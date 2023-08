CHICAGO | 15, 16 & 17 septembrie – SFINȚIREA BISERICII Ortodoxe Române „Nașterea Domnului”

.

INVITAȚIE

Această celebrare solemnă va aduce împreună sute de credincioşi din împrejurimea oraşului Chicago dar şi din toată America şi România.

Iată că dificultăƫile de pe parcursul contrucƫiilor şi sacrificiile multora din ultimii ani, ASTĂZI se transformă în cerească bucurie şi binecuvântare, atât pentru noi cei de azi cât şi pentru generaƫiile de mâine.

Vă rugăm să sprijiniƫi sfânta biserică cu un dar financiar, cumpăraƫi-vă bilete la Banchetul Festiv şi cel mai important, PARTICIPAŢI la evenimentele din acest weekend special.

Comitetul de organizare şi consiliul parohial vă invită să împărtăşim bucuria consacrării acestui nou Sfânt Locaş, un adevarat colƫişor de rai şi simbol al Ortodoxiei Româneşti pe meleagurile Americii.

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE, VIZITAȚI: https://holynativityconsecration.org/

PROGRAM

VINERI, 15 seotembrie

Vom inaugura weekendul VINERI seara cu slujba de pomenire a slujitorilor, ctitorilor şi membrilor adormiƫi ai parohiei.

După vecernie, toƫi sunt invitaƫi la o recepƫie elegantă şi o prezentare a celor 84 de ani din istoria parohie.

• 6:00 pm – Parastas şi Vecernie

• 7:30 pm – Recepţie

SȂMBĂTĂ, 16 septembrie

Slujba de sfinƫire va avea loc SȂMBĂTĂ dimineaƫa. La sfârşitul Utreniei vom merge cu toƫii în procesiune: cler, credincioşi şi copii, de la biserica veche până în faƫa bisericii noi unde va începe rânduiala a sfinƫirii. La timpul cuvenit, vom întra în noua biserică, se va sfinƫii Sf. Altar şi LUMINA LUI HRISTOS va lumina intreaga biserică prin lumânările aprinse şi ƫinute în mână de credincioşi. Sf. Liturghie Arhierească va avea loc afară, pe scena special amenajată iar, precum este tradiƫia în biserica română, cei care doresc [de credinţă ortodoxă] vor avea ocazia să intre prin Sfântul Altar.

Întrucât ne aşteptăm la un numar mare de participanƫi, vă rugam frumos să ajungeƫi la timp pentru ca bucuria zilei sa fie deplină.

• 8:30 am – Utrenia

• 9:45 am – Procesiune

• 10:00 am – Slujba Sfinţirii şi Sf. Liturghie Arhierească Inchinare prin Sf. Altar

Banchetul Festiv va avea loc SȂMBĂTĂ seara. Masa va fi bogată, oaspeƫii vor avea ocazia să asculte prezentările invitaƫilor de onoare şi fiecare va primi câte un souvenir.

• 5:00 pm Cocktail Hour

White Eagle Banquets, 6839 N Milwaukee, Niles

6:00pm Banchet Festiv (acces pe bază de bilet)

DUMINICĂ, 17 septembrie

PRIMA LITURGHIE în biserica nouă va avea loc DUMINICĂ dimineaƫa. Veniţi Creştini alături de preoƫii si Ierarhii noştri sa participăm la “Masa Impărăţiei’ în noul nostru Sfânt Locaş! După Sf. Liturghie toată lumea este invitată în curtea bisericii la MASA traditionala şi programul CULTURAL SPECIAL cu Oana Bozga Pintea (invitata din Alba Iulia) şi dansatori!

Bucuria acestui weekend va culmina cu un concert de pricesne şi slujba vecerniei in biserica nouă.

• 8:30 am – Utrenia

• 10:00 am – Intrarea Ierarhilor şi Sf. Liturghie Arhierească

• 2:00 pm – Masa pentru Toţi şi Program cultural

• 4:00p m – Tur al noii biserici

• 5:30 pm – Mini-Concert cu Oana Pintea Bozga (pricesne)

• 6:00 pm – Vecernie