România numește noi Consuli Generali la Los Angeles, New York și Miami. Urmează Chicago

În trei din cele patru consulate generale care îi deservesc pe românii din Statele Unite ale Americii au fost numiți noi consuli generali.

Cine sunt noii consuli generali ai României în Statele Unite ale Americii.

LOS ANGELES

Românii arondați Consulatului General al României la Los Angeles vor fi încântați să afle că au un nou consul general pe coasta de vest a Statelor Unite, în persoana doamnei Lucia Sava, care îl va înlocui pe domnul Cosmin Dumitrescu.

Lucia Sava ocupă în prezent poziția de consilier al Ministrului de Externe, cu competențe în gestionarea crizelor, comunicare politică, științe politice, abilități analitice și guvernare. A obținut un doctorat în științe politice și relații internaționale la Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

Date de contact:

Adresa: 11766 Wilshire Blvd. Suite 200, Los Angeles CA 90025

Telefon: +1 310-444-0043

E-mail losangeles@mae.ro

Website http://losangeles.mae.ro

Jurisdicție:

Circumscripţia consulară a Consulatului General al României la Los Angeles cuprinde următoarele state din cadrul teritoriului SUA: Arizona, California, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington, Wyoming.

MIAMI

La Consulatul General de la Miami a fost numită consul general doamna Elena-Gabriela Eremia, care îl va înlocui pe domnul Mircea Cătălin Ghenea.

Elena-Gabriela Eremia a ocupat funcții precum Ministru Consilier în cadrul Biroului de Promovare Economică și Comercială Cape Town, consilier al Ministrului Economie (2021), consilier al Ministrului Antreprenoriatului și Turismului (2023) și consilier la Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (2023).

Date de contact:

Adresa: 1101 Brickell Ave, suite N 600, Miami, FL 33131

Telefon +1 305 763 8880

E-mail miami@mae.ro

Website http://miami.mae.ro

Jurisdicție:

Circumscripţia consulară a Consulatului General al României la Miami cuprinde următoarele state din cadrul teritoriului SUA: Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Texas, insulele si teritoriile SUA din Oceanul Atlantic și Marea Caraibilor (Puerto Rico și Insulele Virgine Americane).

NEW YORK

Doamna Mihaela-Simona Florea îl va înlocui în poziția de consul general la New York pe domnul Sabin-Gabriel Poschină. În prezent, doamna Florea ocupă poziția de consul în cadrul Consulatului General de la Miami.

Date de contact:

Adresa: 200 East, 38th Street, New York, NY 10016

Telefon +1 212 682 9122 ext 300

E-mail newyork@mae.ro

Website http://newyork.mae.ro

Jurisdicție:

Circumscripţia consulară a Consulatului General al României la New York cuprinde următoarele state din cadrul teritoriului SUA: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont.

CHICAGO

În ceea ce privește Consulatul General al României la Chicago, putem să vă informăm doar că domnul consul general Tiberiu Florea Trifan a fost numit consul general la Madrid, unde își va prelua mandatul începând cu luna viitoare.

Domnia Sa a avut un mandat foarte apreciat de către liderii comunității românești din zona de jurisdicție Chicago de-a lungul celor 7 ani – ceea ce este cu mult peste media unui mandat de Consul General.

Plecarea sa din Chicago este regretată de comunitate, însă sperăm ca noul diplomat care îl va înlocui să fie la fel de eficient și aproape de comunitate precum a fost domnul Trifan.

Date de contact:

Adresa: 737 N. Michigan Ave, Suite 2300, Chicago, IL 60611

Telefon +1 312 573 1436

E-mail chicago@mae.ro

Website http://chicago.mae.ro

Jurisdicție:

Circumscripţia consulară a Consulatului General al României la Chicago cuprinde următoarele state din cadrul teritoriului SUA: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin.

