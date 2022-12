RETRO la ROCO: Freamăt de colind și miros de mere coapte (Album foto)

Concert de Crăciun al Cenaclului RETRO la sediul ROCO, Chicago

Parcă nu aș vrea să mă trezesc din euforia în care mă aflu, datorită acestui concert. Și știu că acest sentiment îl impart cu cei care au avut bucuria să fie alături de Cenaclul RETRO sâmbătă seara, 10 decembrie, la concertul de Crăciun intitulat atât de frumos ”Freamăt de colind și miros de mere coapte”.

Deși oferit fără bilet de intrare (spațiul oferit cu generozitate de Mihai Lehene – ROCO, iar arta cântecului și versului cu tot dragul de noi toți), locurile s-au ocupat în ziua în care evenimentul a fost făcut public. Ne-a părut extrem de rău că nu am putut acomoda pe toți cei care ar fi dorit să vină – sperăm însă că emoțiile colindelor au străbătut spațiul virtual și au ajuns la cei doritori de gândul nostru bun.

Spectacolul nostru de Crăciun, pe care îl dăruim an de an comunității, a devenit o tradiție. Am fost onorati să îi avem în sală pe domnul Consul General al României Tiberiu Trifan și pe distinsa sa soție Gabriela Trifan. Suntem impresionați de mesajul de suflet lăsat în Cutia cu Amintiri Retro.

Am să las impresiile celor din sală să vorbească, impresii culese de pe Facebook și din Cutia cu Amintiri:

Felicitări Retro, pentru o seară minunată, plină de sensibilitate și spirit de sărbătoare. Ne-ați amintit de copilărie, de frumoasele colinde românești care ne însoțesc și ne definesc ca români pe oriunde ne poartă pașii în această lume. Momente speciale care vor rămâne amintiri frumoase în clepsidra timpului.

Ne vom aminti mereu de Chicago și de comunitatea românească care se coagulează atât de frumos în jurul unor simboluri precum RETRO și ROCO.

La mulți ani! Tiberiu Trifan, Consul General al României la Chicago

.

Dragă Cenaclu Retro, O seară de vis, deosebită așa cum sunteti și voi. Mulțumim că ne-ati umplut sufletele de căldură, dragoste, prietenie, și speranța să fim mai buni, mai iertători, și mai apoape în suflet de România și credința noastră. Un Crăciun fericit vă dorim și multă sănătate.

La mulți ani! Vă iubim!

Fam. Raicu – Lucas, Johny, Daniela și Ionel

.

Mulțumim că existați!

A fost prima dată când v-am văzut și ne-ați oferit o seară minunată!

Sărbători Fericite!

Ana, Marius, Sergiu

.

Sunteți minunați!!!

Vă multumim ca ne-ati oferit așa clipe minunate și ne-ati făcut să ne simțim mai aproape de casă! Raluca Ioniță

.

Ne-am simțit ca-n povești: am colindat, am recitat, am cântat alături de Cenaclul Retro. O seară minunată în care ne-am amintit de colindele și atmosfera de sărbătoare pe

”strada noastră” , de bunica care pregătea bunătățile pentru sărbători, de părinții care încercau din răsputeri ca Moș Crăciun să ne satisfacă doleanțele… Am simțit emoțiile din trecut și ne-ați transpus într-o altă dimensiune a copilăriei !!!! MULȚUMIM RETRO !!!! Elisa Fedorca

.

O seară minunată de decembrie cu Cenaclul Retro în freamăt de colind, miros de mere coapte, gust de vin fiert și povești despre iarnă și Crăciun într-o ambianță caldă, de sărbătoare, de bucurie. Vă mulțumim. “Atunci când încălzești inimile altora, te încălzești și tu” Geta Hațegan

.

BRAVO!! BRAVO!! BRAVO!!! Cenaclul RETRO!!!

Un spectacol extraordinar!

Ați fost minunați în această seară! Voi si invitații voștri care ne-ați dăruit cu toată dragostea un spectacol superb de sărbători!Sufletele noastre au vibrat, lacrimile au curs pe obraji de emoție! Adevărat! Si vă Multumim !

Vă Multumim că ne-ați trimis cu gândurile și sufletele acasă la noi, în România noastră dragă, pe strada noastră din copilărie , cu miros de mere coapte și de busuioc, cu ninsori de acasă și cu colinde, colinde, colinde minunate!

Mulțumim din suflet, Cenaclul Retro! Voi, oameni frumoși, oameni simpli și Fericiți să fie împreună, să cânte și să ne încânte cu muzică și cu poezie, într-o superbă armonie!

Și am vibrat cu totul! Și am primit mesajul vostru de a fi mai buni, mai îngăduitori, mai calzi… Să ne bucurăm de fiecare clipă și să nu uităm de unde am plecat! Mândri că suntem români!!

Inimile noastre au primit frumosul pe care ni l-ați înfiripat!

Si noi, publicul VĂ MULȚUMIM!

ȘI VĂ IUBIM! ȘI VĂ DORIM LA MULȚI ANI! CRĂCIUN FERICIT!!!

Olezia Comșulea

.

Ce pot eu să spun este că am plecat sper casă cu sufletul plin… plin de bucuria trăirilor emoționale prin cântec și vers….A nins frumos, ca-ntr-un colind, am poposit preț de o răsuflare pe culoarele trecutului și am adus la lumină puțin din magia Crăciunului. Prin povești, poezii și cântece, cu participarea inedită a copiilor, am învățat să fim mai buni și mai blânzi, să iertăm mai mult, să lăsăm adevărata bucurie să ne bată în piepturi, să locuim din nou în inimi de copii.

Colindătorii au venit cum veneau odată, Isus a fost copil – vestea minunată adusă de magi sub ramuri ninse de brad, toate la un loc au pătruns în sufletele celor prezenți în sală. Spectatori și artiști, am creat emoții împreună și am fost preț de o clipă (sau chiar mai mult, spectacolul a durat aproximativ două ore) cuprinși de freamătul colindului cu miros de mere coapte. Bineînțeles, nici vinul fiert nu a lipsit…

Mulțumim ROCO pentru ajutorul organizării acestui spectacol.

Cristina Haidău, Onița Cârcu, Cosmina Ungur, Georgiana Merdariu, Oana Dobrean Urzica, Paula Telcianu, Dan Cosma

.

Suntem freamăt de colind, suntem zborul fulgilor de nea, suntem pași de dans în lumina albastră a speranței, suntem împreună! Povestea acestei seri de iarnă va rămâne cu noi pentru totdeauna. Mulțumim ROCO Chicago, the Romanian Community Center pentru găzduirea acestui eveniment. Crăciun Fericit !

Cenaclul Retro

.

Mulțumim celor ce au răspuns invitației de participare. Prin voi am simțit că misiunea noastră s-a îndeplinit.

Minunați! Minunați! Minunați!

Talente cu sângele neamului nostru!

Foarte emoționant!

Multumim invitaților Cenaclului Retro

Athena si Ana Marincaș

Iulia Romoșan

Lucas si Johny Raicu

Geta Hațegan Pupek

Traian Alexandru Bălan

Ionuț și Marc Dima

Dana și Victor Lari

Olezia Comșulea

Mulțumim membrilor Cenaclului Retro care oferă cu atâta generozitate artă tuturor celor care doresc să o primească.

Sorin Griza

Radu Răcean

Vali Tomescu

Lavinia Tomescu

Corina Vlad

Cătălin Lari,

Ligia Grindeanu

Ana de Sighișoara

Călin Mărincaș

Anda Cristolțean

Ștefan Cristolțean

Video și fotografii Iulian Grindeanu

Echipa tehnică

Adrian Nechiti

Carmen Griza

Sponsori

Sorin și Olezia Comșulea

Dan și Mariana Torz

Și nu în ultimul rând tuturor celor ce vin să ne vadă, să ne asculte și să împartă cu noi bucuria și armonia de a fi, le mulțumim!

În speranța că am deschis larg porțile unui Crăciun 2022 de poveste, și am pășit cu sfială pe urmele magilor, plini de bucurie și emoții, vă dorim Crăciun Fericit!

Și vă mulțumim

Că ne inspirați

Prin voi retrăim

Clipe de dor ce ne dau fiori…

Anda Cristolțean

Co-fondator, Cenaclul Retro

CRONICA EVENIMENTULUI:

O seară minunată și plină de magia Crăciunului!

Începand cu cântecul lui Ștefan în care “ninge ca într-un colind” și continuând cu cântecul Andei care ne-a transportat în trecut, în copilărie, la inocența unei fetițe numită Athena povestind visul ei din seara de Ajun.

Lavinia ne-a transpus pe drumurile copilăriei, să ne oprim o clipă și să ascultăm mărturia “mărului de lângă drum”. Am continuat visul minunat alături de Corina și “colindatorii cu vise”, Ligia și poezia ei “Mai rămâi, colindă”, iar Vali ne-a purtat prin anontimpuri “tot mai reci” dar pline de speranță.

Apoi timpul parcă a stat în loc și ne-am reamintit motivul pentru care există sărbatorile de iarnă: venirea pe lume a pruncului Isus, să ne aducă lumină și viață veșnica. Mesajul care ne-a marcat sufletul ne-a fost adus de Julia Romoșan prin cântecul “Copilule cu ochi senini”.

Doamna Ana de Sighișoara a continuat imersiunea în lumea copilăriei prin adaptarea ei la povestea tristă a “Fetiței cu chibrituri”. Cântecul “Pomul Craciunului” interpretat de Sorin, ne-a adus pace în suflete.

Au continuat apoi să ne impresioneze prin talentul lor frații Lucas și Johnny Raicu, ei interpretând cântecul “Carol of the Bells”, un duet la vioară. Călin a recitat poezia “Crăciunul copiilor”, iar eu am interpretat cântecul “Ninge la fereastra”. A urmat Geta Hațegan Pupek cu poezia “Ciob de colind” și Traian Bălan cu compozitia proprie “Întrebare”.

Atmosfera magică a continuat cu Lavinia recitând poezia “Născut în iarnă” și Vali interpretând frumosul cântec “Născut în Decembrie”. Ligia și Sorin au stat “La Taifas”, iar Cătălin, împreuna cu cei doi copii ai săi, Dana și Victor, ne-au descrețit frunțile cu compoziția proprie “Scrisoare lui Moș Crăciun”.

Poezia care a urmat, recitată de Anda, “Și a fost Isus copil” a avut menirea să ne transpună la atmosfera de acum 2000 de ani, moment în care am cântat împreună, Cenaclul și spectatorii, colindul tradițional și atât de semnificativ “O ce veste minunata”. Reactia publicului ne-a bucurat enorm. “Mai e vreme de colinde, se mai poate, se mai poate”. “Colindul Colindelor” a fost recitata de Anda, Ligia și subsemnatul.

Corina ne-a adus lumină în suflet prin colindul tradițional “Creștinilor, noi astăzi”, interpretat cu o sensibilitate deosebită și complementată de doamna Ana cu poezia “Colindă pentru Dumnezeu”.

A urmat familia Dima, Ionuț și Marc, interpretând colindul “Vin colindătorii cum veneau odata, lerui-ler” și apoi Sorin cu cântecul “Ninsa ramura de brad”. Eu am interpretat cântecul tradițional American “Blue Christmas”, iar Anda ne-a invitat la reverie cu “Invitație la ceai”. Ștefan a cântat apoi compoziția proprie “Pe strada mea”, cântec care ne-a dus cu gândul la strada copilăriei noastre.

Am incheiat spectacolul în grup, cu adaptarea noastră la “Feliz Navidad” pe nume “Crăciun Fericit”, cântec prin care mulțumim familliilor, prietenilor și colaboratorilor noștri de peste ani pentru că au fost alături de noi și ne-au ajutat să creem o atmosferă autentic românească de sărbătoare.

As vrea să folosesc această ocazie să doresc tuturor prietenilor Cenaclului Retro, dar și cititorilor ziarului Tribuna Românească un Crăciun Fericit și un An Nou plin de bucurii și realizări. La Mulți Ani cu Sănătate!

Radu Răcean

Cronicar RETRO pentru TRIBUNA.US