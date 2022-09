S-a terminat sau nu pandemia?

Președintele Biden a îndrăznit în cele din urmă să o spună, declarând într-un recent interviu la emisiunea „60 Minutes“ de la CBS că „pandemia s-a terminat“. Diferite eminențe din domeniul sănătății publice afirmă că se înșală, însă declarația sa recunoaște realitatea privind stadiul actual al bolii și starea de spirit a publicului.

Problema este că administrația sa încă nu a anulat oficial starea de urgență pe motiv de pandemie Covid, analizează WSJ.

Eric Topol, directorul Scripps Research Translational Institute, a scris pe Twitter:

„Aș vrea să fie adevărat. Ceea ce s-a terminat este voința Președintelui și guvernului nostru de a rezolva problema, cu ajutorul noilor boostere bivalente. Se ignoră #LongCovid, inevitabilitatea noilor variante și incapacitatea noastră actuală de a bloca infectarea și transmiterea“.

Însă cifra deceselor cauzate de Covid la nivel mondial în prima săptămână din septembrie a fost cea mai scăzută din martie 2020, când Organizația Mondială a Sănătății a declarat Covid o pandemie, și chiar și directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat săptămâna trecută că „sfârșitul este aproape“.

Letalitatea Covid a scăzut semnificativ, deoarece majoritatea oamenilor din SUA și din întreaga lume au dobândit un anumit nivel de imunitate prin vaccinare sau infectare. Aproximativ 400 de americani au murit zilnic din cauza Covid în această vară, dar majoritatea erau vârstnici sau aveau alte afecțiuni medicale. Încă este important să îi protejăm pe cei vulnerabili.

Dar pentru majoritatea americanilor, Covid-ul nu este mai grav decât o gripă urâtă. „Dacă sunteți la zi cu vaccinurile și vă folosiți de tratamentele existente, șansele de a muri de COVID sunt extrem de mici și, cu siguranță, mult mai mici decât riscul de a vă îmbolnăvi de gripă“, a declarat Ashish Jha, coordonatorul strategiei Covid de la Casa Albă, pentru National Public Radio.

Dar dacă acest lucru este adevărat, de ce nu a declarat președintele și că pune capăt stării de urgență la nivel național? Dacă s-a încheiat pandemia, nici starea de urgență nu-și mai are rostul. Cu toate acestea, Administrația continuă să o prelungească, fiind inițial declarată în ianuarie 2020.

Motivul este aproape sigur de natură financiară. O lege Covid din martie 2020 permite guvernului să distribuie miliarde de dolari în ajutoare sociale pentru milioane de oameni, atâta timp cât starea de urgență este în vigoare.

Aceasta include tichete de masă mai generoase și o restricție asupra cerințelor de muncă ale statelor. De asemenea, împiedică statele să elimine de pe listele Medicaid persoanele care nu mai sunt eligibile din punct de vedere financiar.

Foundation for Government Accountability estimează că pentru aceste persoane, costurile lunare se ridică la aproape 16 miliarde de dolari pe lună.

Cel mai revoltător este faptul că, în urmă cu doar câteva săptămâni, Administrația a folosit o ordonanță de urgență separată legată de pandemie pentru a justifica legal anularea a aproximativ 500 miliarde de dolari în datorii de studii.

Un comunicat al Education Department Office of the General Counsel precizează că pandemia și starea de urgență națională îi permit ministrului Educației să modifice cerințele privind ajutorul financiar acordat studenților conform Higher Education Relief Opportunities for Students Act din 2003.

Se pare că Biden susține ambele variante. El vrea să-i asigure pe americanii sătui de restricțiile impuse că pandemia s-a terminat și că își pot continua viața.

Dar în același timp vrea să mențină și starea de urgență pentru a putea extinde în continuare asistența de stat și a forța statele să se conformeze.

Covid nu poate fi declarat urgență de sănătate publică doar atunci când este util din punct de vedere politic.

