Patrioții americani de pe tot cuprinsul țării au strigat astăzi o urare colectivă după ce au auzit vestea că conservatorismul însuși a fost salvat, deoarece un traficant de sex musulman a fost adus în siguranță și triumfător înapoi în SUA, satirizează The Babyloon Bee.

Satiră – scriere în versuri sau în proză în care sunt criticate defecte morale ale oamenilor sau aspecte negative ale societății, cu intenții moralizatoare.

Mulțimi de cetățeni bucuroși au ieșit pe străzi pentru a sărbători, iar istoricii au prezis un nou început de speranță că marele experiment american va continua după ce s-a făcut oficial faptul că Andrew și Tristan Tate, pornografi antreprenori declarați, erau pe cale să se întoarcă în Statele Unite după ce au fost ținuți în arest la domiciliu în România pentru trafic de persoane.

„Acesta este un semn clar că America are un viitor luminos”, a declarat avocatul fraților Tate, Joseph McBride. „Cu doar 248 de ani în urmă, strămoșii noștri au visat la o nouă națiune – o națiune a libertății, a oportunităților și a traficului sexual cu minori. Asistăm astăzi la păstrarea acelui vis aici. Andrew și Tristan se întorc în America nu învinși de ceea ce au trăit, ci la fel de reprobabili ca înainte. Ei sunt întruchiparea spiritului american. Și tot ceea ce nu vrei să devină copiii tăi când vor crește”.

Președintele Donald Trump a oferit o scurtă declarație cu privire la întoarcerea fraților Tate. „Am făcut ceea ce mulți credeau că nu se poate face. Sau poate că nu ar trebui să fie făcut”, le-a spus el reporterilor. „Acest tip Andrew Tate. Am auzit că are o mulțime de femei. Asta am auzit și eu. Nu sunt atât de sigur cum le-a obținut pe toate. Poate că nu a fost întotdeauna grozav. Cine știe. Dar eu l-am adus înapoi. Acum e liber să facă orice făcea, dar o va face pentru America”.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

La momentul publicării, se zvonea că conservatorii Andrew și Tristan Tate erau deja luați în considerare pentru roluri-cheie în administrația Trump, cel mai probabil în domeniul comerțului internațional.

Share this: Facebook

X