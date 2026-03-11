România | Aeroporturile din București elimină restricția de 100 ml pentru lichidele din bagajul de cabină

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunțat miercuri, 11 martie 2026, că pasagerii care zboară de la aeroporturile din București – Otopeni și

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunțat miercuri, 11 martie 2026, că pasagerii care zboară de la aeroporturile din București – Otopeni și Băneasa – pot transporta de astăzi lichide în recipiente de până la 2 litri în bagajul de cabină. Măsura nu se aplică pasagerilor aflaţi în tranzit.

„Compania Națională Aeroporturi București face un pas important în creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor care au originea zborului pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București și Aeroportul Internațional București Băneasa – „Aurel Vlaicu”. Începând de miercuri, 11 martie, ora 00.00, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină”, informează CNAB.

Acest lucru se datorează scannerelor performante care generează imagini 3D ale bagajelor și permit personalului de securitate de la aeroport să verifice lichidele fără ca pasagerii să mai scoată recipientele din bagaj.

Astfel, călătorii care utilizează aeroporturile bucureștene pot transporta de astăzi recipiente individuale cu lichide, aerosoli și geluri într-o cantitate de până la 2 litri.

Restricții pentru tranzit

Călătorii care tranzitează aeroporturile Henri Coandă și Aurel Vlaicu se supun în continuare restricției de lichide de 100 ml în bagajul de cabină.

De asemenea, pasagerii care decolează de la București spre alte destinații cu escale în orașe din străinătate trebuie să se asigure că aeroportul de tranzit permite transportarea de lichide mai mari de 100 ml în bagajul de cală – astfel se evită confiscarea lor.

Primul aeroport din România care a aplicat noua regulă a fost Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca. Regula este în vigoare și la Aeroportul Internațional Sibiu, urmând ca pe parcursul anului 2026 și celelalte aeroporturilor din România să elimine restricția de lichide de 100 ml în bagajul de cabină.

