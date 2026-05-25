Schimbare majoră în politica de imigrație: Străinii din SUA trebuie să solicite Green Card-ul în țara de origine

Străinii aflați în SUA care doresc să obțină Green Card-ul vor trebui să părăsească țara și să depună cererea în țara de origine, a anunțat vineri administrația Trump, printr-o schimbare surprinzătoare a unei politici de lungă durată.

De peste jumătate de secol, cetățenii străini cu statut legal au putut să solicite și să parcurgă întregul proces de obținere a rezidenței permanente în Statele Unite — inclusiv persoanele căsătorite cu cetățeni americani, deținătorii de vize de muncă și de studii, precum și refugiații și solicitanții de azil politic, printre alții.

Anunțul făcut de Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale Statelor Unite reprezintă cea mai recentă măsură luată de administrația Trump pentru a reglementa mai strict imigrația legală atât pentru străinii care se află deja în SUA, cât și pentru cei care speră să vină aici.

Aceste modificări vin în completarea măsurilor pe care administrația le-a luat deja pentru a restricționa și limita intrarea persoanelor provenite din zeci de țări. În unele cazuri, există interdicții totale privind călătoriile din aceste țări, în timp ce persoanele provenite din alte țări se confruntă cu suspendarea procesării vizelor.

În anunț, USCIS a precizat că străinii care se află temporar în SUA și care doresc să depună o cerere pentru a deveni rezidenți permanenți legali sau deținători de carte verde trebuie să se întoarcă în țara de origine și să depună cererea acolo, cu excepția „circumstanțelor extraordinare”, fără a oferi detalii suplimentare. Funcționarii USCIS vor decide dacă solicitanții îndeplinesc aceste condiții.

„Persoanele fără statut de imigrant, precum studenții, lucrătorii temporari sau cei care dețin vize de turism, vin în SUA pentru o perioadă scurtă de timp și cu un scop precis. Sistemul nostru este conceput astfel încât aceștia să părăsească țara la încheierea vizitei. Vizita lor nu ar trebui să constituie primul pas în procesul de obținere a cărții verzi”, a declarat agenția într-un comunicat.

Anunțul USCIS nu a precizat dacă persoanele în cauză vor fi obligate să rămână într-o altă țară pe toată durata procesului sau dacă această politică îi afectează pe străinii ale căror cereri de obținere a cărții verzi sunt deja în curs de procesare.

