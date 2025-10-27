România | Catedrala Națională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, a fost inaugurată

Duminică, la București, a fost inaugurată cea mai mare biserică ortodoxă din lume – Catedrala Mântuirii Neamului. Construcția a durat 15 ani și a costat 270 de milioane de euro.

Descris ca un moment de referință în istoria spirituală a României, sfinţirea picturii interioare a Catedralei Naţionale din Bucureşti a însemnat oficial inaugurarea bisericii. Evenimentul a fost oficiat de către Bartolomeu I al Constantinopolului (Patriarhul Ecumenic) şi Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române), însoţiţi de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.

Catedrala Naţională este cel mai mare edificiu de cult ortodox din lume. Evenimentul de sfinţire a picturii (mozaicului) marchează un moment ritualic major în viaţa bisericii şi în spaţiul public românesc — nu doar prin dimensiunea fizică a lăcaşului, dar şi prin rolul său spiritual şi socio-cultural.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Ideea unei Catedrale Naționale a pornit încă din secolul 19, în vremea lui Carol I. Casa Regală a dat girul pentru construcția unui monument ortodox ca simbol al unității naționale, la propunerea intelectualilor și a politicienilor vremii. Cinci milioane de lei din aur au fost alocați din bugetul țării dar proiectul nu a avansat, pentru că Sinodul Bisericii și autoritățile nu au căzut de acord asupra locului în care să fie construită catedrala. Planurile au fost reluate în anul 1925, când a fost înființată Patriarhia Română.

Cu un iconostas de peste 23 de metri lungime și 17 metri lățime, înălțată până la 120 de metri, pe o suprafață de 38.000 de metri pătrați și cu o turlă care depășește 100 de metri, Catedrala Națională este cea mai mare biserică ortodoxă din lume depășind Catedrala din Bulgaria, care deținea acest record. Clopotele sunt și ele pe măsură. Sunt șase la număr, iar printre ele se află și cel mai mare clopot din Europa. Cântărește peste 25 de tone, va suna doar la evenimente importante, dar sunetul lui se poate auzi pe o rază de cel puțin 15 kilometri.

Foto: Ziarul Lumina

Share this: Facebook

X

