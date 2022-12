Ron DeSantis cere investigarea „neregulilor” comise de producătorii de vaccinuri Covid

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a anunțat recent că solicită Curții Supreme din Florida să convoace un mare juriu pentru a „investiga orice și toate neregulile“ în privința vaccinării Covid în Florida, informează Shawn Fleetwood, The Federalist.

În cadrul unui eveniment centrat pe efectele secundare ale vaccinului, alături de Joseph Ladapo, Chirurgul General din Florida, și de numeroase cadre medicale, DeSantis a subliniat necesitatea de a afla „mai multe informații“ legat de modul în care au fost promovate vaccinurile și de a trage la răspundere persoanele care au încălcat cu bună-știință legislația de stat.

„În Florida, este ilegal să induci în eroare și să faci declarații false, în special dacă este vorba despre eficacitatea unui medicament“, a declarat DeSantis.

„Ancheta va beneficia de proceduri legale care ne vor permite să obținem mai multe informații și să-i tragem la răspundere pe cei care au comis abateri“.

Guvernatorul Floridei și-a exprimat încrederea că cea mai înaltă instanță a statului va aproba cererea sa și a preconizat că marele juriu va fi convocat în zona Tampa Bay.

În timpul dezbaterii publice, DeSantis a anunțat, de asemenea, crearea unei Comisii de Integritate privind Sănătatea Publică, care va evalua îndrumările și politicile adoptate de agențiile federale din domeniul sănătății, precum Food and Drug Administration și Centers for Disease Control and Prevention.

Din această comisie fac parte, printre alții, coautorul „Declarației din Great Barrington“ și profesorul de la Stanford Jay Bhattacharya, epidemiologul californian Tracy Høeg și medicul din Louisiana Joseph Fraiman.

„Știm că publicul și-a pierdut în mare parte încrederea în serviciile de sănătate publică și cred că este important să avem oameni în care oamenii să se poată încrede“, a declarat DeSantis.

Spre deosebire de alte state, Florida a fost lider în ceea ce privește asigurarea transparenței legat de potențialele efecte secundare și probleme cauzate de vaccinurile ARNm.

În octombrie, biroul lui Ladapo și-a actualizat îndrumările privind vaccinarea Covid, recomandând ca bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 39 de ani să nu se vaccineze, din cauza riscului crescut de deces prin probleme cardiace.

Departamentul a emis îndrumări similare în luna martie, sfătuind să nu se administreze vaccinul copiilor sub 18 ani având în vedere „riscul limitat de a dezvolta o formă severă a bolii“, „gradul mare de imunitate existentă“ și riscul de miocardită, printre altele.

Traducere și adaptare

Tribuna.US