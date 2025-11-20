Scăderea drastică a dorinței fetelor de a se căsători, consecința destabilizatoare a feminismului

Feminismul, avortul, declinul creștinismului, normalizarea concubinajului și creșterea ratei divorțurilor au jucat toate un rol în acest fenomen

Tinerele fete visau la ziua în care vor purta o rochie albă, vor ține un buchet în mână și vor păși spre altar pentru a se căsători cu iubirea vieții lor. Totuși, date recente sugerează că aceste vise sunt mai rare decât erau acum 30 de ani, analizează The Federalist.

O nouă analiză a Pew Research Center a datelor unui sondaj realizat de Universitatea din Michigan a arătat că liceenii sunt mai reticenți în a-și dori căsătoria acum decât erau acum 30 de ani. În special fetele din clasa a XII-a sunt semnificativ mai puțin predispuse decât colegii lor de sex masculin să spună că vor să se căsătorească în viitor — 61% față de 74% în cazul băieților.

Această scădere a dorinței de „a se căsători pe termen lung” este cu peste 20 de puncte procentuale mai mică decât în 1993, când 83% dintre fete, comparativ cu 76% dintre băieți, spuneau că intenționează să se căsătorească într-o bună zi. Dorința de a avea copii a scăzut, de asemenea, cu aproximativ 16 puncte procentuale față de 1993, când 64% dintre elevii din ultimul an de liceu își exprimau speranța de a deveni părinți, comparativ cu 48% în prezent.

Cum suferă societatea odată cu renunțarea la semnificația căsătoriei

Scăderea abruptă a dorinței de a se căsători și de a avea copii este în concordanță cu tendințele naționale de scădere a căsătoriilor și a fertilității. Din 1970, rata căsătoriilor în rândul femeilor a scăzut de la 76,5 la 1.000 de femei necăsătorite la 31,3 în 2020. În mod similar, rata fertilității din ultimii 50 de ani a scăzut de la peste rata de înlocuire de 2,1 copii pe femeie la 1,6.

Deși pesimismul liceenelor în ceea ce privește căsătoria și maternitatea pare să corespundă cu lipsa căsătoriilor și a nașterilor la nivel național, acesta nu se potrivește cu datele care sugerează că femeile căsătorite și cu copii au șanse de două ori mai mari de a fi „foarte fericite” decât femeile necăsătorite și fără copii.

Nu numai că femeile căsătorite sunt mai fericite, dar 41% dintre ele au și un simț al scopului mai puternic în comparație cu 32% dintre femeile necăsătorite care declară același lucru. Bărbații căsătoriți, în special cei cu copii, declară că sunt mai fericiți decât bărbații singuri, fără copii.

Căsătoria, în toate sensurile cuvântului, oferă atât bărbaților, cât și femeilor impulsul financiar, fizic și emoțional de care au nevoie pentru a se dezvolta. De fapt, o societate puternică este strâns legată de importanța indispensabilă a familiei nucleare. Cu toate acestea, generații întregi de femei, în special, au crezut minciuna feministă că nu au nevoie de un bărbat sau de copii pentru a avea succes.

Feminismul nu este singurul vinovat în acest caz. Avortul, declinul creștinismului, normalizarea conviețuirii și creșterea ratei divorțurilor au jucat toate un rol în acest fenomen.

După cum sugerează ultimele date sumbre, rezultatele unei astfel de retorici au fost dezastruoase atât pentru femeile care au pus cariera mai presus de ceasul biologic, cât și pentru cultura americană. Contrar credinței populare, femeile nu pot „avea totul” fără a face compromisuri semnificative. În acest caz, compromisul pare să fie atât „până când moartea ne va despărți”, cât și maternitatea.

Consecințele hiperindependenței femeilor nu se limitează la sondajele efectuate în rândul elevilor de liceu. Ele se reflectă și în politică, cum ar fi în recentele alegeri pentru primarul orașului New York. În articolul său „Îmi pare rău, doamnelor, politicienii radicali precum Mamdani nu pot înlocui un soț”, Brooke Brandtjen a susținut că politicienii democrați precum Zohran Mamdani „vor ca guvernul să îndeplinească un rol similar celui al soțului, făcând alegătorii lor dependenți de stat – și lucrează în acest sens de ani de zile”.

Un sondaj realizat în septembrie de NBC News a arătat că a avea copii nu reprezintă o prioritate pentru succesul tinerelor femei, în special pentru majoritatea celor care au votat cu democrații la ultimele alegeri. De fapt, atât bărbații, cât și femeile din generația Z au afirmat că a avea copii este mai puțin important decât a avea un loc de muncă satisfăcător, bani, a obține independența financiară, a-și folosi talentele pentru a-i ajuta pe ceilalți și a deține o casă.

La fel cum nu poți plăti oamenii să aibă copii, nu poți convinge femeile să se căsătorească. Trebuie să existe o schimbare culturală care, așa cum sugerează analiza Pew, să depășească cu mult femeile de vârstă măritabilă și să ajungă la fetele de vârstă școlară.

