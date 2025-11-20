China amplifică represiunea religioasă: Zeci de pastori arestați și amenințați cu închisoarea

18 lideri ai unei importante biserici clandestine chineze au fost arestați oficial marți, a declarat pentru Reuters un reprezentant al unei organizați

18 lideri ai unei importante biserici clandestine chineze au fost arestați oficial marți, a declarat pentru Reuters un reprezentant al unei organizații neguvernamentale creștine, ceea ce înseamnă că vor fi judecați și riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la trei ani.

Aproape 30 de pastori și membri ai personalului aparținând Bisericii Zion, o „biserică de casă” neoficială, neautorizată de guvern, au fost reținuți de poliție la nivel național la mijlocul lunii octombrie, în cea mai mare acțiune de represiune împotriva creștinilor chinezi din 2018.

Grupul, din care face parte și fondatorul bisericii, pastorul Jin Mingri, este reținut în centre de detenție din orașul Beihai, din sudul țării.

Cinci persoane au fost eliberate în octombrie, iar alte patru persoane din personalul auxiliar au fost eliberate pe cauțiune în jurul datei de 10 noiembrie, a declarat pentru Reuters Grace Jin, fiica lui Jin Mingri.

Cei 18 deținuți rămași au fost arestați oficial și acuzați de „utilizarea ilegală a rețelelor de informații”, a declarat Bob Fu, fondatorul ONG-ului creștin ChinaAid, care se află în contact strâns cu rudele pastorilor deținuți și cu conducerea Bisericii Zion.

Infracțiunea pentru care sunt acuzați este pedepsită cu închisoarea de până la trei ani.

După ce un suspect penal este reținut în China, arestarea sa oficială marchează începutul unei anchete penale care duce la proces, un proces care poate dura peste un an în cazuri complexe.

Jin, în vârstă de 56 de ani, a putut să se întâlnească cu avocatul său pe 14 octombrie, după ce cazul a început să atragă atenția mass-media străine, a spus Grace Jin. Ea a declarat anterior că familia sa era îngrijorată de starea de sănătate a tatălui său, care are nevoie de medicamente pentru diabet, și de accesul deținuților la avocați.

Represiunea împotriva Bisericii Zion a venit la o lună după ce noile reguli ale autorității supreme de reglementare a religiei din China au interzis predicarea online neautorizată sau formarea religioasă de către clerici, precum și „coluziunea străină”.

China are peste 44 de milioane de creștini înregistrați în bisericile autorizate de stat, majoritatea fiind protestanți, potrivit cifrelor oficiale. Însă, potrivit unor grupuri de reflecție și ONG-uri, se estimează că alte zeci de milioane fac parte din „biserici de casă” ilegale, care funcționează în afara controlului Partidului Comunist aflat la putere.

Biserica Zion, cu aproximativ 5.000 de enoriași în aproape 50 de orașe, și-a mărit rapid numărul de membri în timpul pandemiei de COVID-19 prin predici pe Zoom și mici adunări fizice. Biserica a fost fondată de Jin, cunoscut și sub numele de Ezra, în 2007, după ce a renunțat la funcția de pastor al bisericii protestante oficiale controlate de stat.

Absolvent al Universității din Beijing, Jin s-a convertit la creștinism după ce a fost martor la represiunea din Tiananmen din 1989, a declarat un purtător de cuvânt al bisericii.

În 2018, poliția a închis clădirea bisericii din Beijing, în timpul unei represiuni împotriva marilor biserici de casă. La începutul acestui an, poliția a reținut temporar 11 pastori ai Bisericii Zion, a declarat anterior un purtător de cuvânt al bisericii pentru Reuters.

