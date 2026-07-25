România doboară a doua dronă în 24 de ore. Același pilot român de F-16 a distrus noua țintă

Aviația militară a doborât o dronă intrată ilegal în spațiul aerian al României, pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore. Sâmbătă dimineață, un F

Aviația militară a doborât o dronă intrată ilegal în spațiul aerian al României, pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore. Sâmbătă dimineață, un F-16 românesc a interceptat și a doborât drona la 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe din Delta Dunării.

Incidentul de sâmbătă are loc la mai puţin de 24 de ore după ce o altă dronă, de tip Shahed, a fost neutralizată într-o zonă nelocuită din sudul județului Buzău.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a publicat pe Facebook un mesaj din care reiese că, în incidentul de sâmbătă, drona a fost doborâtă mult mai repede decât cea de vineri.

„Încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe. Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc”, a precizat ministrul.

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, sâmbătă, că drona doborâtă sâmbătă de o aeronavă F-16 Fighting Falcon din Forţele Aeriene Române a fost lovită în condiţii de siguranţă într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei.

Este vorba despre cea de-a doua dronă doborâtă de o aeronavă F-16 Fighting Falcon din Forţele Aeriene Române.

„Sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naţionale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spaţiul aerian naţional a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au interceptat ţinta aeriană şi au executat procedurile standard de identificare şi neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiţii de siguranţă într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei”, a precizat MApN pe site-ul instituţiei.

Sâmbătă după-amiază echipele specializate încă efectuau căutări pentru a identifica exact tipul de dronă implicată în incident.

România, testată de Rusia

Vineri, Șeful Statului Major al Apărării a avertizat că se vor repeta momentele în care dronele rusești vor încălca spațiul aerian românesc, cu intenție, pentru a testa reacția României și a NATO.

De la începutul războiului din Ucraina, din 2022, în România s-au înregistrat peste 80 de incidente cu drone care au pătruns ilegal în spațiul aerian național.

Foto: AI