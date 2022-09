Roger Federer își anunță retragerea din tenis

Legenda tenisului Roger Federer a anunțat că se retrage din tenisul profesionist, la vârsta de 41 de ani, informează Dillon Burroughs, Daily Wire.

Federer a împărtășit vestea printr-o declarație scrisă și un videoclip pe rețelele de socializare, marcând sfârșitul carierei unuia dintre cei mai buni sportivi.

„Dintre toate darurile pe care tenisul mi le-a oferit în toți acești ani, cel mai mare, fără îndoială, au fost oamenii pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului: prietenii mei, adversarii și, mai presus de toate, fanii care dau viață acestui sport. Astăzi, vreau să împărtășesc cu voi toți această veste“, a spus Federer.

Câștigătorul a 20 de titluri de Grand Slam a menționat că accidentările și vârsta au fost factorii care au stat la baza deciziei sale.

„După cum mulți dintre voi știți, în ultimii trei ani am avut parte de tot felul de provocări sub forma unor accidentări și operații. Am muncit din greu pentru a reveni la forma fizică necesară pentru a concura“, a declarat Federer.

„Totodată, sunt conștient de capacitățile și limitele corpului meu, iar în ultima vreme mesajul acestuia pentru mine a fost clar. Am 41 de ani. Am jucat mai mult de 1.500 de meciuri în decursul a 24 de ani“.

În ultimul său meci îi va avea ca adversari pe Rafael Nadal, Novak Djokovic și Andy Murray, în perioada 23-25 septembrie, la Laver Cup de la Londra.

„Cupa Laver de săptămâna viitoare, de la Londra, va fi ultimul meu turneu ATP. Voi mai juca tenis pe viitor, desigur, dar nu în turneele de Grand Slam sau în circuit“, a anunțat el.

Marele tenismen a spus că retragerea sa este „o decizie dulce-amăruie“, precizând că îi va lipsi „tot ceea ce înseamnă un turneu“, dar că așteaptă cu nerăbdare să aibă timp să se bucure de alte domenii ale vieții.

Titlurile obținute de Federer îl clasează pe locul al treilea în topul masculin, după Nadal (22) și Djokovic (21). De asemenea, potrivit ESPN, el este cel mai în vârstă jucător profesionist de tenis masculin care a ocupat locul 1 în clasamentul ATP – la 36 de ani, în 2018.

În 2009, Federer a câștigat la Roland-Garros obținând un râvnit Grand Slam. De asemenea, a câștigat opt campionate la Wimbledon, șase la Australian Open, cinci la U.S. Open și unul la Roland Garros.

Federer i-a mulțumit și soției sale, Mirka – de asemenea jucătoare de tenis – în anunțul său de retragere, care s-a încheiat cu un mesaj adresat fanilor și susținătorilor săi.

„Vreau să vă mulțumesc din toată inima, tuturor din întreaga lume care ați contribuit la împlinirea viselor unui tânăr băiat de mingi din Elveția“, a scris el.

„Și în ultimul rând, jocului de tenis în sine: ador tenisul și nu mă voi opri niciodată din practicarea acestui sport“.

