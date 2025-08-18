Raport: Modul în care grupurile extremiste transgender forțează spitalele să castreze copii

Raportul detaliază modul în care Campania pentru Drepturile Omului presează spitalele să recurgă la castrarea copiilor pentru a servi ideologia „trans

Un nou raport detaliază modul în care Human Rights Campaign, cel mai mare grup de lobby LGBT din SUA, presează spitalele să practice mutilarea genitală și castrarea copiilor, informează The Federalist.

Un nou raport al organizației Do No Harm (DNH) intitulat „Cum indicele de egalitate în domeniul sănătății al Human Rights Campaign infectează spitalele pediatrice cu ideologia de gen” detaliază modul în care HRC și ramura sa caritabilă, Human Rights Campaign Foundation (HRCF), utilizează un indice de punctaj pentru a măsura „conformitatea unui spital cu diverse principii ale ideologiei de gen”.

Spitalele pierd puncte dacă nu oferă sau nu încurajează proceduri transgender periculoase și antiumane, cum ar fi amputarea organelor genitale masculine, amputarea sânilor și construirea de organe genitale false pentru copii.

„Este timpul să demascăm și să eradicăm influența vastă a Campaniei pentru Drepturile Omului asupra sistemelor de sănătate. Raportul nostru arată cum HRC a folosit așa-numitul „Indicele egalității în sănătate” pentru a presiunea spitalele pediatrice să castreze chimic și chirurgical copiii”, a declarat autorul raportului, dr. Kurt Miceli, într-o declarație.

„Capitulând în fața schemei politice a HRC, spitalele au trădat complet pacienții, în special copiii care se luptă cu disforia de gen. Dacă sistemele de sănătate se preocupă de furnizarea de îngrijiri pediatrice de înaltă calitate, atunci ar trebui să se distanțeze de HRC și de indicele său”.

Conform raportului, 41 de spitale pentru copii și numeroase operații pediatrice din cadrul diferitelor sisteme de sănătate au solicitat aprobarea HRC, participând pe deplin la criteriile dăunătoare din Indicele de egalitate în domeniul sănătății (HEI).

HEI este versiunea spitalicească a unei campanii mai ample de presiune pe care HRC o exercită asupra școlilor, corporațiilor și altor instituții pentru a se conforma ideologiei sexuale anti-realitate. Acest indice utilizează cinci criterii: „Nediscriminare și formarea personalului”, „Servicii și asistență pentru pacienți”, „Beneficii și politici pentru angajați”, „Implicarea pacienților și a comunității” și „Cetățenie responsabilă”.

Când a început în 2008, HEI avea 88 de participanți. În 2024, au participat 1.065 de unități. Indicele vizează în principal „unitățile de spitalizare care oferă îngrijiri medicale și chirurgicale generale”.

Instituțiile medicale pot câștiga premii din partea organizației extremiste sexuale dacă respectă cerințele acesteia. Premiul cel mare este „LGBTQ+ Healthcare Equity Leader” (Lider în egalitatea în domeniul sănătății pentru persoanele LGBTQ+), iar locul al doilea este „LGBTQ+ Healthcare Equity High Performer” (Performanță ridicată în egalitatea în domeniul sănătății pentru persoanele LGBTQ+).

Criteriile de clasificare includ formarea personalului, oferirea de servicii medicale pentru „persoane transgender” și eforturile de înființare a unei clinici de gen, dacă nu există deja una. Spitalele sunt, de asemenea, obligate să permită persoanelor care se declară „transgender” să utilizeze toaletele pe care le doresc.

Raportul afirmă că astfel de sisteme de clasificare permit HRC să intimideze medicii pentru a-i determina să se conformeze și să încerce să-i distrugă dacă aceștia denunță prejudiciile cauzate de intervențiile medicale queer.

Se aplică deduceri minore dacă medicii sau spitalele „respectă o directivă religioasă sau au o politică în vigoare” care nu permite proceduri precum histerectomiile sau mastectomiile elective pentru persoanele cu disforie de gen. Aceasta înseamnă că politica penalizează spitalele pentru angajamentele religioase.

Grupul de lobby constrânge, de asemenea, marile corporații să se opună public legislației care ar proteja copiii de mutilarea genitală și castrarea chimică, utilizând un model similar de „index” pentru marile întreprinderi, se menționează în raport. HRC face acest lucru cu ajutorul a două alte indexuri, „State Equality Index” (Indexul egalității statelor) și „Corporate Equality Index” (Indexul egalității corporative).

Primul presează companiile să se opună public legislației privind protecția copiilor, iar celălalt presează companiile să adopte politici interne care favorizează intervenția transsexuală. Pentru a obține un scor mai mare în aceste indici, companiile trebuie să implementeze și să încurajeze politici LGBT care pun în pericol copiii.

Indicele egalității corporatiste impune companiilor să ofere „acoperire medicală incluzivă pentru persoanele transgender”, ceea ce înseamnă să plătească pentru blocanții pubertății și, adesea, pentru alte proceduri transgender. Începând cu 2024, 1.449 de companii care angajează peste 22 de milioane de persoane au decis să participe la campania de presiune a HRC care încurajează automutilarea, mutilarea copiilor și alte efecte negative asupra vieții private și publice americane.

