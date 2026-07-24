F-16 în acțiune: România doboară pentru prima dată o dronă care a încălcat spațiul național

Un avion de vânătoare F-16 românesc a doborât vineri o dronă care intrase în spațiul său aerian, au declarat autoritățile, aceasta fiind prima dată câ

Un avion de vânătoare F-16 românesc a doborât vineri o dronă care intrase în spațiul său aerian, au declarat autoritățile, aceasta fiind prima dată când statul membru al NATO a luat o astfel de măsură, după zeci de incursiuni similare.

Încălcările spațiului aerian de pe flancul estic al NATO au alimentat îngrijorările că granițele alianței sunt expuse riscului, pe fondul războiului care face ravagii între Rusia și Ucraina.

Șeful Statului Major al Armatei Române a declarat într-o conferință de presă că Bucureștiul nu a identificat încă originea sau scopul dronei și a precizat că se desfășoară o anchetă.

Cu toate acestea, șeful Statului Major General, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că pare să fie vorba de un Shahed — dronele de atac proiectate de Iran și utilizate de Rusia împotriva Ucrainei.

„Din punct de vedere vizual, piloții au raportat că drona părea să fie de tipul Shahed”, a spus el, adăugând că este prea devreme pentru a trage concluzii.

Mai devreme în cursul zilei, o sursă din cadrul armatei a declarat pentru Reuters: „Se desfășoară o anchetă pentru a stabili originea dronei. Însă, în această parte a lumii, Rusia este cea care atacă”.

Avioane ridicate de la sol

Mai devreme, președintele Nicușor Dan a scris pe platforma de socializare X că un pilot român a doborât drona în jurul orei 11:00 (ora locală), după ce aceasta a pătruns în spațiul aerian al țării.

„Zona era nelocuită, astfel că pilotul a putut să tragă fără niciun risc. În prezent, echipele instituțiilor competente investighează zona pentru a afla toate detaliile legate de incident”, a scris Dan.

Ministerul Apărării din România a declarat că drona a fost doborâtă în apropierea localității Padina, din județul Buzău, în estul țării.

„În 7 minute de la decolare, piloții români de pe avioanele F16 au interceptat, angajat și doborât drona. Echipă excepțională!”a scris pe Facebook ministrul.

S-a precizat că două avioane F-16 românești și două avioane Eurofighter Typhoon italiene staționate în România au fost mobilizate ca răspuns la această incursiune, adăugându-se că drona a fost detectată pentru prima dată de radare la ora 9:30, la aproximativ 20 km (12 mile) la est de Sulina, pe coasta Mării Negre.

Fragmente ale dronei au căzut pe un câmp de grâu, dar nu au provocat pagube sau răniți, a declarat prefectul județului Buzău reporterilor.

România, care are o frontieră terestră de 650 km (400 mile) cu Ucraina, a semnalat multiple încălcări ale spațiului său aerian de către drone rusești de când Moscova a început să atace porturile ucrainene de pe malul Dunării, în urma invaziei sale pe scară largă din 2022.

Foto: AI