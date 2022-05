Sanctitatea Vieții versus Potențiala Putere

Nu am prea scris în ultima vreme, întrucât timpul mi-a fost limitat de călătorii și îndatoriri de familie. Dar am auzit de recentele atacuri armate și, recunosc, credința mea a fost pusă la încercare de aceste știri, chiar mai mult decât de obicei, mărturisește Lincoln Brown într-un articol PJ Media.

Nu mi-au plăcut niciodată armele de foc, iar într-o vacanță de primăvară, pe când eram student, mergeam pe stradă cu un prieten și dintr-o dată mi s-a părut că am auzit motorul unei mașini dând rateuri.

Sunetul cartușelor care cădeau în jurul nostru și imaginea unei puști dispărând de la fereastra unui apartament m-au făcut să realizez că era vorba de altceva.

Deși susțin cel de-al Doilea Amendament, consider că există într-adevăr anumite persoane care nu ar trebui să aibă acces la arme de foc. Un exemplu este cazul drogatului care era în sevraj și a decis să încerce să ne țintească, pe mine și pe prietenul meu.

Daily Wire relatează că, în urma recentei tragedii din Texas, un grup de legislatori democrați solicită măsuri mai stricte privind controlul armelor de foc. Și cine știe? S-ar putea să le obțină. La urma urmei, această administrație și-a început regimul cu o avalanșă de ordine executive.

E adevărat, armele pot fi folosite în scopuri odioase. Dar ele pot fi folosite și pentru apărare, de unde și valul de noi cumpărători din ultimii ani. Iar unii ar susține că această apărare include protejarea libertăților fundamentale.

În timp ce națiunea își revine după noul episod îngrozitor cu pierderi de vieți omenești, nimeni nu pare să jelească această pierdere. Dar au început discursurile pompoase.

Accentul nu este pus pe moartea copiilor, deoarece viața pare să aibă valoare pentru cei aflați la putere doar atunci când le este convenabil. Nu există timp pentru tristețe, nici măcar un moment de tăcere pentru cei care au părăsit această lume mult prea devreme.

De ce? Unii dintre voi, care sunteți mai în vârstă, vă amintiți de prima investire a lui Clinton. În timpul festivităților, care au inclus un spectacol aerian cu avioane militare, actorul Ron Silver declara:

„La început am fost îngrozit de aceste imagini antagonice, pacifist vs. militarist, liberal vs. conservator, noi vs. ei. Dar apoi mi-am dat seama că avioanele acelea sunt ale noastre acum. Acelea sunt avioanele noastre“.

Da, știu, Silver și-a venit în fire spre finalul vieții, dar în context, sensul citatului nu poate fi ratat. Simplu spus, o armă capabilă să distrugă un întreg oraș este considerată o abominație în mâinile conservatorilor. În mâinile Stângii, aceeași armă este un atu.

Aceștia sunt, la urma urmei, aceiași oameni care își vor rupe veșmintele din cauza atrocităților recente și care, cu bucurie, promovează, susțin și luptă pentru dreptul sau, mai bine zis, pentru „ritualul“ de a-și avorta copiii.

Și înainte ca cineva cu înclinații de stânga să înceapă să comenteze, îi spun că, în calitate de fost liberal, am fost în stradă scandând „Femeile au murit din cauza Amendamentului Hyde“, probabil cu mult înainte ca tu să fi apărut pe lume.

Aceștia sunt aceiași oameni care au reușit să închidă ochii la măcelul din Afganistan. Sunt aceiași oameni distrași de un obiect strălucitor sau de un nor în formă de rață când vine vorba de numărul tot mai mare de morți din Chicago.

Aceiași oameni care au lăudat încântați violența ce a provocat pierderi de vieți omenești, incendii și, în cel puțin o „zonă“, a contribuit la o mulțime de infracțiuni. Aceștia sunt aceiași oameni care stau umăr la umăr cu avocații susținuți de Soros și în mod frecvent sunt indulgenți cu infractorii.

Ei se declară împotriva violenței, cu excepția cazului în care este vorba de „violența lor“. Violența constituie un lucru perfect acceptabil pentru acești oameni, atâta timp cât reprezintă un mijloc prin care să-și atingă scopul.

Și astfel, ciclul va începe din nou. O cultură centrată pe ură, poftă, furie și, da, violență, va produce un alt atacator. Iar oamenii care profită de pe urma acelorași vicii vor folosi respectivul act pentru a-și consolida puterea și privilegiile.

Nu poți perpetua haosul și apoi să te plângi de efecte. Nu poți susține degradarea și uciderea într-o zi, pentru ca în ziua următoare să protestezi. Ori susții sanctitatea vieții, ori nu. Orice altceva e minciună. Eu pot tolera destul de multe. Dar nu să fiu mințit.

