Arma devastatoare pe care Trump încă nu a folosit-o împotriva Iranului

Iranul are un singur atu care îi menține economia pe linia de plutire, iar războiul deja exercită presiuni asupra acestuia, dar Trump poate face și mai mult

Timpul se scurge pentru Iran. Președintele Trump a dat de înțeles în mod destul de clar că războiul cu Iranul nu va mai dura mult. Tocmai a fost dezvăluit că în ultimele 12 zile au fost lovite peste 5.000 de ținte, iranienii și-au pierdut practic în totalitate marina militară, iar lansările de drone și rachete au scăzut la o mică parte din ceea ce puteau să lanseze în trecut. SUA și Israel le-au decimat comanda și controlul, împreună cu sute de lideri din guvern și din armată. Avioanele israeliene și americane zboară nestingherite peste Iran.

Acesta să fie motivul pentru care președintele Trump este atât de optimist că sfârșitul este aproape? Parțial, dar mai există un alt factor care este probabil mai important decât toate cele menționate mai sus, care în sine nu este deloc de neglijat. Este o armă secretă care ar putea îngenunchea Iranul în scurt timp.

La fel ca alte națiuni din Orientul Mijlociu, puterea Iranului provine dintr-un singur produs: petrolul.

Petrolul permite Iranului să furnizeze țărilor înfometate de petrol singurul lucru de care au nevoie, indiferent de situație: energie. Veniturile, la rândul lor, conferă Iranului statutul și banii necesari pentru a comite acte de terorism. Deocamdată, producția de petrol a Iranului a fost redusă cu peste 50%. Mai mult, nu are nicio modalitate de a exporta petrolul decât pe mare, iar nicio țară nu vine în ajutorul său pentru a schimba calculul actual.

Acest lucru este destul de grav în sine, dar există ceva și mai subtil, care este și mai grav. Dacă Iranul nu se predă, își va distruge complet producția de petrol, într-un mod care nu poate fi remediat cu ușurință.

Iranul rămâne fără spațiu de depozitare necesar pentru petrolul pe care îl produce în continuare. Nu e nicio problemă, am putea spune. Oprești producția de petrol până când războiul se termină și Iranul își recâștigă capacitatea de a transporta din nou. Există însă o mică problemă.

După atacurile aeriene asupra mai multor instalații iraniene de combustibil și depozitare, Iranul se confruntă cu blocaje imediate în ceea ce privește depozitarea și exportul, inclusiv tancurile petroliere aglomerate în afara Strâmtorii Hormuz, împreună cu terminalele cheie, cum ar fi Insula Kharg (capacitate de încărcare raportată 7 milioane de barili pe zi), care funcționează la capacitate maximă sau aproape de aceasta. Nu există unde să se depoziteze petrolul produs: nu există spațiu de depozitare și nici piață.

În zilele următoare, este probabil ca forțele americane să preia controlul asupra insulei Kharg (principalul punct de transbordare al Iranului). Insula Kharg este izolată și nu poate fi apărată de iranieni. Mai mult, distrugerea ei în urma unor atacuri iraniene nu face decât să afecteze capacitatea Iranului de a se redresa după încheierea războiului. Este un simbol foarte vizibil al slăbiciunii Iranului, iar imaginea Americii care deține controlul asupra economiei Iranului ar fi devastatoare pentru moralul iranienilor.

Întreruperea aprovizionării cu petrol exercită presiune și asupra Chinei, care importă aproximativ 13% din petrolul său din Iran. China nu numai că a adoptat o atitudine pasivă față de acest război, dar ar putea începe în curând să exercite presiuni asupra celor care se află încă la putere în Iran pentru a-i determina să se predea.

Mulți americani nu știu ce să creadă despre actuala acțiune militară împotriva Iranului. Amintirile lor sunt pline de strategii eșuate și de saci cu cadavre, toate încheindu-se cu câștiguri mici sau inexistente în comparație cu cheltuielile excesive de sânge și bani. Acest război, însă, este diferit: eficient, eficace și cu efecte în aval care pot remodela lumea. Toți ar trebui să înțeleagă că America, și numai America, poate fi un agent al schimbării pozitive pentru întreaga lume.

