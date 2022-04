SATIRĂ: Cine conduce de fapt compania Disney? Putin?

Printr-o decizie care a surprins lumea afacerilor, compania Walt Disney a anunțat recent că îl înlocuiește pe CEO-ul Bob Chapek, angajat al companiei Disney cu o vechime de 26 de ani, cu președintele rus Vladimir Putin. Vestea a fost anunțată pe 1 aprilie, odată cu știrea că Putin și-a dat deja demisia de la președinția Rusiei și este în drum spre Statele Unite, satirizează Jeffrey Lord într-un articol American Spectator.

S-a anunțat, de asemenea, că urmează schimbări majore în ceea ce privește parcurile tematice ale companiei și personajele celebre, emisiunile TV și filmele, transformând complet imaginea companiei. „Vlad va aduce în sfârșit Disney în secolul 21“, a declarat o sursă din cadrul companiei. „Și va face, de asemenea, unele schimbări caracteristice lui“.

O altă sursă apropiată viitorului CEO a precizat o listă de modificări care erau deja în lucru, în scopul creării unei „agende gay deloc secretă“. Printre acestea:

„Mickey Mouse va anunța că e homosexual.

Se va dezvălui că Donald Duck este de fapt o ‘rață trans’.

Numele Albei ca Zăpada va fi schimbat (‘pentru că e insultător de rasist’) în Snow POC – prescurtarea pentru Snow Person of Color.

În urma consultării cu grupările pentru drepturile animalelor, Goofy va fi redenumit ‘AD’, de la ‘Amusing Dog’.

Filmul The Parent Trap urmează să fie redenumit The Older Related Adult Trap.

Se va renunța la termenii ‘băieți și fete’ și ‘doamne și domni’ în favoarea ‘tovarășilor’“.

Unii sunt îngrijorați de anunțul despre Putin. Unui director executiv i s-a spus că Putin vrea să-și concentreze atenția pe competiția parcului tematic Disney din Orlando. Încă furios din pricina recentelor critici la adresa lui din partea autorului Harry Potter, J.K. Rowling, Putin a făcut o sugestie specifică referitor la modul în care Disney ar trebui să se ocupe de exponatele rivale de la Universal Studios „The Wizarding World of Harry Potter“ și „Diagon Alley“. Sugestia alarmantă a lui Putin a fost: „rachete sol-aer“.

Alții au fost îngrijorați când au aflat că angajații deja modificau panourile indicatoare pentru „Magic Kingdom Park“ al companiei Walt Disney World Resort de lângă Orlando, Florida, în „Magic Kremlin Park“.

De îndată ce a intrat în vigoare demisia lui Putin din funcția de președinte al Rusiei, el a fost preluat de un avion privat Disney, care l-a dus la granița Mexicului cu Statele Unite. Acolo a trecut frontiera în mod anonim, alături de sute de imigranți ilegali și a fost întâmpinat în partea americană, într-un punct prestabilit, de Mickey Mouse și Minnie Mouse, care au intentat recent procesul de divorț.

Cântecelul original din „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici“ – „Hi ho, hi ho, it’s off to work we go (pornim spre muncă)“ este și el refăcut sub forma „Hi sex workers, it’s off to work we go (Lucrătorilor sexuali, e timpul să mergem la muncă“. Un nou angajat al lui Putin a declarat: „Este incredibil cât de sexistă a fost această companie înainte de a prelua Vlad frâiele conducerii“.

De asemenea, s-a mai aflat că în timpul zborului lui Putin din Texas spre Orlando, el a cerut ca avionul să reducă altitudinea și să treacă razant peste Capitoliul statului din Tallahassee, pentru a-i reaminti guvernatorului Floridei, Ron DeSantis, cine conduce acum Disney. Există relatări că ar fi fost împrăștiate pliante care să-i amintească lui DeSantis cine a invadat Ucraina.

Ați înțeles toate acestea?

Bine, recunosc. Am considerat că era nevoie să facem un pic haz de necaz în această Zi a Păcălelilor de 1 Aprilie, având în vedere toată nebunia din jurul nostru. Dar știți care e lucrul cu adevărat îngrijorător? Satira despre politicile Disney nu este foarte departe de realitate. Iată câteva titluri de articole reale, cu privire la ce se întâmplă la Disney:

The New York Post:

„Disney o ia în direcția trezită, implementând o nouă agendă anti-rasistă pentru angajați“

Fox News:

„DeSantis critică compania trezită Disney după ce CEO-ul acesteia a condamnat proiectul de lege privind drepturile părinților“

DeSantis declară: „În Florida, politicile noastre trebuie să țină cont de interesele cetățenilor de aici, nu de ideile corporațiilor trezite“.

Outkick:

„Disney adoptă ideologia trezită, nu va mai utiliza termenii ‘băieți și fete’ în parcurile de distracții“

RealClearPolitics:

„Piers Morgan critică Disney: Cum să faci față gloatei trezite și să-i faci să meargă mai departe“.

Nicole Russell, de la The Washington Examiner:

„Magia a dispărut, bun venit în regatul trezit al lui Disney“

Și titlurile și articolele extrem de reale ca acestea continuă la nesfârșit. Satira prezentată de mine mai sus este mai aproape de adevăr decât s-ar crede.

Pe de altă parte, după cum a relatat New York Post, un grup de angajați conservatori din cadrul companiei „au transmis o scrisoare deschisă nesemnată, argumentând că Disney a îmbrățișat ceea ce ei descriau drept o „ortodoxie progresistă“ care a creat un „mediu de lucru dominat de frică“ pentru angajații care nu susțin cauze de stânga“.

Ați priceput? Scrisoarea era nesemnată – pentru că angajaților le era frică să-și dea numele.

Închipuiți-vă. Dintre toate locurile posibile, exact la Disney să se manifeste o frică reală, la propriu.

Asta nu sună bine. Nu sună bine deloc.

