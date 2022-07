SATIRĂ | Schimbările climatice sunt reale. Iată 10 dovezi de netăgăduit

Pe măsură ce ne sufocăm în zilele de vară, chiar și bunicul Silas începe să se întrebe dacă nu cumva, până la urmă, ar putea fi ceva în legătură cu „schimbările climatice”. Ei bine, noi, cei de la The Babylon Bee, am făcut cercetări și – spre marele nostru șoc – am ajuns să descoperim zece dovezi absolut de netăgăduit că schimbările climatice sunt reale. Citește-le și plângi, negaționist al climei ce ești, satirizează Babylon Bee.

1. Este cald. Dacă mergi afară și este un pic cam cald, nu mai poți nega acest lucru: clima se schimbă.

2. Este frig. Dacă mergi afară și este un pic răcoros, nu mai poți nega: clima se schimbă.

3. Plouă. Ploaia este dovada absolută a schimbărilor climatice.

4. Nu plouă. Lipsa ploii este o dovadă absolută a schimbărilor climatice.

5. Este o zi plăcută. O zi frumoasă afară? În Minnesota? CLIMĂ. SCHIMBARE.

6. Nu este o zi plăcută. O zi nu prea plăcută afară? În California? CLIMĂ. SCHIMBARE.

7. Ninge. Nu a nins niciodată înainte de a fi inventate mașinile. Schimbări climatice!

8. Nu ninge. Nu a nins niciodată înainte de inventarea mașinilor. Schimbări climatice!

9. Este vară. Când este vară, este cald, ceea ce dovedește că clima se schimbă.

10. Este iarnă. Când este iarnă, este frig, ceea ce dovedește că clima se schimbă.

Ți s-a schimbat părerea? Sperăm că da. Acum, dați guvernului sute de miliarde de dolari pentru a rezolva această problemă, pentru că a făcut o treabă atât de bună în toate celelalte domenii.

Tribuna.US