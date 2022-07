Cum să contracarăm dezinformarea propagată de susținătorii avortului

Cea mai frecventă reacție a susținătorilor pro-avort, de când Roe vs Wade a fost anulat de Curtea Supremă, este dezinformarea, avertizează Colson Center.

Iar una dintre cele mai frecvente idei vehiculate de către mass-media, politicieni și comentatori culturali deopotrivă este că anumite legi pro-viață activate în urma deciziei Dobbs pun în pericol viața femeilor însărcinate, în special a celor care se confruntă cu o sarcină ectopică sau un avort spontan.

Aceste legi pro-viață sunt confuze, susțin adepții avortului, prin urmare medicii ar putea fi sancționați dacă prestează serviciile salvatoare de care au nevoie femeile cu sarcini cu risc.

În unele versiuni ale acestui scenariu, spitalele și medicii sunt cuprinși de teamă și confuzie, fără a știi sigur ce au dreptul să facă și ce nu.

Însă, așa cum a scris recent Alexandra DeSanctis pentru National Review, „aceste lucruri nu sunt deloc adevărate“. Articolul ei cuprinde exact ceea ce au nevoie susținătorii pro-viață pentru a răspunde la acuzațiile nefondate ale adepților pro-avort și exact ceea ce promite titlul:

„Ce prevede fiecare lege pro-viață, din fiecare stat, în legătură cu sarcina ectopică și avortul spontan“.

Iată rezumatul a ceea ce a dezvăluit studiul complex al lui DeSanctis asupra legislațiilor de stat:

Susținătorii avortului au acuzat că normele de stat privind avortul nu sunt clare cu privire la permiterea acestor tipuri de servicii medicale – și au susținut că, drept urmare a acestei presupuse lipse de claritate, medicii au refuzat să efectueze proceduri necesare și potențial salvatoare de teama represaliilor din partea oficialilor care impun legile pro-viață ale statului.

Realitatea este alta. Dacă medicii procedează astfel – și susținătorii avortului au oferit puține dovezi că ar exista o astfel de problemă la nivelul întregului sistem medical – este vina medicilor înșiși, nu a legilor pro-viață, care sunt foarte clare.

Ideologia pro-viață a susținut întotdeauna că ambele vieți contează, atât cea a mamei, cât și cea a copilului nenăscut. Este întotdeauna permis să oferi îngrijirile necesare unei mame însărcinate a cărei viață este în pericol.

Nici procedurile în cazul unui avort spontan, nici tratamentul pentru sarcina ectopică nu au nimic de-a face cu procedura de avort indus, care ucide în mod intenționat un copil nenăscut.

Orice avort electiv reușit are un singur scop: să pună capăt vieții copilului care crește în pântecele mamei sale.

Mai mult, specialiștii din domeniul medical recunosc că avortul provocat nu este niciodată necesar din punct de vedere medical pentru a trata o mamă însărcinată; medicina modernă poate trata mama fără a ucide intenționat copilul.

Mai exact, tratamentul în caz de avort spontan se aplică unei femei al cărei copil nenăscut a murit deja, iar în cazul unei sarcini ectopice se îndepărtează un copil nenăscut care nu se poate dezvolta sau supraviețui, pentru a salva viața mamei.

Nici unul dintre aceste tipuri de servicii medicale nu sunt echivalente cu uciderea directă și intenționată a copilului.

Singurele persoane confuze în această privință – sau care pretind a fi confuze – sunt susținătorii avortului la cerere. Iar scopul lor este clar: să provoace confuzie pentru a submina legile pro-viață.

Până săptămâna trecută, chiar și site-ul web al Planned Parenthood declara în mod explicit că tratamentul sarcinii ectopice nu este un avort. Dar apoi a șters această informație clarificatoare într-un efort de a perpetua valul de dezinformare, estompând în mod intenționat linia de demarcație dintre serviciile medicale reale, menite să salveze viața unei mame, și procedurile de avort, care intenționează să provoace moartea unui copil nenăscut.

DeSanctis oferă apoi un rezumat și un citat din partea relevantă a legislației din fiecare stat în cauză: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Dakota de Nord, Ohio, Oklahoma, Carolina de Sud, Dakota de Sud, Tennessee, Texas, Utah, Virginia de Vest, Wisconsin și Wyoming.

Vă recomand cartea Alexandrei DeSanctis, scrisă împreună cu Dr. Ryan Anderson, Tearing Us Apart: How Abortion Harms Everything and Solves Nothing.

În ea, Anderson și DeSanctis descriu ce se ascunde cu adevărat în spatele acestui subiect separat. Legalizarea avortului ne-a învățat să considerăm capacitatea lăsată de Dumnezeu de a procrea ca pe o barieră în calea umanității depline ca femei. Fertilitatea este tratată ca o problemă care trebuie depășită, nu ca un lucru bun de care să ne bucurăm.

Dacă creștinii vor să dezvolte o cultură a vieții, trebuie să realizăm toate modurile în care această parodie juridică ne-a otrăvit înțelegerea în privința vieții, a sexului, a căsătoriei și a copiilor.

Aceasta este ceea ce ne oferă Tearing Us Apart: înțelegerea de care avem nevoie pentru a continua să protejăm demnitatea vieții. Cred că această carte este foarte relevantă în clipa de față.

Traducere și adaptare

Tribuna.US