multe economii realizate în comunitățile de culoare și latino-americani.

Reformele de impozitare imobiliară, cele mai importante modificări ale codului de impozitare a proprietății din ultimele decenii, au fost de asemenea susținute de Chicago Community Trust, una dintre cele mai vechi și mai mari comunități din țară și din cele mai mari și mai mari fundații comunitare.

Pe lângă reducerea ratei dobânzii, noua lege:

Permite comitatelor să utilizeze noi instrumente pentru a pune proprietățile aflate în incapacitate cronică de plată a impozitelor la dispoziția municipalităților, dezvoltatorilor locali și organizațiilor non-profit, astfel încât proprietățile să poată fi reabilitate mult mai rapid.

Închide lacunele care au permis cumpărătorilor de impozite – în principal fonduri speculative, firme de capital privat și

avocați – să dreneze 40 de milioane de dolari în fiecare an de la guvernele care deservesc în special populația de culoare și latino-americană.

Biroul trezoreriei comitatului Cook sub conducerea greco-americancei Maria Pappas a început să elaboreze legislația după publicarea a două studii realizate de către echipa sa de cercetare și studiere a taxelor imobiliare, “How Wealthy Investors are Making Millions Exploiting Illinois’ Property Tax Law” and “Maps of Inequality.”

Noua lege devine în efect în 1 Ianuarie 2024.

Pentru informații suplimentare, puteți accesa pagina oficiala a trezoreriei comitatului Cook County la adresa https://www.cookcountytreasurer.com/