Atacul Stângii asupra statului de drept

Teroriștii Antifa, membrii bandelor și anarhiștii pun în pericol ofițerii federali din orașele americane

Președintele Trump i-a acordat lui Charlie Kirk, în această lună, Medalia Prezidențială a Libertății, postum. Ca țară, SUA trebuie să cinstească memoria lui Charlie, să înfrunte unele realități dure și să ia măsuri. Înainte să fie prea târziu.

Asasinarea lui Charlie i-a obligat pe americani să înfrunte un adevăr sumbru: extremiștii de stânga duc un război împotriva statului de drept, libertății și modului american de viață. Teroriștii, membrii bandelor și anarhiștii atacă în mod regulat ofițerii federali care acționează pentru a restabili ordinea după ani de haos sub administrația Biden.

Ofițerii federali au fost împușcați și agresați. Au fost amenințați cu moartea, au fost victime ale doxxingului și au avut parte de confruntări la domiciliul lor. Rețelele de informatori din Chicago, legate de bandele de stradă și cartelurile mexicane, urmăresc mișcările ofițerilor de la Vamă și Protecția Frontierelor, precum și de la Serviciul de Imigrare și Vamă, transmițând locațiile acestora și facilitând ambuscade în timpul operațiunilor de rutină.

Luna aceasta, un membru al bandei Latin Kings a fost acuzat că a pus un preț pe capul comandantului Patrulei de Frontieră Gregory Bovino. Străinul ilegal acuzat de această faptă a fost arestat, a pledat nevinovat și va fi judecat. Incidentul arată riscul enorm la care se expun ofițerii de aplicare a legii pentru a face orașele americane din nou sigure.

Un site web autoproclamat anarhist din Portland, Oregon, a încurajat susținătorii să folosească lanterne laser de mare putere pentru a doborî elicopterele federale din zonă.

În Dallas, un terorist anti-ICE a deschis focul asupra unei facilități ICE cu intenția de a ucide ofițeri. În schimb, a ucis doi deținuți. În Alvarado, Texas, teroriștii Antifa au ambuscat ofițerii ICE la o facilitate de detenție, rănind un ofițer de poliție local în gât.

În ciuda tuturor acestor lucruri, politicienii care susțin criminalitatea par hotărâți să ignore violența, ba chiar să o încurajeze, eliminând măsurile de protecție ale agenților de ordine. De aceea, agenții federali poartă măști. Protejarea identității lor este o modalitate de a împiedica infractorii să le atace locuințele și să le amenințe familiile. Unii politicieni vor să îi priveze pe agenți de această protecție, știind că acest lucru le pune viața în pericol. Ei le spun polițiștilor locali să nu intervină, în timp ce agenții federali de ordine luptă pentru viața lor.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a semnat o lege care interzice forțelor de ordine federale să poarte măști în timpul serviciului. Guvernatorul Illinoisului, JB Pritzker, a amenințat ofițerii federali cu urmărirea penală pentru aplicarea legii imigrației. Antifa continuă atacurile asupra forțelor de ordine și a civililor nevinovați din Portland, în timp ce „liderii” orașului paralizează poliția locală.

Luna trecută, primarul din Portland, Keith Wilson a refuzat să ajute eforturile forțelor federale și, de asemenea, să le ofere protecția administrației locale.

Problemele orașului Portland depășesc cu mult simplul refuz de a aplica legea. Consiliul municipal continuă să reducă bugetul poliției. Portland ocupă locul 48 dintre cele mai mari 50 de orașe din America în ceea ce privește raportul dintre numărul de polițiști și populație. Între timp, anarhiștii de stânga, teroriștii Antifa și criminalii violenți fac ravagii.

De aceea, guvernul federal trebuie să intervină, să aplice legea și să se opună violenței pe care acești politicieni nu pot sau nu vor să o înfrunte – așa cum a făcut-o în Memphis, Tennessee, Chicago și Districtul Columbia. Președintele Trump abordează criza în mod direct, inclusiv prin desemnarea Antifa ca organizație teroristă internă.

Între timp, mass-media mainstream continuă să demonizeze agenții ICE și ai Departamentului Securității Interne, contribuind la creșterea cu 1.000% a agresiunilor asupra agenților în acest an, comparativ cu 2024.

Nu ar trebui să fim atât de surprinși. Democrații nu vor denunța mesajele text ale candidatului la funcția de procuror general al Virginiei, Jay Jones, în care le dorește violență adversarilor săi politici și copiilor lor mici. La mitingurile No Kings, mulți democrați au ținut discursuri și au făcut cauză comună cu protestatarii, delectându-se cu simbolismul violent, batjocorind asasinarea lui Charlie Kirk și cerând ca agenții ICE să fie împușcați.

Amenințarea depășește sfera criminalilor, anarhiștilor și teroriștilor înșiși, extinzându-se și asupra celor care îi susțin. Aceasta include rețeaua de organizații non-profit care susțin ideologia extremistă, recrutează procurori favorabili criminalității și plătesc pentru eliberarea pe cauțiune a criminalilor violenți.

Acest climat de violență politică este împotriva a tot ceea ce și-au dorit fondatorii americani. Ei au luptat într-o revoluție pentru ca americanii, ca popor, să poată rezolva dezacordurile prin ceea ce Alexander Hamilton a numit în Federalist Papers „reflecție și alegere” în locul „accidentului și forței”. Cei de stânga care alimentează această violență trebuie să calmeze spiritele înainte ca mai multe persoane să fie rănite sau ucise.

„Indiferent de situație, DHS nu va renunța la această luptă pentru statul de drept și va lua toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța ofițerilor noștri. Nu va exista niciun refugiu pentru cei care amenință Republica noastră și modul nostru de viață”, declară Kristi Noem, Secretarul american pentru securitate internă.

