România: Fostul președinte Iohannis este somat de Fisc să plătească 1 milion de euro

Fostul preşedinte Klaus Iohannis este somat de ANAF (Fiscul românesc) să plătească aproape un milion de euro (1.168.765 USD). Suma provine din chiriile încasate timp de 17 ani pentru o casă din Sibiu, pierdută definitiv în instanţă de fostul cuplu prezidențial.

Fiscul îl somează pe fostul preşedinte să achite 4,7 milioane de lei obținuți din închirierea, către o bancă, a unui spațiu comercial în Sibiu. Casa a aparținut familiei Iohannis în perioada 1999 – 2016 și i-a adus venituri de peste 260.000 de euro din chirii.

La această valoare, ANAF a adăugat dobânzi şi penalităţi. În noiembrie 2015, Curtea de Apel Braşov a decis că imobilul a fost deţinut în mod ilegal de soţii Iohannis, iar în aprilie 2016, titlul de proprietate al familiei a fost radiat din cartea funciară.

În ultima declarație de avere, în 2024, Klaus Iohannis figura cu șase locuințe – 3 case și 3 apartamente, toate în Sibiu. Cinci dintre acestea sunt cumpărate, iar un apartament este moștenit de Carmen Iohannis.

Proprietățile familiei Iohannis au reprezentat constant o controversă pe mandatul celor zece de ani de președinție Iohannis.

