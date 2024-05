STUDIU | Doar o singură sarcină poate adăuga luni la vârsta biologică a femeilor

Un nou studiu de referință confirmă faptul că dezvoltarea unei ființe umane în nouă luni are un impact pozitiv – iar sarcinile multiple pot avea un efect cumulativ

Deloc surprinzător pentru femeile care au fost însărcinate, oamenii de știință au descoperit că a crește o ființă umană de la zero îți face corpul „mai bătrân”. Dar noile cercetări sugerează că o singură sarcină poate adăuga între două și 14 luni la vârsta ta biologică, potrivit National Geographic.

„Sarcina are un cost care pare să fie detectabil chiar” încă de la 20 de ani, spune conducătorul studiului, Calen Ryan, biolog uman la școala de sănătate publică a Universității Columbia din New York.

Este un „studiu de referință” care reafirmă ceea ce femeile știu deja – sarcina are un impact enorm asupra organismului, spune Yousin Suh, un profesor de la Universitatea Columbia care cercetează modul în care sarcina afectează îmbătrânirea și care nu a fost implicat în acest studiu, publicat pe 8 aprilie în Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vârsta cronologică a femeilor poate fi diferită de vârsta biologică, care reprezintă vârsta pe care o au celulele și organele pe baza biochimiei lor. Ryan studiază motivele pentru care corpul nostru poate îmbătrâni mai repede sau mai încet decât ne așteptăm, iar o mare parte din acestea se datorează epigeneticii sau cum și când corpul nostru decide să activeze sau să dezactiveze genele.

Anumite evenimente de viață – inclusiv boli majore, traume sau perioade de stres intens – par să provoace „salturi” în vârsta epigenetică, pe măsură ce organismul își redirecționează energia și resursele pentru a face față acestor provocări.

Și cum există puține funcții biologice mai dificile decât creșterea unei persoane întregi în doar nouă luni, studiul recent confirmă suspiciunea oamenilor de știință că sarcina – în special sarcinile multiple – are un cost pentru vârsta biologică.

Ceasul epigenetic

Dacă genomul nostru este un manual de instrucțiuni, epigenomul este un sistem complex de semne de carte, evidențe și sublinieri care le spune celulelor noastre ce gene să citească și când. Acest lucru se întâmplă adesea prin metilare, un proces prin care mici etichete chimice numite grupări metil se atașează la o secțiune de ADN.

Genele care trebuie să fie active se schimbă în mod constant ca răspuns la mediul înconjurător și la experiențele noastre, astfel încât aceste grupuri de metiluri trebuie să fie mutate și înlocuite frecvent. Cu toate acestea, pe măsură ce îmbătrânim, această mașinărie de întreținere pare să înceapă să comită erori, determinând acumularea de metilații în anumite locuri și dispariția în altele.

Prin prelevarea unei probe de sânge și numărarea marcajelor de metil în locații cheie de-a lungul codului genetic, oamenii de știință pot calcula vârsta epigenetică a unei persoane prin intermediul unei suite de algoritmi numiți „ceasuri”. Aceste ceasuri prezic riscul de deces și de complicații de sănătate, dar mai puțin cunoscut este modul în care fertilitatea influențează vârsta biologică.

Pentru a afla mai multe, Ryan și colegii săi au apelat la un studiu de lungă durată privind sănătatea între generații în Filipine. În 2005, ei au analizat probe de sânge de la 825 de femei participante cu vârste cuprinse între 20 și 22 de ani.

Oamenii de știință au identificat o diferență izbitoare – numărul de modificări epigenetice din ADN-ul lor a arătat că femeile care fuseseră însărcinate între patru și 14 luni erau mai în vârstă din punct de vedere biologic decât colegele lor care nu fuseseră însărcinate, chiar și după ce au ținut cont de factori precum nivelul veniturilor și obiceiurile de fumat.

Un efect cumulativ

În ciuda vârstei apropiate, femeile din studiu se aflau deja pe traiectorii de fertilitate foarte diferite – unele nu fuseseră niciodată însărcinate, altele au raportat una sau mai multe sarcini anterioare, iar altele erau însărcinate în momentul în care au fost colectate probele.

Acest lucru a ridicat o întrebare crucială: Sarcinile multiple au creat un efect cumulativ de îmbătrânire, fiecare sarcină suplimentară crescând și mai mult vârsta epigenetică a mamei?

Folosind primele probe de sânge ca bază de referință, cercetătorii au colectat noi probe de la 331 de femei din aceeași categorie, în timp ce acestea erau însărcinate, între patru și nouă ani mai târziu.

Comparând cele două instantanee ale vârstei epigenetice a fiecărei femei, Ryan și echipa sa au calculat impactul fiecărei sarcini suplimentare din anii care au urmat.

„Femeile care au avut mai multe sarcini în acea perioadă au avut mai multe schimbări în îmbătrânirea epigenetică”, spune Ryan, fiecare sarcină adăugând două-trei luni la vârsta biologică a părintelui.

Suh, care studiază impactul reproducerii asupra corpului uman, spune că descoperirile lui Ryan reprezintă un progres important în înțelegerea modului în care sarcinile multiple afectează vârsta biologică, deoarece majoritatea cercetărilor existente au examinat doar o singură sarcină.

Noua cercetare, spune ea, se potrivește cu ceea ce știm despre ratele ridicate de natalitate – faptul că un număr mare de sarcini poate duce la o durată de viață mai scurtă și la un risc mai mare de boli cardiovasculare.

Motive de optimism

Dar viitorii părinți nu ar trebui să dispere, Suh și Ryan sunt de acord – nu este sigur că o vârstă epigenetică ușor mai mare în timpul anilor de sarcină va duce la complicații zeci de ani mai târziu.

De fapt, unele cercetări sugerează că ar putea exista un „punct de echilibru” pentru fertilitate, spune Suh. De exemplu, una sau două sarcini pot fi mai bune decât niciuna în unele cazuri, deoarece sarcina este legată de riscuri mai mici de apariție a anumitor tipuri de cancer, iar faptul de a avea cel puțin un copil este asociat cu o speranță de viață puțin mai mare.

Pe măsură ce oamenii de știință învață mai multe despre îmbătrânire și fertilitate, „putem lucra pentru a identifica persoanele care ar putea avea un risc mai mare”, adaugă Ryan, și pentru a veni cu strategii pentru a diminua impactul negativ al sarcinii.

Studii recente indică faptul că impactul epigenetic al sarcinii poate diferi în funcție de țară și cultură, sugerând că sprijinul părinților și accesul la asistență medicală pot juca un rol semnificativ – îmbunătățirea acestora ar putea atenua impactul sarcinii asupra vârstei epigenetice.

Suh adaugă că vor fi necesare mai multe cercetări pentru a descâlci impactul creșterii copilului de la naștere asupra vârstei epigenetice, precum și pentru a investiga dacă povara sarcinii este mai mare atunci când părinții sunt mai în vârstă decât cei din studiu.

Deși poate părea un lucru știut că sarcina te îmbătrânește, este un concept relativ nou în literatura științifică – și Suh spune că cercetările precum cea a lui Ryan au întârziat mult.

„Sunt atât de încurajată de faptul că acum se face acest tip de studiu”, adaugă ea.

Tribuna.US

Foto: Dominika Roseclay/Pexels