ATENȚIE, INFORMAȚII CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL

Dmitri Malyshev, 36 de ani, a fost închis pentru că a mâncat inima unuia dintre cei trei bărbați pe care i-a ucis

Violatorul și ucigașul Alexander Maslennikov, în vârstă de 38 de ani, a fost și el eliberat mai devreme de Putin

Doi dintre cei mai josnici criminali eliberați de Vladimir Putin pentru a lupta pentru el în Ucraina – un canibal și un ucigaș care își dezmembra victimele – și-au unit forțele pe linia frontului, potrivit Daily Mail.

Maleficul Dmitri Malyshev, în vârstă de 36 de ani, fusese încarcerat după ce a prăjit inima unuia dintre cei trei bărbați pe care i-a ucis, pe care a asezonat-o cu ierburi și a gătit-o cu legume înainte de a o mânca.

Violatorul și ucigașul dezgustător Alexander Maslennikov, în vârstă de 38 de ani, a folosit un topor și un tocător de carne pentru a tăia și toca trupurile a două femei pe care le-a invitat în apartamentul său pentru o pizza, înainte de a „hrăni câinii cu carne umană”.

Cei doi s-au numărat printre sutele de mii de prizonieri eliberați pentru a lupta pentru o unitate specială a Ministerului Apărării, Storm V, împotriva Ucrainei, și au fost fotografiați zâmbind împreună în uniforme militare după ce au fost eliberați din închisoare de către Vladimir Putin.

Putin își numește luptătorii din Ucraina „noua elită” a Rusiei. Cu toate acestea, crimele lor arată bestialitatea din rândul forțelor sale care invadează Ucraina.

Malyshev fusese condamnat la 25 de ani de închisoare pentru „uciderea a două persoane cu deosebită cruzime ca parte a unei bande criminale, banditism, furt și trafic ilegal de arme și muniții, pregătirea uciderii unor ofițeri de poliție, jaf și mâncarea inimii ultimei victime”, un imigrant tadjik.

El și Maslennikov au vrut „să păstreze valorile tradiționale ale Rusiei” luptând pentru Putin, a spus el, potrivit V1.

„Alexander și cu mine executam pedepse și amândoi am semnat contracte cu Ministerul Apărării în octombrie 2023. Luptăm în Storm V”.

În mărturisirea sa, Malyshev – grațiat și eliberat cu 17 ani mai devreme de dictatorul rus – a povestit poliției despre canibalismul său: „Am prins un om acolo și l-am ucis. L-am lovit de mai multe ori în cap cu un pistol cu cuie și i-am scos inima”, a spus el, adăugând că a dus inima acasă.

Într-o reconstituire a crimei, el a declarat: „Am băgat mâna înăuntru și am scos inima… Am tăiat-o aici, pe masă… Doar am tăiat-o. Apoi am pus-o într-o tigaie și am început să o prăjesc… Apoi am mâncat-o”.

Maslennikov, un violator condamnat, a fost închis timp de 23 de ani pentru dublă crimă, dar a fost eliberat de Putin cu 18 ani și jumătate mai devreme.

El a ucis două asistente de vânzări, Daria Labutina, în vârstă de 29 de ani, și Olga Shaposhnikova, în vârstă de 28 de ani, după ce le-a întâlnit pe cele două la un bar de karaoke și le-a invitat la apartamentul său pentru pizza.

El a mărturisit că a întreținut relații intime cu Daria – și apoi a ucis-o în baie. Apoi, el s-a dus fără menajamente să mănânce pizza și să fumeze cu Olga, care inițial nu știa că prietena ei fusese ucisă. După ce aceasta a refuzat avansurile lui, a legat-o și i-a pus căluș – fumând și bând alături de ea în timp ce ea implora în zadar pentru viața ei.

Probele medico-legale au arătat că Olga a murit strangulată. Maslennikov a înjunghiat-o în mod repetat după moarte. Apoi s-a dus să cumpere un topor, o pilă, o lopată și saci de plastic pentru gunoi.

Procurorii au declarat în fața instanței că ADN-ul ambelor femei a fost găsit pe un tocător de carne din bucătăria sa. Rapoartele locale care citează forțele de ordine spun că acesta a hrănit câinii cu o parte din carne.

A tăiat cadavrele cu un topor și le-a dus într-o zonă de pădure unde a săpat un mormânt, rupând lopata în acest proces. Una dintre femei a fost tăiată în 20 de bucăți.

Malyshev se află în prezent într-un spital militar cu maxilarul rupt și răni provocate de șrapnel.

Tribuna.US